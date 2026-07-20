חברת התקשורת פרטנר , אותה מובילים השר לשעבר אבי גבאי (המנכ"ל) ושלמה רודב (היו"ר), פנתה לבית המשפט כדי לאשר חלוקת דיבידנד חריג בהיקף של 500 מיליון שקל, על אף שהחברה לא עומדת במבחן הרווח. הסיבה לכך היא שיתרת הרווח של החברה מסתכמת כיום ב-74 מיליון שקל בלבד.

● ביטול עסקת ישראכרט-אש: הלחץ מהשוק, הנסיגה והאפשרויות שעל הפרק

● שאלות ותשובות | קופות גמל להשקעה: מי מוביל בתשואות, והאם זה בכלל משתלם?

אמנם פרטנר הודיעה כבר מוקדם יותר השנה על כוונתה לנסות ולקבל מבית המשפט את האישור, אלא שפרטנר גם חשפה בהודעה הזו כי היא מתכננת לגייס אג"ח בהיקף של 750 מיליון שקל כדי לבצע את אותה חלוקת רווחים. כיום, לפרטנר יש חוב פיננסי נטו בהיקף של 128 מיליון שקל, ובחברה צופים כי בעקבות המהלך, החוב הפיננסי נטו שלה יזנק ל-783 מיליון שקל. כדי לאשר את החלוקה, בית המשפט יצטרך להשתכנע שהמהלך לא יפגע ביציבות הפיננסית של החברה.

בתוך חוות הדעת שכתב פרופ' למימון צבי וינר מהאוניברסיטה העברית, אותה צירפה פרטנר לבקשה לבית המשפט, חושפת פרטנר גם את "תרחיש הבסיס" שלה, ובו צפי ההכנסות והרווחים שלה בשנים הבאות. פרטנר מניחה שההכנסות שלה יצמחו ב-14.5%-18% עד שנת 2030, לסכום של כ-3.7 מיליארד שקל, או צמיחה שנתית של כ-3% בשנה. ה- EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) יעלה ליותר מ-1.5 מיליארד שקל. אך היא גם צופה שהרווח הנקי שלה יזנק בכ-80% לסכום של 544-554 מיליון שקל בשנת 2030.

אם לשמור על האופטימיות שמציגה פרטנר, היא מעריכה שעד סוף העשור, היא תהיה בעלת עודף פיננסי של כמעט 1.2 מיליארד שקל, שכן בכל שנה היא תייצר לדבריה תזרים מזומנים חופשי בהיקף של מיליארד שקל ויותר.

במקביל, חושפת פרטנר בבקשה שהיא מתכננת לבצע בשנה הבאה רכישה של חברה, ככל הנראה בתחום פעילותה, בסכום של כ-250 מיליון שקל. במילים אחרות, בפרטנר מעריכים שהתחרות בתחום הסלולר תמשיך ותקטן בשנים הבאות.

מה עומד מאחורי המהלך

ההנחה היא שבפרטנר רוצים לבצע את המהלך כדי להחזיר כסף למשקיעים, שכן החברה מייצרת יותר תזרים מרווח נקי. מבחינת החברה, זה מהלך שמשקף את העובדה שאין להם מה לעשות עם הכסף, ולכן הם רוצים להפחית את ההון של החברה ולהחזיר כסף למשקיעים - כלומר, לקבוצת השליטה רודב-גבאי (ובה חברה גם הפניקס), שרכשה את החברה בשנת 2022 ומינתה את גבאי, אז מנכ"ל סלקום, למנכ"ל.

בשנה שעברה, חזרה פרטנר לחלק דיבידנדים, לראשונה מאז שנת 2012, כשחילקה דיבידנד בהיקף של 250 מיליון שקל. מוקדם יותר השנה, חילקה החברה עוד 465 מיליון שקל כדיבידנד על תוצאות השנה שעברה.

את שנת 2025 סיימה פרטנר עם עלייה של 1% בהכנסות לסכום של 3.1 מיליארד שקל, רווח תפעולי של 433 מיליון שקל (עלייה של 8%) ורווח נקי של 304 מיליון שקל (עלייה של 10%). פרטנר סיימה את 2025 עם כ-2.68 מיליון מנויים, עלייה של 47 אלף לעומת 2024. מתוך זה, מספרם של מנויי דור 5 עמד בסוף השנה על כ-839 אלף. החברה דיווחה על ARPU (הכנסה חודשית ממוצעת ממנוי, בנטרול דמי קישוריות) של 43 שקל, עלייה של שקל לעומת השנה הקודמת.

מצבת מנויי הטלוויזיה של החברה הסתכמה ב-202 אלף. מדובר בירידה של 1,000 מנויים לעומת 2024 - אך בתוך זה, מגולמת עלייה של 6,000 מנויי טלוויזיה ברבעון האחרון של 2025, עלייה ראשונה זה ארבע שנים. הגידול הזה הוא פועל יוצא של מהלך שפרטנר חיכתה לו זמן רב, וכלל סאגה ארוכה מול רשות התחרות: שיתוף-פעולה עם yes בתחום התכנים.