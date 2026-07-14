אסף רפפורט נגד יצחק תשובה: מי יחזיק בבית החולים היוקרתי

אסף רפפורט ומייסדי וויז נמצאים במגעים לרכישת כ־25% מבית החולים הפרטי הרצליה מדיקל סנטר, לפי שווי של יותר ממיליארד שקל - כך נודע לגלובס. לפני כחצי שנה דווח כי יצחק תשובה נמצא בדרך לעסקה דומה, והעסקה, שהגיעה לשלבים מתקדמים, נחסמה על ידי משרד הבריאות. כעת דווח לגלובס כי גם אותה עסקה עדיין נמצאת על הפרק, כך שכעת שני הצדדים מתחרים על הרכישה. עם זאת, ייתכן שבסופו של דבר אף אחת מהעסקאות לא תצא לפועל, בשל שיקולי רגולציה.

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כמו בעסקה הקודמת, גם בעסקה שבה מתעניינים מייסדי וויז, חלק מהמניות אמורות להירכש מיאיר לנדאו, בעל השליטה בבית החולים המחזיק ב־50% מהמניות, וחלק מכלל ביטוח, המחזיקה בכ־10% מהמניות. לאחר העסקה, אם תצא לפועל, שירותי בריאות כללית צפויה להחזיק ב־40% מבית החולים, לצד המשקיעים החדשים ולצד לנדאו, שיישאר עם חלק מאחזקותיו.

אולם, העסקה הזו אינה מקובלת על משרד הבריאות. הסיבה לכך היא שבשנים האחרונות חל שינוי, בעידוד משרד הבריאות, שבמסגרתו בתי החולים הפרטיים בישראל חדלו להיות רק חלופה פרטית לרפואה הציבורית עבור השכבות המבוססות, והפכו גם לספקים של הרפואה הציבורית. רוב הפעילות בבתי החולים הפרטיים נרכשת כיום על ידי קופות החולים באמצעות טופסי 17, ואינה כרוכה בתשלום נוסף מצד המטופל. כ־25% מהפעילות נותרה פרטית לחלוטין, והיא מסייעת לבתי החולים לממן את פעילותם והופכת את המודל העסקי למשתלם עבורם.

מגבלה רגלוטורית משמעותית

על רקע המגמה, מרבית בתי החולים הפרטיים הגדולים בישראל פועלים כיום במודל שבו לקופות החולים יש החזקה משמעותית או השפעה מהותית על פעילותם. אסותא מוחזק ב־100% על ידי מכבי, ורשת מדיקה, שנוצרה ממיזוג בתי החולים רפאל, נאר"א ואלישע, מוחזקת ב־55% על ידי קופות החולים לאומית ומאוחדת. אין כיום בתי חולים פרטיים מובילים נוספים בשוק הישראלי, ולא סביר שמשרד הבריאות יאפשר הקמה של גופים דומים בעתיד הנראה לעין.

כאשר נרקמה העסקה לרכישת מדיקל סנטר על ידי הקבוצה בראשות תשובה, הודיע משרד הבריאות כי המודל שהתגבש לאורך השנים יהפוך מעתה גם לדרישה רגולטורית. המשרד דורש שכל שינוי בעלות במדיקל סנטר יכלול גם הגדלה של אחזקת כללית ליותר מ־50% מבית החולים.

כלומר, בין שרפפורט ובין שתשובה ירכשו בסופו של דבר את מניותיו של לנדאו, יהיה צורך בהסכמתם של כללית ושל לנדאו לכך שכללית תגדיל את חלקה בבית החולים. נוסף על כך, המשקיעים יצטרכו להסכים להחזיק בבית חולים שבו לקופת החולים יש השפעה משמעותית במיוחד.

בית החולים הפרטי האחרון שיעמוד למכירה

כשקבוצת תשובה ביקשה לרכוש את בית החולים בינואר האחרון, הסבירו גורמים בסביבת העסקה כי הכוונה היא להרחיב את פעילות הרשת, להקים בית חולים נוסף ולהתרחב גם לפריפריה. אולם, למרות העדפת משרד הבריאות למודל ההיברידי, המשלב פעילות פרטית וציבורית, לא צפוי שהמשרד יאפשר לרשת להתרחב באופן חופשי. במקום זאת, צפויה רגולציה קפדנית בכל הנוגע להקמת בתי חולים ומרפאות חדשים.

הסיבה לכך היא שהתפיסה של משרד הבריאות ושל משרד האוצר לאורך השנים הייתה כי הביקוש לשירותי רפואה הוא כמעט בלתי מוגבל, וכי הגדלת היצע השירותים הרפואיים מובילה כמעט מיידית לניצולם, באופן המגדיל את הלחץ על תקציב הבריאות. בנוסף, הקמת מוסדות חדשים עלולה למשוך כוח אדם ממערכת הבריאות הציבורית, הסובלת ממילא ממחסור מתמשך בעובדים.

משמעות המגבלות הללו היא שמדיקל סנטר עשוי להוות הזדמנות צמיחה פחות אטרקטיבית עבור משקיעים פרטיים מכפי ששיערו תחילה.

מנגד, משמעות הרגולציה היא גם שהרצליה מדיקל סנטר היא פחות או יותר ההזדמנות האחרונה להיכנס לתחום הבעלות על בתי חולים פרטיים בישראל. כיום לא ניתן להקים פעילות חדשה כזו באופן חופשי. לכן, אם שתי הקבוצות יחליטו שהעסקה עדיין משתלמת עבורן בתנאים הקיימים, ואם יצליחו לשכנע את כללית להגדיל את חלקה ואת לנדאו לצמצם את אחזקותיו כדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות, עשויה להתפתח תחרות משמעותית על בית החולים הפרטי הגדול האחרון העומד למכירה.

הרצליה מדיקל סנטר (HMC), שהוקם בשנת 1982, פועל על שטח של כ־9,000 מ"ר בהרצליה ומבצע כ־26 אלף ניתוחים בשנה. לבית החולים רישיון רחב לפעול בכל התחומים הניתוחיים. בשנת 2016 רכשה כלל ביטוח כ־10% ממניות בית החולים, לפי שווי של 700 מיליון שקל.