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יחסי ישראל-ארה"ב

הצעת החוק נכשלה, אך עשויה להצביע על שינוי דרמטי במדיניות ארה"ב כלפי ישראל

בית הנבחרים האמריקאי דחה הלילה הצעת חוק שביקשה לבטל את מלוא חבילת הסיוע הביטחוני וההומניטרי מארה"ב לישראל, כ-3.3 מיליארד דולר • לראשונה תמכו יותר חברי קונגרס דמוקרטים בקיצוץ הסיוע מאשר התנגדו לו • כל הרפובליקנים, למעט יוזם ההצעה, הצביעו נגד • למרות כישלון ההצעה, היא ממחישה עד כמה השתנה השיח בתוך המחנה הדמוקרטי על ישראל

אריאל ויטמן 10:22
בניין הקפיטול בוושינגטון / צילום: Shutterstock, Andrea Izzotti
בניין הקפיטול בוושינגטון / צילום: Shutterstock, Andrea Izzotti

בית הנבחרים האמריקאי דחה הלילה (רביעי) הצעת חוק שביקשה לבטל את הסיוע האמריקאי לישראל. ההצבעה חשפה שינוי דרמטי בעמדת המפלגה הדמוקרטית: לראשונה תמכו יותר חברי קונגרס דמוקרטים בקיצוץ הסיוע מאשר התנגדו לו, עדות נוספת להתרחקותה של המפלגה מהתמיכה בישראל שאפיינה אותה בעבר.

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ההצעה, שביקשה לבטל את מלוא חבילת הסיוע האמריקאי לישראל, כ-3.3 מיליארד דולר בסיוע ביטחוני והומניטרי, נדחתה ברוב של 315/4 מול 104, כשעשרה חברי קונגרס נמנעו. כל הרפובליקנים, למעט יוזם ההצעה, חבר הקונגרס תומאס מאסי, הצביעו נגדה.

משמעות תוצאות ההצבעה היא שלמעלה ממחצית הסיעה הדמוקרטית תמכו בהצעה שהייתה מסיימת את הסיוע לישראל.

רבים מהמחוקקים שתמכו בהצעה הבהירו כי אינם תומכים בהכרח בכל סעיפיה, במיוחד לא בקיצוץ הסיוע ההומניטרי, אבל ראו בהצבעה הזדמנות להביע את התנגדותם למדיניות ממשלת ישראל ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובלבנון, ולקרוא לשינוי יסודי ביחס וישראל.

גם הנהגת המפלגה הדמוקרטית הייתה מפוצלת. מנהיג המיעוט בבית הנבחרים, האקים ג'פריס, וסגנו פיט אגילר הצביעו נגד ההצעה, בעוד מספר שלוש בהנהגה הדמוקרטית, קתרין קלארק, תמכה בה.

קלארק הסבירה כי הצביעה בעד "לא משום שאני מסכימה עם כל סעיפי התיקון או עם המניעים הציניים של הרפובליקני שהביא אותו להצבעה, אלא משום שאני מאמינה שאנחנו חייבים לשנות כיוון".

למרות כישלון ההצעה, ההצבעה נחשבת לאחד הסימנים הברורים ביותר עד כה לשינוי הפוליטי שעובר על המפלגה הדמוקרטית. במשך שנים נהנתה ישראל מתמיכה כמעט גורפת מצד שתי המפלגות בארצות הברית, אך ההצבעה הזו ממחישה עד כמה המלחמה בעזה והביקורת על מדיניות ממשלת נתניהו שינו את השיח בתוך המחנה הדמוקרטי, שינוי שעשוי להשפיע גם על אופי היחסים בין וושינגטון לירושלים בשנים הקרובות.