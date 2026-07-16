בעקבות רפורמת המסלולים, אתם משקיעים בחתול בשק

אתם חוזרים למוכר המומים ותוהים: "אבל איפה המכונית שלי?". והוא עונה: "מה ז'תומרת, יש לכם מכונית. עם מנוע וארבעה גלגלים, ויש מצב אפילו שהמזגן עובד".

כפי שפורסם בגלובס בתחילת השנה, כך מרגישים מי שהחליטו לשים את כספם על המסלולים המתמחים ברפורמת המסלולים של רשות שוק ההון, שהושקה לפני שנתיים. הם קנו מוצר שחשבו שמשקיע בחשיפה מסוימת למניות ולמט"ח, ובאזור מסוים - החלטות קריטיות לתשואה. אלא שלעתים הם קיבלו מוצר אחר לגמרי.

70 מיליארד שקל מנוהלים במסלולים הללו, כ-6.5% מכל תעשיית הגמל בישראל. בחלקם התשואות מעולות (40%-50% השנה), לאחרים התשואות אף שליליות.

הסיבה היא שבמסגרת הרפורמה, המסלולים המתמחים קיבלו שמות גנריים: משולב סחיר, מניות סחיר, עוקב מדדים גמיש. אי אפשר להבין מהשם היכן הכספים מושקעים, וכדי להבין חייבים להיכנס לכל מסלול באתרי החברות ולנתח ממה הוא מורכב, משימה תובענית אפילו לעוסקים בתחום.

אלא שגם זה לא יעזור. בחודש שעבר הודיעה מיטב על שינוי יחסית קיצוני במדיניות ההשקעה. המסלול שלה הניב תשואה של 4.6% בלבד, וכעת היא רוצה לשנות. מחשיפה לחו"ל בלבד, לחלוקה משתנה בין ישראל לחו"ל לפי שיקול דעתה. גם החשיפה למניות תגדל מ-50% לאפילו 65%. גם במט"ח יהיה ניהול "גמיש". בקיצור, אפילו אם ניתחתם בעבר את המסלול, או כל מסלול אחר, כעבור זמן קצר לא יהיה לכם מושג במה אתם משקיעים.הגיע הזמן שרשות שוק ההון תתעשת ותתקן את הטעות שלה.

נתנאל אריאל