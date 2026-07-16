מי טבעה את המושג יוניקורן לחברות עם שווי של יותר ממיליארד דולר?

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1. איך נקראת מחצלת הבמבוק המשמשת לגלגול סושי?

2. מהו אפקט רוזנטל?

3. איזו ציפור מאכילה את גוזליה בזרעים של צמחי חוח?

4. מהי תאוריית החלונות השבורים?

5. באדריכלות, איך נקרא חלון בעל מסגרת אבן המכיל ויטראז'ים היוצרים צורת שושנה?

6. מיהי בטי פרידן?

7. מי הייתה אישתו הראשונה של דוד המלך?

8. איזה מצפה כוכבים מצוייד במצלמה הגדולה בעולם?

9. מהו שם הילדות של הסופר מארק טוויין?

10. ומה מקור השם מארק טוויין?

11. איזה ענף תחרותי במכבייה הוא גם הספורט הממלכתי של מדינת וושינגטון?

12. מי טבעה בשנת 2013 את המושג "יוניקורן", כדי לתאר חברות סטארט-אפ שמוערכות בשווי של מעל מיליארד דולר?

13. סלט קולסלאו מבוסס על כרוב ומיונז. מה מקור שמו?

14. מי גילם את הפלאונטולוג ד"ר אלן גרנט בסרטי "פארק היורה"?

15. מהם ראשי התיבות כשב"ם?