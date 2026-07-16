מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: הסוכנות שיפן מקימה מחדש - לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, והפסיקה שעשויה לשנות את היחס לבעלי חיים בארגנטינה

● יו"ר הפד החדש מחויב להורדת האינפלציה, ולא מפחד מטראמפ

● קטאר ניסתה לבטל את העסקה עם רפאל. זה הפתרון שנבחן בגרמניה

ארה"ב

81 מיליארד דולר: השלכות תוכנית המכסים של טראמפ

השבוע נחשף כי הממשל בארה"ב החזיר סכום עתק של מכסים שנגבו שלא כדין לחברות שמהן נגבו מלכתחילה (בעיקר יבואנים אמריקאים). המדינה שילמה 81 מיליארד דולר בהחזרי מכסים עד כה בשנה הפיסקלית הנוכחית, שהחלה באוקטובר 2025 - לעומת 5 מיליארד דולר בלבד בתקופה המקבילה אשתקד.

הרקע: בית המשפט העליון של ארה"ב ביטל בפברואר את תוכנית המכסים הגלובליים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בטענה שהם בלתי חוקיים, מה שחייב את הממשל להחזיר הכספים.

ההחזרים בפועל החלו רק במאי, כך שרק השבוע, עם פרסום נתוני התקציב העדכניים, מתברר לראשונה כמה כסף באמת יצא מהקופה. כ־71 מיליארד דולר הוחזרו לאותן חברות במהלך מאי ויוני בלבד - כ־42% מתוך כ־166 מיליארד דולר של מכסים שנקבע שיוחזרו.

לאחר השקת תוכנית המכסים בשנה שעברה, דיווח משרד האוצר על גביית מכס נטו של 26.6 מיליארד דולר, ושר האוצר סקוט בסנט אף התגאה שארה"ב "קוצרת את הפירות". השנה, באופן אירוני, התמונה התהפכה לגמרי: אותן חברות שנאלצו לשלם, מקבלות עכשיו את הכסף בחזרה.

הממשל האמריקאי לא קיבל את פסיקת הביטול בשקט וערער עליה. בית המשפט הפדרלי הזהיר כי הערעור צפוי לעכב את התשלומים לחברות הזכאיות להחזר.

צילום: רויטרס - Kevin Lamarque

הונגריה

מורשת אורבן מתפרקת: הנשיא הודח ברוב מוחץ

הפרלמנט ההונגרי אישר ביום שני תיקון חוקתי שמדיח את הנשיא תמאש סוליוק מתפקידו, צעד נוסף בסדרת המהלכים לפירוק שאריות הכוח של ראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן. הצעד עבר ברוב מוחץ של 139 בעד מול 6 נגד בלבד, ועם אישרורו תסתיים מיידית כהונתו של סוליוק.

ההונגרים הדיחו את אורבן בבחירות באפריל, כשמפלגת טיסה (Tisza) של ראש הממשלה החדש פטר מאייר זכתה בניצחון מוחץ, שסיים 16 שנות שלטון של מפלגת אורבן. מאז, מאייר פועל לשחיקת הכוח שנותר בידי בעלי בריתו של אורבן, כולל הדחת הנשיא המכהן.

אף שתפקיד הנשיא הוא בעיקר סמלי, לאחרון יש סמכות לאשרר חוקים ולהעביר אותם לבחינת בית המשפט - מה שמעורר חשש שסוליוק עשוי היה לנצל את סמכויותיו כדי לבלום את סדר היום השאפתני של הממשלה החדשה.

מעבר להדחה עצמה, הממשל מקדם גם רפורמות במערכת המשפט, הקמת גוף לחקירת חשדות להונאות פיננסיות מתקופת הממשלה הקודמת והגבלת כהונת חברי פרלמנט ל־12 שנה.

צילום: רויטרס - Balint Szentgallay/NurPhoto

יפן

לראשונה מאז 1945 : טוקיו מקימה מחדש סוכנות מודיעין מרכזית

יפן יוצאת למהלך שאפתני שלא נראה כמותו מאז 1945: הקמת סוכנות מודיעין מרכזית בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה. במסגרת המהלך, היא פנתה לסיוע בעלות בריתה במערב, בהן ארה"ב, אוסטרליה וגרמניה, בבקשה לייעוץ בנוגע לטכנולוגיה, איוש כוח אדם וסדרי עדיפויות.

רק לאחרונה דיווח ניו יורק טיימס שעשרות מרגלים רוסים עברו לגור ביפן בשנים האחרונות, כשהמדינה הפכה למוקד מרכזי במאמצי הקרמלין לרכוש רכיבי נשק, לשלוח אותם לרוסיה ולעקוף סנקציות.

מערכת המודיעין היפנית סובלת כיום מפיצול כרוני: גורמי ביטחון, דיפלומטים, המשטרה וגופים נוספים אוספים ומנתחים מידע כל אחד בנפרד, בלי מנגנון משותף לשיתוף המודיעין בין המחלקות השונות. לדברי מומחים, המצב הזה הוא שהופך את המדינה לפגיעה במיוחד לריגול ולהתערבות זרה.

הצעד הזה לא מגיע בוואקום: הקמת סוכנות מודיעין מקומית היא עמוד תווך במאמציה של ראשת הממשלה סנאה טאקאיצ'י להסיר את המגבלות שהוטלו על יפן בתחומי הביטחון וההגנה לאחר מלחמת העולם השנייה, נוכח איומים גוברים מסין, רוסיה וקוריאה הצפונית.

צילום: רויטרס - Anadolu

ארגנטינה

תקדים משפטי: לדגי זהב יש זכויות

בית משפט בבואנוס איירס, ארגנטינה, הכיר בימים אלו בשני דגי זהב כ"יצורים בעלי תחושה" בעלי זכויות משפטיות - צעד תקדימי שעשוי להשפיע על אופן הטיפול בבעלי חיים דומים במדינה .

הדגים, פדה ומאגי, הוחזקו במיכל זכוכית בן 40 ליטר בחלון הראווה של מסעדת סושי בשכונה יוקרתית בבירה הארגנטינאית, כשהם חשופים לשמש ולרעש רחוב מתמיד. הארגון Jaulas Vacías (כלובים ריקים), הפועל למען זכויות בעלי חיים במדינה, פנה לבית המשפט נגד המסעדה בטענה שהתנאים מפרים את חוק הצער בעלי חיים הארגנטינאי.

צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

עורך הדין של הארגון, מטיאס טרופרו, שהוביל את התיק, ביקש מבית המשפט לא רק להעביר את הדגים למקום מתאים, אלא גם להכריז עליהם כ"נושאי זכויות" - סטטוס המשנה את מעמדם המשפטי מ"חפצים" ל"יצורים בעלי תחושה". בית המשפט קיבל את שתי הבקשות, וצוות המסעדה לא התנגד לפסיקה .

בעקבות ההחלטה, הדגים הועברו לאקווריום בנפח 2,500 ליטר בביתו של קרלוס חוסה אגה, מומחה לדגים שסייע בתהליך החילוץ והציע לאמץ אותם.