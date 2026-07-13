"אנחנו משתלטים על מצר הורמוז. אין להם כלום. אנחנו ננהל אותו. אנחנו נהיה המגינים של מצר הורמוז". כך אמר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בריאיון לרשת פוקס ניוז.

טראמפ הוסיף כי המשטר האיראני מורכב מ"חבורה של אנשים רעים", והבהיר כי מבחינתו ארצות הברית לא תאפשר לטהרן להכתיב את הנעשה באחד מנתיבי השיט החשובים בעולם.

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דבריו של טראמפ מגיעים לאחר יממה של מסרים סותרים מצד וושינגטון וטהרן באשר למצבו של מצר הורמוז, שדרכו עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית. בעוד איראן טענה כי המצר "סגור" וכי היא שולטת בתנועת כלי השיט באזור, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם הודעה חריגה שבה הבהיר כי מצר הורמוז נותר פתוח לתנועה בינלאומית וכי הכוחות האמריקאיים ערוכים להבטיח את חופש השיט. בהודעה נאמר כי "מצר הורמוז פתוח לכל כלי השיט המבקשים לעבור כחוק בנתיב המים הבינלאומי", וכי ארצות הברית "מוכנה להבטיח שחופש השיט יישמר", למרות מה שתיארה כאיומים והטרדות מצד איראן.

בימים האחרונים החריפה המתיחות באזור, בעקבות תקיפות איראניות נגד כלי שיט ותגובה צבאית אמריקאית. ההתפתחויות הובילו לצמצום בתנועת המכליות דרך המצר, לעלייה במחירי הנפט ולהתגברות החשש מפגיעה באספקת האנרגיה העולמית. בעוד איראן מנסה להציג את עצמה כמי שמחזיקה במנוף לחץ אסטרטגי על הסחר העולמי, וושינגטון מבקשת להעביר מסר הפוך: שמצר הורמוז יישאר נתיב מים בינלאומי פתוח, וכי הצי האמריקאי ימשיך להבטיח את ביטחונם של כלי השיט העוברים בו.

כזכור, לפני כמה חודשים ארה"ב התחילה בפיילוט של ליווי ספינות דרך המצר אך סעודיה התנגדה ובארה"ב זנחו את התוכנית. הדיווחים בארה"ב הן שתוכנית זו שוב על הפרק והמשמעות במידה והיא תצלח היא שלטהרן לא תהיה אפשרות להחזיק את הכלכלה העולמית כבת ערובה.

ההערכות בשווקים: "מתכוננים לשיבושי אספקה נוספים"

בשוק, כך נראה, הסנטימנט לדברי טראמפ הפוך: מחירי הנפט עולים מעט, והברנט כבר מתקרב ל-79 דולר לחבית.

בהערכת סוכנות המודיעין הימי לויד'ס ליסט, מציינים כי "פרמיות הסיכון לביטוחי מעבר בהורמוז צפויות לעלות בחדות היום כשהשווקים מגיבים למלחמה המתחדשת בין ארה"ב לאיראן. איראן וארה"ב מתנגשות בארגון הימאות הבינ"ל (רגולטור הימאות של האו"ם, ע"א) כששני הצדדים מאשימים זה את זה בשימוש בארגון כדי להשיג נקודות גאופוליטיות. בעלי הספינות והמשכירים עוצרים את החלטותיהם לגבי מעבר במצר הורמוז לאחר שקריסה הנצפית של הפסקת האשת בין איראן לארה"ב טרגרה הסלמה מחודשת בחיכוך הצבאי ובהתקפות על תעבורה ימית מסחרית".

עוד הם אומרים ששחקנים "מכינים את עצמם לשיבושי אספקה נוספים" ומציינים במיוחד את "הנמלים האסייתיים שרואים את הזמינות מתהדקת". מספר הספינות שעוברות בפועל בהורמוז נע בין 20 ל-40 ביום, נכון לשבוע שעבר. להזכיר, לפני המלחמה ביום ממוצע עברו בין 100 ל-120 ספינות במצר.

גם בפולימרקט ספקנים לגבי ההצהרות של טראמפ: הסיכוי למעבר של מעל 60 ספינות ביום בממוצע במשך שבוע עד ה-31 ביולי (חצי ממה שנצפה בימים כתיקונם לפני המלחמה) נותר ללא שינוי על כ-3%. גם הסיכוי למעבר דומה עד ה-31 באוגוסט נותר על 16% בלבד. אפילו לגבי הטווח הארוך יותר, עד סוף שנת 2026, נותנים בפולימרקט לחזרה לשגרה חלקית סיכוי של 61% בלבד.