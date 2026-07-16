משרד התחבורה צפוי להאריך את רישיון היבוא של המותג צ'רי מוטורס שבידי חברת קרסו מוטורס ("פריסבי") עד סוף 2030. הרישיון אמור היה לפקוע בסוף החודש. ההארכה למספר שנים היא למרות חוות דעת, שהגישה רשות התחרות בחודש פברואר השנה למשרד התחבורה, ובה הומלץ לחדש את הרישיון לשנה אחת בלבד וזאת כדי "לבחון את הסטטוס התחרותי של רכבי קונצרן רנו-ניסאן", שגם אותם מייבאת קרסו מוטורס.

הליך הבחינה התחרותית, שמבצע משרד התחבורה לפני חידוש רישיונות, מהווה חלק ממהלך לבחינת התחרות בשוק הרכב, שעליו הכריזו לפני מספר שנים משרד התחבורה ומשרד הכלכלה. לשם כך אף הוקמה ועדה בין משרדית, שהגישה את המלצותיה בשנה שעברה, אולם אלה עדיין לא פורסמו לציבור.

הוועדה המליצה כצעד ביניים להגביל את פעילות הייבוא של יבואני רכב "גדולים", שמחזיקים בנתח של יותר מ-10% מהמכירות בשוק הרכב הישראלי. ההמלצה הייתה לא להעניק להם רישיונות יבוא חדשים ו/או לא לחדש רישיונות להם ייבוא קיימים וזאת בכפוף להתייעצות של רשות התחרות.

עד כה פרסמה רשות התחרות מספר חוות דעת, שבהן הומלץ שלא להאריך את רישיונות הייבוא של מספר מותגים של קבוצות יבוא גדולות ובהם מותגים של כלמוביל, טלקאר ויוניון מוטורס. זיכיונות אלה הוארכו בשנה החולפת לפרקי זמן מוגבלים של שלושה חודשים בכל פעם עד לקבלת החלטה גורפת בנושא.

שינוי מדיניות

בענף הרכב מעריכים כי חידוש הרישיון של קרסו מוטורס מהווה תקדים ושינוי מדיניות, שיפנה את הדרך לחידוש ארוך טווח של שאר רישיונות הייבוא ש"תלויים ועומדים" כיום. גורם בענף אמר כי אי חידוש של רישיונות קיימים ופעילים היה יכול לגרום נזק לא רק למותגים אלא גם לעשרות אלפי לקוחות, שמחזיקים בכלי רכב של המותגים הללו ושוויים היה צונח.

יצוין כי השבוע פרסם הממונה על התחרות להערות הציבור טיוטת צו מוסכם שנערך עם חברת קרסו מוטורס מקבוצת פריסבי, בעקבות "חשש כי התנהלותה יצרה קשיים בקרב רכבים מייבוא מקביל בקבלת שירות במוסכיה". על פי בדיקת רשות התחרות, קרסו דרשה מבעלי רכבים מייבוא מקביל, שהיא היבואנית הישירה של דגמי אותם רכבים, הצגה של תעודת האחריות המקורית של הרכב לצורך מתן שירות במוסכיה, זאת למרות, כך נטען, שמידע על תקופת והיקף האחריות, קיים כבר במערכות המידע שאצל קרסו.

במסגרת הצו המוסכם, הוסכם שקרסו תשלם לאוצר סך של למעלה מ-11.5 מיליון ש"ח, וכן תקבל על עצמה שורה של התחייבויות שנועדו להסיר חסמים ולהבטיח כי יתאפשר לבעלי כלי רכב שיובאו בייבוא מקביל לקבל שירות במוסכים המורשים של קרסו באופן יעיל ושוויוני, בדומה לרכבים שקרסו בעצמה מייבאת ומשווקת.

ההתחייבויות כוללות, בין היתר, הסדרת הליכי קליטת כלי רכב מייבוא מקביל למתן שירות במוסכי קרסו, כך שיתאפשר לבצע את הקליטה מראש, ואף כבר במועד שבו הרכב מובא לראשונה לישראל.