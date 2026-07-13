עו"ד יוסי בנקל מונה לנאמן זמני על רשתות האופנה שנקלעו לקשיים

עו"ד יוסי בנקל, שותף בכיר בפירמת עורכי הדין שבולת, מונה לנאמן זמני לרשתות האופנה עונות וג'אמפ, זאת לצד רו"ח יצחק עידן ממשרד י. עידן ושות' רואי חשבון ויועצים.

נזכיר כי רשתות האופנה הוותיקות הגישו ביום חמישי האחרון לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה דחופה לצו פתיחת הליכים במסלול שיקום כלכלי ולצו הקפאת הליכים, בעקבות חובות בהיקף כולל של 38.2 מיליון שקל.

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הרשתות עונות וג'אמפ פועלות בתחום קמעונאות האופנה ומפעילות 37 סניפים בפריסה ארצית, וזאת לאחר שעברו הרזיה משמעתית מ-100 סניפים. בין היתר במסגרת הבקשה הן ביקשו להקפיא את ההליכים נגדן, למנות נאמן זמני ולאשר את הפעלתן לתקופה של 60 ימים, במטרה לאתר רוכש או משקיע שיאפשר את המשך פעילותן וייצור תקבולים בתקופה זו. הבקשה הוגשה באמצעות עורכי הדין עמית לדרמן, דורית קרני ווסים סיבאט ממשרד עמר, רייטר, ז’אן, שוכטוביץ ושות’.

"בתקופה האחרונה נקלעו החברות לקשיים עסקיים ותזרימיים מהותיים, על רקע הצטברותם של גורמים חיצוניים ופנימיים שפגעו בפעילותן", נכתב בבקשה, ונטען כי פעילות החברות נפגעה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ומבצע "עם כלביא", שהביאו לפגיעה בפעילות הסניפים ובמחזורי המכירות. "מכלול הנסיבות הביא לשחיקה ברווחיות, להעמקת הלחץ התזרימי ולפגיעה ביכולתן של החברות להמשיך ולשרת את התחייבויותיהן", נכתב.