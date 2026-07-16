קרן התשתיות קיסטון בניהולו של נבות בר שולחת איתות לחברת שיכון ובינוי, על רצונה ונחישותה לקנות את חברת הבת הציבורית שלה - שיכון ובינוי אנרגיה . קיסטון חתמה עם גוף פיננסי על מזכר הבנות (Term Sheet) להעמדת מסגרת אשראי לזרוע האנרגיה שלה - קיסטון פאוור - בהיקף של עד 2 מיליארד שקל.

כאמור, על רכישת שיכון ובינוי אנרגיה מתמודדת כיום קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל . כאשר בינה לבין שיכון ובינוי יש הסכם "נו-שופ", שבו ניתנה תקופת בלעדיות לג'נריישן. לפי ההערכות, ההסכם הזה יפוג בימים הקרובים, ואז שיכון ובינוי תידרש להחליט בין החלופות.

במסגרת האשראי החדשה שנוטלת כאמור קיסטון פאוור (Keystone Power) יעשה כמובן שימוש ככל שהעסקה תושלם על ידה. הזרוע המדוברת תרכז את כלל פעילות, האנרגיה של קיסטון ותהווה בכך אחת מפלטפורמות האנרגיה הפרטיות הגדולות בישראל.

קיסטון פאוור כבר מחזיקה בתחנות הכוח רמת חובב, חגית מזרח ו-IPM, ובשותפות בתחנת הכוח שורק הנמצאת בהקמה. עם השלמת הקמתה של תחנת שורק, צפויה הפלטפורמה להחזיק בכושר ייצור כולל של למעלה מ-3,200 מגה-ואט, המהווה כ-14% מכושר ייצור החשמל בגז טבעי בישראל.

אישור תנאי האשראי וחתימת מזכר ההבנות מהווים שלב משמעותי בהיערכות למימון העסקה, ומצטרפים לצעדים נוספים שמקדמת קיסטון כחלק מההיערכות לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה.