ברק אברמוב, בעל השליטה ברשת ג'פניקה שהיתה נתונה בימים האחרונים למתקפה עבריינית, התראיין הערב לראשונה לחיים אתגר באולפן שישי בקשת 12. אברמוב סיפר כי תשעה סניפים של ג'פניקה הותקפו, הכחיש קשר עסקי למשפחות פשע אך הודה בהיכרות עם משפחות מוסלי וג'רושי וסיפר על הטלפון שקיבל מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

וכך אמר אברמוב לחיים אתגר: "אין לי תשובה חד משמעית למה זה קרה, זה משהו עצוב שאני מקווה שיהיה מאחורי במהרה".

אתגר שאל את אברמוב על הפרסומים לפיהם התקרב למשפחת ג'רושי לאחר שבעבר היה קרוב דווקא למשפחת מוסלי (בין שתי משפחות הפשע קיים סכסוך). אברמוב הכחיש קשר עסקי אך הודה שהוא מכיר כל אחת מהם.

״אני לא הייתי קשור למשפחת מוסלי ובטח לא קשור למשפחת ג'רושי. יש לי היכרות סמלית מינימלית עם משפחת מוסלי. כשרכשתי את קבוצת בני יהודה, הכרתי את המשפחה כאוהדי הקבוצה והוזמנתי לאירוע משפחתי שלהם, לא שוחחתי איתם בשנים האחרונות. זה קשר של היכרות, לא של חברות", אמר.

״לגבי משפחת ג'רושי שוחחתי איתם בעונת הכדורגל הקודמת. יש לי חבר ילדות, עו״ד ירון גיגי. הגעתי אליו למשרד והכירו בינינו. לא חברים לא שום דבר אחר. נטו לכבד אחד את השני. אחר כך הוא התקשר לבקש כרטיסים, ונתתי לו פעמיים כרטיסים למשחק".

אז למה המסעדות שלך תחת מתקפה, שאל אתגר. "אני בעצמי לא יודע מאיפה נובעת המתקפה הזו, ואם משטרת ישראל חושבת שיש לי קשר אני קורא להם לבוא ולעצור אותי", אמר אברמוב.

בהמשך חשף את השיחות שקיים עם השר בן גביר ועם המשטרה השבוע: "בשיחה שהיתה לי עם משטרת ישראל ועם השר בן גביר נאמר לי במפורש שיודעים שאין לי קשר עסקי עם המשפחות. השותף שלי הוא בנק לאומי…

"המשרד של בן גביר פנה אליי בשיחת ועידה בטלפון, העלה נציג בכיר ביותר במשטרת ישראל, ביקשו ממני רשימה של כל 46 הסניפים כדי שמול כל סניף תהיה ניידת. אם יש לי קשר עם כל אחת מהמשפחות, שיעצרו אותי. לא עושים את זה, מגנים עליי. אני חד משמעית קורבן, אם לא הייתי קורבן לא הייתי יושב פה״.

על העסקה עם בנק לאומי שהשקיע בחברה רק לאחרונה 200 מיליון שקל תמורת 20% מהמניות אמר: "כן, הם התקשרו אלי לשאול מה קורה. הם שותפים שלי״.

לסיום ולמורת רוחו של אתגר, ניסה אברמוב לטעון כי הוא זוכה לסיקור שלילי של האירוע מכיוון שמנכ״ל לאומי פרטנר, ויקטור וקרט, שביצע את ההשקעה, עבד קודם לכן בקשת.