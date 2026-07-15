איך שומרים על מותג מנצח לאורך זמן: כנס MAD יוצא לדרך

כנס MAD השנתי של גלובס מפגיש את בכירי תעשיית השיווק, הדיגיטל והפרסום בישראל, כדי לדון במהלכים בולטים מהארץ ומהעולם, לנתח קייסים ענפיים ולהיחשף ראשונים לתוצאות מדד המותגים של גלובס המתפרסם זו השנה ה-23.

מדי שנה מעלה הכנס לדיון גם נושא ייחודי, אקטואלי ורלוונטי לענף. השנה נתמקד בסוד ההצלחה ובאתגרים של מותגי Legacy ובשאלה איך שומרים על רלוונטיות לאורך זמן.

תוכנית הכנס

09:00 התכנסות וקפה

10:00 אלונה בר און, מו"ל גלובס

10:15 להיות לידר בעולם שמשנה קצב

הזמר והיוצר עברי לידר בשיחה עם ערן גפן, מנכ"ל G^Team, מומחה לאסטרטגיה

10:45 איך משאירים את דן חסכן בן 20 בלי בוטוקס…

יגאל ברקת, סמנכ"ל שיווק, בנק הפועלים

11:15 המותג האייקוני שממשיך להמריא

נדב חנין , סמנכ"ל שיווק ודיגיטל, אל על

11:35 מה הופך מותג לנכס לאורך זמן?

טלי פולג, סמנכ"לית שיווק, בזק

טלי אליצור, סמנכ"לית שיווק, נספרסו

שי לירז, מנהל אגף התדמית והמחקר, מפעל הפיס

12:05 100 שנה בבית ישראלי

מיכל תמרי, מנהלת אגף שיווק, תנובה

12:25 אייקונים לא יוצאים מהאופנה

גבי רוטר, יו"ר קבוצת קסטרו

שרון טל, מעצבת ראשית, משכית

בהנחיית: ד"ר לירוי שופן, חוקר ותאורטיקן אופנה

13:00 לא להיראות צעיר, להישאר רלוונטי. מבחן מותגי ה-Legacy בעידן ה-AI

מוטי שרף, מייסד שרף תקשורת ואסטרטגיה ושותף מייסד Brij AI lab

13:10 האם אפשר לייצר Legacy בהייטק הישראלי?

מתי יהב, Fiverr ,CMO

נהר זמורה, Kaltura ,SVP marketing

לירן ליברמן, Humanz ,CEO

בהנחיית: סופי מלניק אמיתי, G-CMO forum , Co-Founder

13:35 הרצאה מיוחדת

Gary Survis, שותף מנהל בקרן Insight Partners; מומחה לחדשנות ו-AI; מרצה למינהל עסקים באוניברסיטת וורטון

14:00 חשיפת מדד המותגים

14:15 ארוחת צהריים ומינגלינג

15:00 סיום

*** גילוי מלא: הכנס בחסות בנק הפועלים, אל על, נספרסו, בזק, תנובה, מפעל הפיס, וולט, מקאלן ונור