עליות באסיה ובחוזים העתידיים על וול סטריט; הקוספי קופץ בכ-4%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:20

יום המסחר בשווקים הגלובליים נפתח בצל סיבוב נוסף של תקיפות אמריקאיות נגד איראן, שהתבצעו זה הלילה העשירי ברציפות.

אסיה

הבוקר באסיה, נרשמת התאוששות לאחר הצניחה שחלה בסוף השבוע. בורסת טוקיו מטפסת בכ-2.5%, הבורסה בסיאול קופצת במעל 3%, בורסת שנגחאי מוסיפה כ-0.8% והבורסה בהונג קונג יורדת בכ-0.1%. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות של עד 0.8%.

וול סטריט

אמש, וול סטריט נעלה את היום הראשון של שבוע המסחר החדש בירידות שערים, כשברקע ריחפו ההסלמה בין ארה"ב ואיראן ואי־הוודאות הגאופוליטית הגדולה. מדד ה-S&P 500 נחלש בכ-0.2%, הדאו ג'ונס השיל מערכו כ-0.6% והנאסד"ק ננעל מעט מתחת לרמת הבסיס.

שמונה מתוך 11 הסקטורים של ה-S&P 500 נסחרו באדום, כאשר הכסף יצא בעיקר מהענפים הדפנסיביים המסורתיים - בריאות (1.2%-), חומרי גלם (0.9%-), תשתיות (0.5%-) ומוצרי צריכה בסיסיים (0.5%-). מנגד, את העליות הובילו ענפי הטכנולוגיה ושירותי התקשורת, שהתחזקו בכ-0.1% ובכ-0.7%, בהתאמה. גם ענף האנרגיה הוסיף לערכו כ-0.6%, על רקע החששות המחודשים מפני הפרעות באספקת הנפט העולמית.

האנליסט אדם קריסאפולי מ-Vital Knowledge התייחס לאקלים בשווקים וצוטט ב-CNBC באומרו כי "משקיעים עדיין לא חושבים שלטראמפ יש את הסובלנות לאסקלציה מוחשית של פעילות הכוחות האמריקאים במזרח התיכון, ואם זה המקרה, אז סוג כלשהו של פתרון דיפלומטי הוא בלתי־נמנע".

מניות השבבים רשמו התאוששות צנועה לאחר הצניחה החדה שרשמו בשבוע שעבר, אם כי הן התקשו להתרומם והמסחר בהן התנהל בתנודתיות רבה. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, עלתה בכ-0.5%. קרן הסל DRAM , אשר עוקבת ספציפית אחר מניות הזיכרון, טיפסה בכ-0.7%. בין המניות שבלטו לחיוב, ניתן למצוא את מיקרון , סנדיסק , אינטל וברודקום .

דארל קרונק, מנהל השקעות ראשי בבנק וולס פארגו, אמר ל-CNBC כי "מסחר השבבים וה-AI עובר בדיקת מציאות בריאה (במקור: reality check). בעוד שריבאונד טקטי לטווח קצר לא יהיה מפתיע לנוכח תנאי ה'מכירת־יתר', המגמה החיובית לטווח הבינוני נקטעה".

מניית ענקית השבבים AMD טיפסה, לאחר שהודיעה כי היא נערכת לשלוח את מערכת שבבי ה-AI החדשה שלה, בשם הליוס (Helios), לרשימה הולכת וגדלה של לקוחות, שכוללת כעת גם את מיקרוסופט . ב-CNBC דווח כי מדובר במתחרה הראשונה למערכות ה-Grace Blackwell וה-Vera Rubin הפופולריות של אנבידיה , והיא שואפת להציב תחרות אמיתית ראשונה מזה שנים ליצרנית השבבים בעלת השווי הגבוה בעולם.

כאמור, מיקרוסופט הודיעה כי תשתמש במערכת ה-Helios במרכזי הנתונים שלה, ובכך היא מצטרפת למטא, OpenAI, אורקל ואחרות במרוץ להשגת כמה שיותר כוח מחשוב. AMD תתחיל לשלוח את המערכות ללקוחות, כולל מיקרוסופט, מאוחר יותר השנה. פרטים לגבי התנאים הכספיים או היקף קיבולת המחשוב לא נחשפו.

ב-CNBC דווח כי ענקית השבבים אינטל הודיעה שהיא מתכננת סיבוב נוסף של פיטורים שמתמקד בפעילות הדאטה סנטרים שלה, אם כי לא נחשפו מספרים מדויקים. בדיווח צוין כי עד כה, למעלה מ-5,000 עובדים בארה"ב היו חלק מצמצום כוח האדם בחברה, בעיקר בקליפורניה ואורגון, לצד קיצוצים נוספים באריזונה וטקסס.

"כחלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר שלנו להפוך לחברה ממוקדת ויעילה יותר, קבוצת הדאטה סנטרס שלנו עורכת התאמות במבנה הארגוני שלה כדי להבטיח שיש בידיה את התפקידים והכישורים הנכונים במטרה למצב את העסק להצלחה לטווח ארוך", מסר דובר של אינטל. "אנו מחויבים להתייחס לכל העובדים המושפעים בכבוד ולספק משאבים לתמיכה בהם במהלך מעבר זה". באינטל הוסיפו כי החברה פועלת להפוך ל"רזה, מהירה ויעילה יותר", בנסיונה לשפר את הביצועים ולהחזיר לעצמה את התחרותיות בתחומי ה-AI וייצור השבבים המתקדם.

