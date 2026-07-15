"לא לבעלי לב חלש": האם אפשר לייצר מורשת בהייטק הישראלי?

האם אפשר לייצר לגאסי בהייטק הישראלי? זו השאלה שעמדה בבסיס הפאנל שהנחתה סופי מלניק אמיתי, Co-Founder בפורום G-CMO במסגרת כנס MAD של גלובס. הפורום, אליו משתייכת מלניק אמיתי, מיועד לסמנכ"לי שיווק בחברות גלובליות וחברות הייטק והוא מהווה את קהילת הדגל של ארגון CMO.

● כנס MAD | "גם בעולם מאוד מסחרי - בסוף האמת מנצחת": עברי לידר בשיחה פתוחה על הצלחה לאורך זמן

● כנס MAD | "להמציא את עצמך מחדש": האתגרים של סמנכ"לי השיווק בעולם משתנה

"בפייבר, יש שני דברים במהות הלגאסי", פתח מתי יהב, CMO פייבר. "היכולת לזהות מיהו טאלנט, ולהביא את הטאלנט הרלוונטי. צריך לעשות את המאצ' עם הדאטה, לאתר את המקצועות החדשים ולהבין מה הצרכים. זה קורה גם במהות וביומ-יום, וגם אם האדמה רועדת".

מתי יהב, Fiverr ,CMO / צילום: כדיה לוי

בתחילת הדרך פייבר הציעה לא מעט שירותים בחמישה דולר. "זה היה הרעיון השיווקי בהתחלה כדי לבדל את עצמנו. היום, האתגר השיווקי שלנו אחר לגמרי - לגרום לעסקים להבין שיש לנו טאלנט בחזית הטכנולוגית. לפני כמה חודשים לקחנו קטגוריה של וידאו AI ויצרנו בה בולטות גדולה - לא באמצעות המון כסף, אלא באמצעות שלט בהוליווד. השלט הראה כיתוב של אדם בשם Billy Boman שנראה כמו הכיתוב של הוליווד. זה זכה להמון יחסי ציבור, בעיקר על האומץ לעשות את זה ממש שם. המטרה הייתה להעביר את המסר שאצלנו יש טאלנט חדשני".

משם, עבר הפאנל לנוהר זמורה, CMO בחברת התוכנה קלטורה. "אני מגיעה בכלל מבית של ספרים, של מו"לות. חוכמת הדורות ישבה על המדפים. את המשך הקריירה עשיתי בעיתונות. היום אני עובדת ונושמת בתוך עולם שהשאלה היא לא איך משמרים ידע, אלא איך גורמים לו לעבוד בשבילנו. לגאסי זה לא גיל, ולא עבר ולא ההפך מחדשנות. לא משהו שמשמרים, אלא שמייצרים שוב ושוב כל הזמן. ב-20 השנה האחרונות היו לנו המון רכישות, וזו הפכה להיות תורת ההפעלה והיתרון התחרותי שלנו. אנחנו מכוונים ומסתכלים אל עבר 20 השנות הבאות, אבל גם יודעים שהכל יכול להשתנות מהר".

נוהר זמורה, Kaltura ,SVP marketing / צילום: כדיה לוי

"אין הזדמנות לטעות"

לירן ליברמן הוא מנכ"ל חברת Humanz, שמחברת מותגים ויוצרי תוכן בארץ ובעולם."יש לי חדשות לא טובות. אם לפני 50 שנה חברה נשארת בממוצע 33 שנה במדד ה-S&P500, היום זה 12 שנה. קשה מאוד להישאר רלוונטיים והסיבה היא בעיקר טכנולוגיה. יש בהייטק הישראלי אנשים פורצי דרך, שנלחמו לשנות את הלגאסי של מדינת ישראל. המשקיעים אמרו להם - מה אתם עושים פה, תעברו לארה"ב. והיו גורמים כמו פייבר או וויז שנלחמו להישאר פה ופתאום זה נהיה הגיוני.

"יוצרי התוכן מתרבים, ואין הזדמנות לטעות. אם מישהו מעלה פוסט לא טוב, שורפים אותו ברשתות. אז אם יש משהו אחד לקחת מהם זה שהם צריכים להיות אובססיביים לחיבור לקהל, וכל הזמן להבין מה הם חושבים עליך".

לירן ליברמן, Humanz ,CEO / צילום: כדיה לוי

יש תחושה שהמותג חוזר. אם לכולם יש גישה ל-AI , וכולם יכולים לייצר שיווק או מיתוג בצורה טובה, אז יש משמעות למעבר.

יהב: "זה תמיד היה רלוונטי, תמיד יהיה רלוונטי. אנחנו רואים שהתוכן עולה בכמות ובאיכות, והמותג יותר חשוב מאי פעם. כדי לבלוט צריך לייצר קריאייטיב טוב, תובנה טובה".

זמורה: "אני חוזרת מרואד שואו גדול, אירועי לקוחות ולקוחות פוטנציאליים. חשבנו שאנחנו בקצב מאוד גבוה, אבל ראיתי שהלקוחות שלנו, חברות בחוד החנית של הטק, עובדים בלי הפסקה - זה לא לבעלי לב חלש. היתרונות התחרותיים הם הידע שנצבר לאורך השנים, החיבור הישיר שלנו לתוך זרימת עבודה אמיתית של לקוחות".

ליברמן: "מותג בונים מול לקוחות. ככל שעוברות השנים המסרים צריכים להיות יותר משוכללים, יותר בגובה העיניים. אנחנו לא מוכנים לקבל מסר גנרי. אנחנו שונאים פרסומות כלליות ורוצים לקבל משהו שמתאים לי. אפשר לעבוד עם יותר תוכן, אבל אתה לא לגמרי שולט בתוכן. הם גם חיים בסרט, הם מפורסמים, יש להם דעות, הם לא עובדים שלכם".

"אנחנו רוצים שנים שפויות וטובות יותר", סיכמה זמורה. "בנינו הרבה על החוסן שלנו, אבל עכשיו אנחנו בהתעוררות, עם הבינה המלאכותית כולם זזים ממש ממש מהר". ליברמן הוסיף כי "המותג של ישראל טיפה פגוע. צריך לפגוש את היוזרים שלנו ולבנות את המותג טיפה מחדש".

***גילוי מלא: הכנס בחסות בנק הפועלים, אל על, נספרסו, בזק, תנובה, מפעל הפיס, וולט, מקאלן ונור