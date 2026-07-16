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מגזין G מי טבעה את המושג יוניקורן לחברות עם שווי של יותר ממיליארד דולר?
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הטריוויה השבועית

מי טבעה את המושג יוניקורן לחברות עם שווי של יותר ממיליארד דולר?

מהם ראשי התיבות כשב"ם, איזה ענף תחרותי במכבייה הוא גם הספורט הממלכתי של מדינת וושינגטון ומהו אפקט רוזנטל? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 18:25
מי טבעה את המושג ''יוניקורן''? / צילום: Shutterstock
מי טבעה את המושג ''יוניקורן''? / צילום: Shutterstock

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1. איך נקראת מחצלת הבמבוק המשמשת לגלגול סושי?
2. מהו אפקט רוזנטל?
3. איזו ציפור מאכילה את גוזליה בזרעים של צמחי חוח?
4. מהי תאוריית החלונות השבורים?
5. באדריכלות, איך נקרא חלון בעל מסגרת אבן המכיל ויטראז'ים היוצרים צורת שושנה?
6. מיהי בטי פרידן?
7. מי הייתה אישתו הראשונה של דוד המלך?
8. איזה מצפה כוכבים מצוייד במצלמה הגדולה בעולם?
9. מהו שם הילדות של הסופר מארק טוויין?
10. ומה מקור השם מארק טוויין?
11. איזה ענף תחרותי במכבייה הוא גם הספורט הממלכתי של מדינת וושינגטון?
12. מי טבעה בשנת 2013 את המושג "יוניקורן", כדי לתאר חברות סטארט-אפ שמוערכות בשווי של מעל מיליארד דולר?
13. סלט קולסלאו מבוסס על כרוב ומיונז. מה מקור שמו?
14. מי גילם את הפלאונטולוג ד"ר אלן גרנט בסרטי "פארק היורה"?
15. מהם ראשי התיבות כשב"ם?

תשובה 1

מַאקִיסוּ 

תשובה 2

תופעה פסיכולוגית בה ציפיות של אדם מאחרים גורמות להם להתנהג בהתאם לאותן ציפיות (ידועה גם כאפקט פיגמליון)

תשובה 3

חוחית

תשובה 4

תאוריה שהוצגה ע"י ג'יימס וילסון וג'ורג' קלינג שטוענת כי מה שמתחיל בהזנחת התיקון של חלון שבור יחיד, יגרור, במהלך הזמן, גאות בפשיעה ובאלימות, ולהפך: הקפדה על שמירת האיסורים החברתיים ותיקון החלונות השבורים תפחית פשיעה ואלימות

תשובה 5

חלון רוזטה 

תשובה 6

פמיניסטית יהודייה-אמריקאית, פעילה חברתית וסופרת. (דמותה של בטי דרייפר מהסדרה "מד מן" מבוססת במידת מה על מאמרה המפורסם "הבעיה שאין לה שם")

תשובה 7

מיכל בת שאול 

תשובה 8

מצפה הכוכבים על שם ורה רובין שנמצא בצ'ילה

תשובה 9

סמואל לנגהורן קלמנס

תשובה 10

מונח בתחום הימאות המציין את המידה השנייה המסומנת על חבל אנך העומק 

תשובה 11

פיקלבול

תשובה 12

משקיעת ההון סיכון איילין לי

תשובה 13

מהמילה ההולנדית "Koolsla" שמשמעותה "סלט כרוב" 

תשובה 14

סם ניל (שנפטר השבוע) 

תשובה 15

כלי שייט בלתי מאוייש