התקווה הגדולה של ישראל במפלגה הדמוקרטית

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

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1התשתית האיראנית האסטרטגית שטראמפ לא יוכל להשמיד מהאוויר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים בשבוע שעבר להחטיף "מכה יפה ושמנה" על האתר האסטרטגי של איראן, הר המכוש שנקרא גם קו־א קולאנג גאז לה, שלא הותקף במבצעים עם כלביא ושאגת הארי. באתר TWZ מדווחים על האתגרים יוצאי הדופן בפגיעה בתשתית האסטרטגית האיראנית, שקשורה לתוכנית הגרעין.

לפי הערכות, בהר המכוש יש שתי רשתות מנהרות נפרדות, הראשונה נבנתה ב־2007, ואילו השנייה ב־2020. המתחם כולו מאובטח באופן יוצא דופן, וממוקם דרומית־מערבית למתקן גרעיני מוכר - בנתנז. בניגוד להר המכוש, את נתנז תקף טראמפ במבצע "פטיש חצות" ביוני אשתקד. בעבר, משטר האייתוללות דן בגלוי בתוכנית ליצירת תשתית צנטריפוגות בתוך המתקן בהר המכוש, ששטחו הגדול עשוי לאפשר פעילות גרעינית נרחבת. בהתחשב בעומקו ובהיעדר הפגיעה בו, קיימת אפשרות כי הרפובליקה האסלאמית העתיקה אליו חלק מהתשתיות שנותרו ממתקנים שהותקפו מהאוויר.

צילום לוויין של מנהרות הכניסה להר המכוש, שליד נתנזנת / צילום: Reuters, Vantor

צילומי לוויין שהגיעו לידי TWZ מחברת ונטור מתעדים משאיות עפר וכלים נוספים שנכנסים ויוצאים מאחת ממערכות המנהרות ב־21 ביוני. בסיכומו של דבר, אין זה בטוח כלל כי טראמפ מסוגל לתת מכה קשה למתקן בהר המכוש. במבצע פטיש חצות הוטלו 12 פצצות חודרות בונקרים העוצמתיות ביותר בעולם (MOP) על המתקן בפורדו ועוד שתיים על נתנז, כדי לפגוע אנושות. לא בטוח כלל כי בהר המכוש יש פתחי אוורור שניתן לפגוע דרכם עם הפצצה הקונבציונלית החזקה בתבל וגם ספק גדול שנשיא ארה"ב יפנה לאופציה הגרעינית. לכן, לא מן הנמנע שייאלץ לתקוף את פתחי הכניסה והיציאה למתקן בלבד.

מאת ג'וזף טרבית'יק, מתוך TWZ. לקריאת הכתבה המלאה.

2טורקיה עשויה לספק מטוסי קרב מתקדמים למצרים

טורקיה ומצרים חתמו על הסכם לשיתוף פעולה ביטחוני שכולל השקעה מתוכננת בסך כ־350 מיליון דולר, שנועדה להפיכת מצרים למרכז ייצור ויצוא של אמל"ח טורקי - תוך כדי סגירת פערים טכנולוגיים של מצרים. כך מדווח באתר ביזנס אינסיידר אסיה. לפי הדיווח, רכישות אמל"ח ותרגילים צבאיים משותפים של המדינות מעידים עד כמה הקשר בין הצדדים מתהדק.

מצרים רוצה להבטיח את מעמדה כמדינה העוצמתית ביותר בתחום הצבאי ביבשת אפריקה. במסגרת הסכם שנחתם כבר בפברואר, חברת MKE הטורקית חתמה עם משרד ההגנה המצרי לאספקת מערכות הגנה אווירית לטווח קצר מדגם טולגה, תמורת כ־130 מיליון דולר. 220 מיליון דולר נוספים נועדו, בין השאר, לממן ייצור פגזי 155 מ"מ וקליעי 7.62 מ"מ ו־12.7 מ"מ על אדמת מצרים.

בצל החשש הישראלי מאיבוד היתרון האיכותי האווירי לטורקיה שעלולה לקבל מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מטוסי F-35 מהדור החמישי, בביזנס אינסיידר אסיה מציינים כי דווח שטורקיה אישרה את השתתפות מצרים בפרויקט קאאן לייצור מטוס דור חמישי מתוצרתה. על כן, אנקרה עשויה להתגלות ככתובת של נשיא מצרים עבד אל־פתאח א־סיסי למטוסים חמקניים.

מאת עולמילקאן אוקביורון, מתוך ביזנס אינסיידר אסיה. לקריאת הכתבה המלאה.

3התקווה הגדולה של ישראל במפלגה הדמוקרטית

המפלגה הדמוקרטית הולכת והופכת בשנים האחרונות לנצית יותר כלפי ישראל, בגין הפסדים רבים של מועמדים מהזרם המרכזי השנה בבחירות המוקדמות - לטובת פרוגרסיבים. מי שמנסה לבלום את המגמה היא חברת הקונגרס ממישיגן, היילי סטיבנס. כך לפי ניו יורק טיימס. המועמדת שזוכה לתמיכה מבכירים דמוקרטיים מובילים, רוצה לנצח בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית לסנט במישיגן, אחד מהמשמעותיים ביותר של המפלגה, כשתמיכתה בישראל היא דווקא "כלי" שהיא מציעה.

סטיבנס לא חוששת לציין כי לא התרחש רצח עם בעזה, היא תומכת בהמשך מתן כספי הסיוע האמריקאיים לישראל - ללא תנאים. חברת הקונגרס ממישיגן לא מתכוונת להתנצל על תרומה בסך 28 מיליון דולר שקיבלה מהלובי היהודי אייפאק. סטיבנס נבחרה לבית הנבחרים ב־2018, וגם לאחר 7 באוקטובר 2023 - המשיכה לתמוך בפתרון שתי המדינות.

בניו יורק טיימס נכתב כי היריב הגדולה שלה בפריימריז הוא ד"ר עבדול אל־סייד, פרוגרסיבי שמוכר כאחד המבקרים הבולטים במפלגה הדמוקרטית של המדיניות האמריקאית במזרח התיכון. אל־סייד בולט בפעילותו ברשתות החברתיות, ובה מביעה את עמדתו האנטי־ממסדית והאנטי־ישראלית, שמנוגדת לחלוטין לסטיבנס.

מאת ריד אפשטיין, מתוך ניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.