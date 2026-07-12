דוח חדש של Hiring Lab, זרוע המחקר של אתר המשרות Indeed, מצביע על שינוי מעניין במגמות הגיוס בשוק העבודה האמריקאי. לפי הדוח, מספר מודעות הדרושים למפתחי תוכנה בארה"ב עלה בכ־15% מאז השקת קלוד קוד בפברואר 2025, בעוד שמספר מודעות הדרושים הכולל במשק דווקא ירד בכ7% באותה תקופה.

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בדוח מדגישים כי אין בכך כדי להוכיח שכלי ה־AI החדשים הם שגרמו לעלייה בביקוש, אולם מציינים כי העיתוי בין התפשטותם של כלי Agentic AI לבין ההתאוששות בגיוסי מפתחי תוכנה בולט במיוחד.

לצד זאת, הם מזכירים כי ההתאוששות מגיעה לאחר תקופה ממושכת של ירידה, וכי גם כיום מספר משרות פיתוח התוכנה עדיין נמוך בכ־27.5% לעומת רמתו לפני מגפת הקורונה.

היפוך מגמה

אחד הממצאים המרכזיים בדוח הוא היפוך המגמה במקצועות החשופים לבינה מלאכותית. בניתוח שבחן את התקופה שבין 2022 ל־2026 נמצא כי ככל שמקצוע היה חשוף יותר להשפעת AI, כך הירידה במספר מודעות הדרושים הייתה חדה יותר.

ולם כאשר החוקרים בחנו את התקופה שבין מאי 2025 למאי 2026, התמונה השתנתה: דווקא אותם מקצועות שדורגו כבעלי החשיפה הגבוהה ביותר לבינה מלאכותית - זאת לפי מדד GenAI Exposure שבוחן עד כמה המשימות המרכזיות בכל מקצוע ניתנות לביצוע או לסיוע באמצעות כלי בינה מלאכותית יוצרת - הובילו את ההתאוששות במספר המשרות.

התופעה אינה מוגבלת רק לפיתוח תוכנה, אלא ניכרת גם במקצועות נוספים שבהם רמת החשיפה ל־AI גבוהה

השוק מחפש סניורים

הדוח מצביע גם על שינוי באופי העובדים שהחברות מחפשות. לפי הנתונים, כ־37% מהגידול במודעות הדרושים לפיתוח תוכנה בין מאי 2025 למאי 2026 הגיע ממשרות הכוללות AI בכותרת התפקיד, כמו AI Software Engineer או AI Platform Engineer. במקביל, כ־71% מהעלייה במספר המשרות נרשמה בתפקידים בכירים, מה שמעיד כי עיקר הביקוש הוא לעובדים מנוסים.

לדברי החוקרים, הנתונים אינם מעידים בהכרח על הופעת מקצועות חדשים, אלא על שינוי בדרישות הגיוס: חברות מחפשות יותר מפתחים שיודעים לעבוד לצד כלי Agentic AI ולשלב אותם בתהליכי הפיתוח - ופחות עובדים לתפקידי כניסה.

לדבריהם, ייתכן כי השפעת הבינה המלאכותית על שוק העבודה עוברת שינוי, כאשר לצד אוטומציה של משימות קיימות, היא מתחילה גם לשנות את סוגי המיומנויות שהמעסיקים מחפשים.