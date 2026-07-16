עו"ד יוסי בנקל ממשרד שיבולת ורו"ח יצחק עידן, שמונו לנאמנים זמניים של רשת האופנה עונות וג’אמפ, הגישו את חוות דעתם לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שנפגשו עם שורה של בעלי תפקידים בחברה.

חוות הדעת של הנאמנים קובעת כי יש להפעיל את החברה כעסק חי ולפעול בהתאם לתוכנית ההפעלה של הסניפים למשך 60 ימים. "זו החלופה המיטבית", כתבו הנאמנים, כדי לשמר את ערכן הכלכלי של החברות ולמנוע פגיעה במוניטין. "הפסקה מיידית של פעילות החברות עלולה להביא לירידת ערך מהירה", נכתב בחוות הדעת.

היבט מרכזי נוסף בחוות הדעת הוא עמדת הנאמנים שלפיה יש לפעול "ללא דיחוי לקידום הליך מכר פומבי ולהזמנת הצעות לרכישת החברות ו/או פעילותן". לדבריהם, כך ניתן יהיה לאתר רוכשים פוטנציאליים ולמקסם את התמורה. עוד מסבירים הנאמנים כי בכוונתם "לפנות באופן יזום לגורמים רלוונטיים בשוק לשם בחינת התעניינותם, לרבות לגורמים אשר היו בקשר עם החברות בעבר בנוגע לאפשרות רכישה". הנאמנים מציינים כי על פני הדברים מדובר בחברות "בעלות פוטנציאל".

על פי תוכנית ההפעלה, צפויים להיוותר בקופת החברה בסיומה מזומנים בהיקף של 1.1 מיליון שקל, ומנגד התחייבויות לעובדים ולמוסדות בהיקף דומה. עוד צוין כי במסגרת התוכנית כבר פעלו הנאמנים לסגירת מספר סניפים נוספים, וכי כיום מחזיקה הרשת ב־37 סניפים. הנאמנים מתכוונים לפעול לסגירתם של 3-4 סניפים נוספים.

בנוסף, הם יפעלו לסיום העסקתם של חמישה עובדים נוספים, כך שמצבת כוח האדם תעמוד על 95 עובדים. כמו כן, שכרם של בעלי המניות המועסקים בחברה בתפקידים פעילים יופחת ב־50%.

חובות של 38.2 מיליון שקל

במסגרת חוות הדעת מפורטים חובותיה של החברה, העומדים על 38.2 מיליון שקל. החוב הגדול ביותר הוא לבנקים, בהיקף של יותר מ־16 מיליון שקל, והחוב לעובדים נאמד ב־5.6 מיליון שקל.

מנגד, הנכסים העיקריים שבידי החברות מסתכמים בכ־34.8 מיליון שקל, וכוללים מלאי מוצרים, זכויות מכוח הסכמי שכירות, רכוש קבוע וזכויות חכירה במקרקעין, כאשר שווי הנכס מוערך ב־12.5 מיליון שקל.

בהנחה שהפעילות או החברה יימכרו, עשויה הרשת לכסות את מרבית חובותיה ואף להגיע לכיסוי של כ־90% מהם. עם זאת, יש לסייג זאת, שכן הכול כפוף לאישורי בית המשפט ולמציאת רוכשים פוטנציאליים שיזהו את הערך הגלום בחברה ויגישו הצעה אטרקטיבית. בנוסף, קשה להעריך כיצד ישפיע לחץ הזמן על הליך מכירת החברות.