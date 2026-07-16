צבא ארה"ב: השלמנו גל תקיפות נוסף באיראן

עדכונים שוטפים

06:03 - דיווח בסוכנות הידיעות AP: ארצות הברית הגבירה את התקיפות באיראן הלילה, ופגעה במטרות צפוניות יותר. לראשונה מאז תחילת סבב ההסלמה הנוכחי - התקיפות הגיעו גם לאזורים סביב טהרן

06:02 - מקורות אופוזיציה באיראן דיווחו הלילה על הפעלת מערכות ההגנה האווירית באזור המתקן הביטחוני הרגיש בפרצ'ין

05:45 - דיווח: לראשונה מאז תחילת ההסלמה - ארה"ב תקפה באזור טהרן

בסוכנות הידיעות AP דיווחו כי ארצות הברית הגבירה את התקיפות נגד איראן במהלך הלילה, ופגעה במטרות צפוניות יותר. לפי הדיווח, התקיפות הגיעו גם לאזורים סביב בירת איראן, טהרן, בפעם הראשונה בסבב ההסלמה הנוכחי. גם באיראן דיווחו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בטהרן

05:07 - במשמרות המהפכה טוענים: תקפנו מכ"ם בבסיס אמריקאי בכווית באמצעות טילים ורחפנים

04:35 - צבא ארה"ב: השלמנו את גל התקיפות באיראן

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית: השלמנו את גל התקיפות נגד איראן, בהוראת טראמפ. בהודעתם ברשת X כתבו כי הותקפו מרכזי פיקוד איראניים, אתרי הגנה אווירית, יכולות שיגור טילים ורחפנים ומתקני מעקב בחוף. "השתמשנו בתחמושת מדויקת כדי לפגוע במטרות במספר מקומות, כולל בנדר עבאס", נמסר.

לאחר הודעת סנטקום, במשמרות המהפכה טענו שתקפו מכ"ם בבסיס אמריקאי בכווית, באמצעות טילים ורחפנים. כך דווח בתקשורת האיראנית הרשמית.

03:33 - דיווחים באיראן: מערכות ההגנה האווירית בטהרן הופעלו

סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" מדווחת: מערכות ההגנה האווירית בטהרן הופעלו - כדי "להתמודד עם איומים עוינים"

02:13 - אזעקות בבחרין

משרד הפנים של בחרין הודיע כי אזעקות נשמעו במדינה במהלך הלילה. במקביל, בצבא כווית הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית פועלות בתגובה ל"איומי רחפנים עוינים".

02:02 - טראמפ: אזרחית אמריקאית שנעצרה באיראן שוחררה

טראמפ הודיע ברשת החברתית שלו, Truth Social: "איראן שחררה אזרחית אמריקאית שנעצרה במדינה ב-2024. אנחנו מעריכים את המחווה הזו".

00:51 - דיווחים באיראן: התקיפות האמריקאיות נמשכות

דיווחים באיראן: תקיפות אמריקאיות באי קשם ובשורת יעדים במרחב מצר הורמוז. פיצוצים נשמעו גם ממזרח לנמל בנדר עבאס.

00:22 - צבא ארצות הברית השבית מכלית נפט שהייתה בדרכה לאיראן

צבא ארצות הברית השבית מכלית נפט "לא עמוסה" שניסתה להפליג לעבר נמל איראני, כך נמסר מפיקוד המרכז של ארצות הברית (סנטקום). "הספינה המסחרית התעלמה מאזהרות מרובות כשניסתה להפר את המצור האמריקאי", כתבו הלילה (בין רביעי לחמישי) בהודעתם ברשת X.

לדבריהם, מטוס אמריקאי השבית את הספינה לאחר ששיגר טילי הלפייר אל תוך ארובת הספינה. "הספינה כבר לא נוסעת לאיראן", הוסיפו.

22:46 - אזעקות נשמעו בבחרין

22:30 - דיווח באיראן על פיצוצים באהוואז ובעיר הנמל צ'בהאר ובנדר עבאס.

22:25 - צבא ארה"ב: פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן

צבא ארה"ב הודיע הערב שחידש את התקיפות באיראן, שעות בודדות לאחר הגל האחרון. "התקיפות מכוונות ליכולות צבאיות איראניות המשמות לאיום נגד כלי שיט חופשיים העוברים במצר הורמוז", נכתב בהודעת הצבא האמריקאי.

21:50 - טראמפ על איראן: "אני לא אוהב לתת דדליין"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים על איראן: "אני לא אוהב לתת דדליין אבל הם יודעים מה הסיפור, כדאי שיתנהגו בהתאם". הוא ציין כי האיראנים "רוצים מאוד" להגיע להסדר עם ארה"ב והוסיף כי וושינגטון תחליט אם לנקוט בצעד כזה או לא.

Reporter: Are you giving Iran a deadline before you start bombing bridges? Trump: I don't like giving deadlines but they pretty much know... they know the story. They better behave. pic.twitter.com/QmEmGngsYb - Viory Video (@vioryvideo) July 15, 2026

21:30 - קאליבאף: "אין לנו סיבה לדבוק במזכר ההבנות"

יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף, על רקע התקיפות האמריקאיות: "אין לנו סיבה לדבוק במזכר ההבנות ולכבד אותו אם איראן לא תפיק ממנו תועלת. הביטחון הלאומי של איראן תלוי בשמירה על 'ההסדרים האיראניים' במצר הורמוז".

פורסם לראשונה ב-N12