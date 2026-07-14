משרד הבריאות בדק: לאילו בדיקות וניתוחים תחכו הכי הרבה זמן?

דוח משרד הבריאות בחן את זמני ההמתנה לבדיקות MRI וניתוחים אלקטיביים ברפואה הציבורית. הדוח חשף גם את מספר הניתוחים מסוגים שונים המבוצעים על ידי כל אחד מבתי החולים בישראל.

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בתחום הניתוחים האלקטיביים (ניתוחים שיש להם סיבה רפואית אמיתית אך הם אינם נחשבים דחופים), משרד הבריאות מראה כי ב-5 ניתוחים נבחרים, זמן ההמתנה קצר ביחס לממוצע ב-OECD, אולם לא ידוע מה המצב לגבי ניתוחים אחרים שתוארו בדו"ח.

הניתוחים שעבורם זמני ההמתנה בישראל הם הנמוכים ביותר הם האונקולוגיים, למשל כריתת מעי או כריתת שד. לעומת זאת, לניתוחי אא"ג נדרש זמן המתנה רב יותר. ניתוחים אלה שכיחים יותר בילדים ולפעמים תזמון הניתוח נדחה בגלל הגיל הצעיר של הילד.

הדו"ח משווה גם בין בתי החולים מבחינת מספרי הניתוחים וזמני ההמתנה לניתוחים השונים. מן הדו"ח עולה כי בית החולים שערי צדק נמצא במקומות הראשונים במספר הניתוחים המבוצעים במספר רב של קטגוריות, ובחלק מהמקרים הוא נמצא בפער מבתי החולים האחרים, למשל בניתוחי תיקון בקע, קטרקט, כריתת ערמונית, כריתת כיס מרה וניתוח כפתורים.

איכילוב מתבלט בתחומי כריתת זגוגית העין, כריתת בלוטת תריס, אורתופדיה (הקורקינטים והאופניים החשמליים קשורים לכך), החלפת מפרק ירך (וגם ירך וברך יחד), עמוד שדרה (כולל עקמת), ונוירוכירורגיה; בית החולים שיבא מתבלט במספר הניתוחים בתחומי כריתת זגוגית העין, כריתה ושחזור שד וכריתת רחם; גם בית החולים רמב"ם בולט במספר קטגוריות: יישור מחיצות אף וארתקוסקופיה; בית החולים השרון מתמחה בהחלפת מפרק ברך; והמספר הרב ביותר של ניתוחים בריאטרים מבוצע דווקא בבית החולים סורוקה.

פערים משמעותיים בין המרכז והפריפריה

בעוד שבמחוז ירושלים 94% מהמטופלים ביצעו את הבדיקה במחוז מגוריהם, רק 76% מתושבי מחוז הדרום ביצעו את הבדיקה במחוז מגוריהם, ו-65% מתושבי הצפון.

בחיתוך לפי אזורי גוף, נמצא כי זמני ההמתנה ארוכים יותר בבדיקות שד ובטן-אגן, המאופיינות בפרוטוקול בדיקה ארוך, לעומת בדיקות שלד-שריר. הבדיקות הנוירולוגיות נמצאות בין שני הקצוות הללו.

מבחינת זמני ההמתנה, הדפוס המוכר של המתנה ארוכה יותר בפריפריה נשמר גם בנתונים הנוכחיים. מלבד זאת, בית חולים הכרמל, שאינו נחשב לבית חולים פריפריאלי, בולט מול קבוצת הייחוס שלו בזמני המתנה ארוכים במיוחד במספר קטגוריות. לעומת זאת, באסותא אשדוד זמני ההמתנה קצרים יחסית. שערי צדק משלם על הקיבולת הגבוהה שלו בזמני המתנה ארוכים במספר קטן של קטגוריות, אך לא בכולן.

בתחום ה-MRI, זמן ההמתנה הממוצע - מן ההפניה ועד קבלת אישור הקופה לביצוע הבדיקה - נע בין 0 ל-19 ימים כתלות בסוג הבדיקה. הממוצע מאישור ועד ביצוע הוא בין 25.3 ל-54.7 ימים. הפענוח אורך עוד 8.5 עד 10.8 ימים. אלה זמני המתנה שהם עדיין ארוכים ועלולים להשפיע לרעה על טיפול, אך הם קצרים מאלה של מדינות אחרות עם מערכות בריאות ציבוריות, כמו קנדה, שבדיה ונורבגיה. הקיצור נובע מכך שמכשירי ה-MRI מנוצלים טוב יותר (הבדיקות נערכות אפילו 24 שעות ביממה), ולמרות העובדה שמספר המכשירים הזמינים במערכת הבריאות בארץ נמוך במידה ניכרת.

זמן ההמתנה לניתוחים לפי ימים, נתון חציוני ניתוח קטרקט - 50

כריתת זגוגית העין - 29

תיקון בקע - 52

כריתת המעי הגס - 27

כריתת כיס מרה - 36

כריתת ערמונית - 50

כריתת ושחזור שד - 25

ניתוח בריאטרי - 55

כריתת בלוטת התריס - 56

ניתוח כפתורים - 64

יישור מחיצת האף - 89

ניתוח שקדים/אדנואידים - 78

החלפת מפרק הירך - 57

החלפת מפרק הברך - 70

החלפת מפרק למעט ירך וברך - 46

ניתוח עמוד שדרה, לרבות תיקון עקמת - 42

ארתרוסקופיה (לא טיפולית) - 49

כריתת רחם - 43

ניתוח ראש (קרניוטומיה) - 30

בין השנים 2008 - 2025, מספר המכשירים בישראל עלה מ-10 מכשירים ל-70 מכשירים. משרד הבריאות מגביל במכוון את מספר המכשירים כדי להגביל את מספר הבדיקות, מתוך הערכה כי זמינות גבוהה מידי תוביל לבדיקות יקרות מיותרות במטרה לענות על שאלות רפואיות, שייתכן שיש גם דרכים פחות יקרות לענות עליהן. ובכל זאת, המשרד הגמיש את המגבלות, העלה משמעותית את כמות המכשירים, ובהתאם מספר הבדיקות פר 1,000 תושבים עלה בתקופה הזו פי 4, בזמן שהאוכלוסיה גדלה ב-35%.

בנוסף להגדלת כמות המכשירים, הוגדל מ-2015 גם מספר התקנים המקצועיים לאנשי דימות וגובשה עבורם הכשרה מקצועית, כמו גם תמריצים לקופות להגדיל את זמינות הבדיקות.

בין השנים 2024 ו- 2025 עלה מספר הבדיקות ב-9%, אך זמני ההמתנה לא התארכו.