בדקה ה-90 ורגע לפני פיזורה של הכנסת, אושרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להקמת מאגר נתוני אשראי לעסקים.

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המאגר ירכז מידע פיננסי על עסקים קטנים ובינוניים - מוסר תשלומים, היסטוריית אשראי וחיובים - ויאפשר לגופים פיננסיים, ובהם נותני אשראי חוץ־בנקאיים, להעריך את רמת הסיכון של לווים פוטנציאליים.

המהלך מבקש לשכפל את הצלחת המאגר הצרכני, מ־2019: בשש שנות פעילותו הראשונות עלה הנתח של הגופים החוץ־בנקאיים בשוק האשראי מכ־11% לכ־23%, ומחקר של בנק ישראל מצא שפרמיית "הלקוח השבוי" - הפער בריבית בין לקוחות שמרוכזים בבנק אחד ללקוחות מבוזרים - צומצמה בכשליש, ולאחר 4.5 שנות פעילות, הפרמיה הצטמצמה כמעט במלואה. בשוק האשראי העסקי הריכוזיות גבוהה אף יותר, ולכן ההשפעה הצפויה תהיה אף היא גדולה יותר.

בהודעת משרד האוצר נכתב כי "המהלך צפוי להביא לחיסכון של לפחות 1.5 מיליארד שקל בשנה לעסקים הקטנים והבינוניים ולהורדת הריבית על האשראי שלהם ב-1% לפחות, חיסכון שיתגלגל ישירות לציבור הרחב ויתרום להורדת יוקר המחיה".

בנק ישראל בירך על השלמת החקיקרה, וציין כי מדובר בצעד נוסף משמעותי לחיזוק התחרות בשוק האשראי העסקי, שנועד לשפר את הנגישות למימון ולהגביר את היעילות בהקצאת אשראי במשק.

בהודעת הבנק נמסר כי "המאגר העסקי מצטרף למערכת נתוני האשראי הקמעונאי שהוקמה בשנת 2019, ושתרמה משמעותית לחיזוק התחרות והתאמת תנאי האשראי לפרופיל הלקוח, להפחתת פרמיית הלקוח השבוי, ולשיפור הנגישות של משקי הבית לאשראי. המאגר העסקי יתרום לצמצום פערי המידע שבין העסקים הקטנים והבינוניים לבין ספקי האשראי, יגביר את התחרות בשוק האשראי לעסקים אלו ותשפר את הנגישות שלהם לאשראי. הרחבת שיתוף המידע גם למגזר העסקי, צפויה לאפשר הערכת סיכונים מדויקת יותר, להקל על כניסת שחקנים חדשים לשוק ולהוזיל את עלויות המימון לעסקים.

צעד זה מצטרף לשורת צעדים תשתיתיים שמקדם בנק ישראל להסרת חסמים במערכת הפיננסית, שיתרמו לקידום התחרות ולהגדלת הרווחה של הלקוחות".

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, מסר כי "הקמת מאגר נתוני אשראי לעסקים קטנים ובינוניים היא מהלך מבני משמעותי לחיזוק התחרות ולהרחבת הנגישות למימון לעסקים. הרחבת שיתוף המידע צפויה להקל על כניסת שחקנים חדשים לתחום ולהוזיל את האשראי לעסקים, זאת בדומה להשפעה החיובית שכבר נרשמה במגזר משקי הבית. המאגר העסקי ותוצריו ישפיעו עד מהרה על המשק כולו".