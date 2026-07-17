ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט ברק אברמוב הגיב לירי על ג׳פניקה וחשף שיחה עם השר בן גביר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ברק אברמוב

ברק אברמוב הגיב לראשונה לירי על רשת ג׳פניקה וחשף שיחה עם השר בן גביר

בראיון לחיים אתגר באולפן שישי סיפר אברמוב שתשעה סניפים של הרשת בבעלותו עמדו השבוע במוקד מתקפה עבריינית שאינו יודע את הסיבה לירי, סיפר על היכרות עם משפחות הפשע מוסלי וג׳רושי אך התעקש שלא מדובר בחברות או בקשר עסקי • ומה אמר לו השר בן גביר?

שירות גלובס 21:18
ברק אברמוב, בעלי רשת ג'פניקה / צילום: שלומי יוסף
ברק אברמוב, בעלי רשת ג'פניקה / צילום: שלומי יוסף

ברק אברמוב, בעל השליטה ברשת ג'פניקה שהיתה נתונה בימים האחרונים למתקפה עבריינית, התראיין הערב לראשונה לחיים אתגר באולפן שישי בקשת 12. אברמוב סיפר כי תשעה סניפים של ג'פניקה הותקפו, הכחיש קשר עסקי למשפחות פשע אך הודה בהיכרות עם משפחות מוסלי וג'רושי וסיפר על הטלפון שקיבל מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

וכך אמר אברמוב לחיים אתגר: "אין לי תשובה חד משמעית למה זה קרה, זה משהו עצוב שאני מקווה שיהיה מאחורי במהרה".

אתגר שאל את אברמוב על הפרסומים לפיהם התקרב למשפחת ג'רושי לאחר שבעבר היה קרוב דווקא למשפחת מוסלי (בין שתי משפחות הפשע קיים סכסוך). אברמוב הכחיש קשר עסקי אך הודה שהוא מכיר כל אחת מהם.

״אני לא הייתי קשור למשפחת מוסלי ובטח לא קשור למשפחת ג'רושי. יש לי היכרות סמלית מינימלית עם משפחת מוסלי. כשרכשתי את קבוצת בני יהודה, הכרתי את המשפחה כאוהדי הקבוצה והוזמנתי לאירוע משפחתי שלהם, לא שוחחתי איתם בשנים האחרונות. זה קשר של היכרות, לא של חברות", אמר.

״לגבי משפחת ג'רושי שוחחתי איתם בעונת הכדורגל הקודמת. יש לי חבר ילדות, עו״ד ירון גיגי. הגעתי אליו למשרד והכירו בינינו. לא חברים לא שום דבר אחר. נטו לכבד אחד את השני. אחר כך הוא התקשר לבקש כרטיסים, ונתתי לו פעמיים כרטיסים למשחק".

אז למה המסעדות שלך תחת מתקפה, שאל אתגר. "אני בעצמי לא יודע מאיפה נובעת המתקפה הזו, ואם משטרת ישראל חושבת שיש לי קשר אני קורא להם לבוא ולעצור אותי", אמר אברמוב.

בהמשך חשף את השיחות שקיים עם השר בן גביר ועם המשטרה השבוע: "בשיחה שהיתה לי עם משטרת ישראל ועם השר בן גביר נאמר לי במפורש שיודעים שאין לי קשר עסקי עם המשפחות. השותף שלי הוא בנק לאומי…

"המשרד של בן גביר פנה אליי בשיחת ועידה בטלפון, העלה נציג בכיר ביותר במשטרת ישראל, ביקשו ממני רשימה של כל 46 הסניפים כדי שמול כל סניף תהיה ניידת. אם יש לי קשר עם כל אחת מהמשפחות, שיעצרו אותי. לא עושים את זה, מגנים עליי. אני חד משמעית קורבן, אם לא הייתי קורבן לא הייתי יושב פה״.

על העסקה עם בנק לאומי שהשקיע בחברה רק לאחרונה 200 מיליון שקל תמורת 20% מהמניות אמר: "כן, הם התקשרו אלי לשאול מה קורה. הם שותפים שלי״.

לסיום ולמורת רוחו של אתגר, ניסה אברמוב לטעון כי הוא זוכה לסיקור שלילי של האירוע מכיוון שמנכ״ל לאומי פרטנר, ויקטור וקרט, שביצע את ההשקעה, עבד קודם לכן בקשת.