ארה"ב הסלימה את התקיפות, איראן: תקפנו בסיס שלה בסוריה

עדכונים שוטפים

8:20 - ירדן: יירטנו טילים איראניים שנורו לשטחנו

בירדן הודיעו כי שלושה טילים איראניים נורו לשטח המדינה - ויורטו. אין נפגעים או נזק.

7:24 - במשמרות המהפכה טוענים: תקפנו בסיס אמריקאי בסוריה

לאחר התקיפות האמריקאיות על תשתיות אזרחיות באיראן במהלך הלילה (בין חמישי לשישי), במשמרות המהפכה טענו כי ירו לעבר בסיס אל-תנף, בסיס פיקוד של ארצות הברית בסוריה, כך דווח בסוכנות הידיעות תסנים. בפועל, בחודש אפריל האחרון נסוגו הכוחות האמריקאים האחרונים מסוריה.

בנוסף, שיגרו איום לעבר ארצות הברית ואמרו כי כל עוד התקיפות יימשכו - לא יהיה ייצוא של נפט או גז דרך מצר הורמוז.

6:28 - דיווח: שבעה איראנים נהרגו בתקיפות

באיראן מדווחים על שבעה הרוגים בתקיפות האמריקאיות במהלך הלילה.

6:20 - גורמים פקיסטניים: המנהיגים הפוליטיים באיראן מתרחקים ממשמרות המהפכה

גורמים רשמיים בממשלת פקיסטן לרויטרס: באיסלאמאבאד עוקבים בדאגה אחר ההעמקה של המחלוקות בתוך ההנהגה האיראנית. לדבריהם, עמדותיהם ויעדיהם של המנהיגים הפוליטיים באיראן, ובהם הנשיא פזשכיאן, שר החוץ עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט קאליבאף, הולכים ומתרחקים מאלה של משמרות המהפכה.

בנוסף, אמרו כי הם מודאגים מאוד מהתחדשות הלחימה בין החות'ים לסעודים, על רקע ברית ההגנה בין פקיסטן לסעודיה, וגובר שם החשש כי פקיסטן תיגרר למלחמה בעצמה, במקביל למאמצי התיווך שלה. "בכירי ההנהגה האזרחית והצבאית שלנו הבהירו לאיראן בדרגים הגבוהים ביותר שהתקפות על סעודיה הן התקפות על פקיסטן", אמר גורם פקיסטני לרויטרס. "זה קו אדום מבחינתנו".

6:06 - אזעקות בדוחא ובבחריין, פיצוצים באיראן

אזעקות נשמעו הבוקר בדוחא ובבחריין. משרד ההגנה הקטארי הודיע שיירט כמה תקיפות אוויריות. במקביל, דווח על פיצוצים בעיר הנמל צ'בהאר בדרום איראן.

5:04- צבא ארה"ב מעדכן - גל התקיפות באיראן הסתיים: "הותקפו אתרי הגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות"

צבא ארה"ב הודיע כי השלים את גל התקיפות האחרון על איראן - לילה שישי ברציפות. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארה"ב נכתב: "כוחות אמריקאיים שכוללים מטוסי קרב, רחפנים וספינות מלחמה שיגרו תחמושת מדויקת שפגעה בעשרות מטרות צבאיות, כגון: אתרי מעקב, אתרי הגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות צבאיות ויכולות ימיות".

בסוכנות הידיעות פארס דווח כי בסה"כ 5 גשרים בדרום איראן הותקפו הלילה בגל התקיפות האמריקאי.

2:24 - ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה מזהיר: ביטחון הנפט והגז בסכנה

ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, פאטיח בירול, הזהיר כי ביטחון הנפט והגז העולמי עלול להיות תחת לחץ גובר אם לא יהיה שיפור בתנאים במצר הורמוז ובמצב המלחמה בין ארה"ב לאיראן בשבועות הקרובים.

"ביטחון הנפט הוא נושא קריטי", אמר בירול באירוע של המועצה ליחסי חוץ. "אנחנו צריכים להיות מודאגים, ואני מודאג אם המצב לא ישתפר בשבועות הקרובים".

2:16 - באיראן טוענים: "תקפנו מסוקים ומטוסי סיור אמריקאיים בבחריין", פיצוצים נשמעו גם בכווית ובדוחא

צבא איראן טוען כי תקף באמצעות כטב"מים בסיס אמריקאי בבחריין. היעד, על פי הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, היה מסוקים וכלי טיס של צבא ארה"ב. במקביל צבא כווית עדכן כי הוא "מתמודד עם ירי של טילים וכטב"מים עוינים".

פיצוצים נשמעו מאוחר יותר גם בדוחא. עדי ראייה סיפרו לרויטרס כי שמעו פיצוצים בבירה הקטארית. התרעה ממשלתית נשלחה לטלפונים הניידים של התושבים. בקטאר דיווחו כי ילד נפצע מיירוט המתקפה.

0:38 - נחתים אמריקאיים עלו על כלי שיט שניסה לפרוץ את המצור: "שומרים על חומת פלדה"

יממה לחידוש המצור על איראן - בצבא ארה"ב מעדכנים על הפעילות עד כה: "הכוחות הסיטו ממסלולן 3 כלי שיט מסחריים שניסו לשבור את המצור, נטרלו ספינה אחת - ועלו לסיפון של ספינה אחת. מצר הורמוז חופשי, למעט כלי שייט שמנסים להפר את מצור 'חומת הפלדה' האמריקאי".

בפיקוד המרכז האמריקאי עדכנו גם כי נחתים אמריקאיים עלו על כלי שיט במפרץ עומאן במסגרת המצור.

23:48 - הסלמה בתקיפות האמריקאיות - שמתמקדות בתשתיות אזרחיות: גשר, נמל תעופה ותחנת רכבת הותקפו | דיווח

באיראן מדווחים על הסלמה בתקיפות האמריקאיות הלילה. לראשונה מאז תחילת העימות הנוכחי - התקיפות מתמקדות בתשתיות אזרחיות. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת שמטוסי קרב אמריקאיים ביצעו מתקפת טילים על שדה התעופה באיראן שהר בדרום-מזרח המדינה.

בסוכנות הידיעות האיראנית פארס דווח גם על תקיפה בגשר המחבר בין בנדר עבאס לשיראז. במדינה דיווחו על הרוג ו-8 פצועים כתוצאה מתקיפת הגשר. מעט לאחר מכן דווח בתסנים גם על תקיפת תחנת רכבת בבנדר עבאס, שני אזרחים איראניים נפצעו בתקיפות.

פורסם לראשונה ב-N12