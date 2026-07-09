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עונות

חובות של 38 מיליון שקל: עונות וג’אמפ מבקשות הקפאת הליכים

הרשתות, המפעילות 37 סניפים ברחבי הארץ, מבקשות להמשיך לפעול למשך 60 יום במטרה לאתר רוכש או משקיע • לבבקשה נטען כי המלחמה, הפגיעה במכירות והקשיים התזרימיים הובילו לחדלות פירעון

ג'ניפר סילון 20:41
חנויות ג'אמפ ועונות בבאר שבע / צילום: בר - אל
חנויות ג'אמפ ועונות בבאר שבע / צילום: בר - אל

רשתות האופנה "עונות" ו"ג’אמפ" הגישו בקשה דחופה לצו פתיחת הליכים במסלול שיקום כלכלי ולצו הקפאת הליכים, בעקבות חובות בהיקף כולל של 38.2 מיליון שקל. רשתות האופנה הוותיקות פועלות בתחום קמעונאות האופנה ומפעילות 37 סניפים בפריסה ארצית.

החברות הגישו היום (ה’) לבית המשפט המחוזי בתל אביב את הבקשה, ובין היתר מבקשות להקפיא את ההליכים נגדן, למנות נאמן זמני ולאשר את הפעלתן לתקופה של 60 ימים, במטרה לאתר רוכש או משקיע שיאפשר את המשך פעילותן וייצור תקבולים בתקופה זו.

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הבקשה הוגשה באמצעות עורכי הדין עמית לדרמן, דורית קרני ווסים סיבאט ממשרד עמר, רייטר, ז’אן, שוכטוביץ ושות’. חברת עונות, כאמור, היא חברה ותיקה ובעלת מוניטין, הפועלת זה עשרות שנים וביססה את מעמדה בשוק האופנה.

לטענת החברות, הסיבה להגשת הבקשה היא קשיים כלכליים. כפי שנכתב בבקשה, "בתקופה האחרונה נקלעו החברות לקשיים עסקיים ותזרימיים מהותיים, על רקע הצטברותם של גורמים חיצוניים ופנימיים שפגעו בפעילותן".

עוד נכתב כי פעילות החברות נפגעה בעקבות מלחמת חרבות ברזל ומבצע "עם כלביא", שהביאו לפגיעה בפעילות הסניפים ובמחזורי המכירות. "מכלול הנסיבות הביא לשחיקה ברווחיות, להעמקת הלחץ התזרימי ולפגיעה ביכולתן של החברות להמשיך ולשרת את התחייבויותיהן".

לפי הבקשה, למרות צעדי התייעלות שבוצעו, ובהם סגירת סניפים הפסדיים, צמצום מצבת כוח האדם ומעבר למערך לוגיסטי בעלות מופחתת, החברות הגיעו למצב של חדלות פירעון.

בפברואר האחרון הלך לעולמו מייסד עונות, יואב שמע, בנסיבות טרגיות.