מניה נוספת שריכזה עניין אתמול שייכת למפתחת כלי הטיס ארצ'ר אוויאיישן . המניה זינקה בכ-20%, לאחר שהחברה הודיעה כי היא נערכת לקבלת רישוי למוניות המעופפות שלה ולהטסתן עד שיחולו המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס ב-2028. מנכ"ל החברה, אדם גולדשטיין, אמר ל-CNBC כי "זה עדיין יעד שאפתני, אבל אנחנו בהחלט הולכים לעשות את המיטב כדי להגיע לשם". החברה הציגה ביום שני גם את פלטפורמת ה-VTOL (כלי טיס בהמראה ונחיתה אנכית) ההיברידית-חשמלית שלה, בשיתוף עם חברת הטכנולוגיה הביטחונית אנדוריל. לפי ההודעה לעיתונות, הפלטפורמה תשרת "שימושים ביטחוניים ומסחריים כאחד".

במהלך הלילה, דווח כי הנשיא טראמפ מטיל מכסים נוספים בגובה 50% על שורה של סחורות מקנדה, בתגובה לאפליה מסחרית לכאורה נגד מספר מוצרים ותעשיות אמריקאיות, כך אמרו פקידים בכירים בממשל טראמפ.

לפי הדיווח ב-CNBC, הנשיא דונלד טראמפ חתם ביום שני על שלושה צווים נשיאותיים המכוונים לשלוש קבוצות שונות של יבוא מקנדה עם המכסים הגבוהים, וזאת בתגובה לתחומים נפרדים - כלי רכב, אלכוהול ומוצרי חלב - שבהם ארה"ב טוענת כי התייחסו אליה באופן לא הוגן, כך מסרו הפקידים בשיחה עם כתבים.

ארה"ב מטילה מכסים נוספים בגובה 50% על שורה של מוצרים קנדיים בתגובה לאפליה מסחרית לכאורה נגד מספר מוצרים ותעשיות אמריקאיות, כך אמרו ביום שני בכירים בממשל טראמפ.

הנשיא דונלד טראמפ חתם ביום שני על שלוש הצהרות (Proclamations) המכוונות לשלוש קבוצות שונות של יבוא מקנדה עם המכסים הגבוהים, וזאת בתגובה לתחומים נפרדים - כלי רכב, אלכוהול ומוצרי חלב - שבהם ארה"ב טוענת כי התייחסו אליה באופן לא הוגן, כך מסרו הבכירים בשיחה עם כתבים. המכסים, שחוסים תחת סעיף 338 (שלרוב לא מפעילים אותו) בחוק המכס של 1930, מיועדים להיכנס לתוקף 30 יום לאחר החתימות, לפי דברי הבכירים.

נזכיר כי מחר (ד'), שתיים מתוך "שבע המופלאות" צפויות לפרסם את תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני - אלפאבית (גוגל) וטסלה . ביום חמישי שלמחרת, צפויה לדווח ענקית השבבים אינטל , כאשר שלושת הדיווחים הללו צפויים להעמיד למבחן את איתנות המסחר בתחום ה-AI.

סחורות ומטבעות

השקל נחלש אתמול מול הדולר בכ-0.5% ושערו הרציף ננעל ברמה של 3.05 שקלים - רמה בה הוא נותר גם הבוקר. המטבע המקומי נחלש לאחרונה בגלל הירידות בוול סטריט, הורדת הריבית בישראל והתחזקות הדולר, שחוזר להיות נכס מקלט נוכח ההסלמה הבטחונית האזורית ועליית מחירי הנפט. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו ברחבי העולם, טיפס אתמול בכ-0.2% לרמה של מעט מתחת לרף ה-101 נקודות.

לפי בנק אוף אמריקה, הדולר עשוי להמשיך להתחזק במחצית השנייה של השנה, לאחר שכבר עלה בכ־2.5% מתחילת 2026 מול סל המטבעות (DXY). הבנק בונה תרחיש שורי לדולר, הנשען על שילוב של מתיחות גיאופוליטית, תנופת הבינה המלאכותית ותחזית ניצית במיוחד לריבית בארה"ב.

מחירי הנפט נעו בתנודתיות אתמול, אך לבסוף ננעלו בעליות קלות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 89 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 82 דולר לחבית. אחרי הדיווח על הצעת המתווכות לארה"ב ולאיראן לנצור את האש לעשרה ימים, העליות שנרשמו במחירים התמתנו; זאת, על אף שלא התפרסמו דיווחים לפיהם הצדדים דנים בה.

אך בהמשך היום, המחירים שבו לטפס, לאחר שהנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו Truth Social כי "כל פעם שאיראן הורגת חייל אמריקאי, הם ישלמו על ההרג הזה תשלום כפול ומכופל. הדירקטיבה הזו הועברה הלאה לשר המלחמה פיט הגסת', ליו"ר המטות המשולבים דן קיין, ולכל מנהיג בצבא".

במקביל, החות'ים בתימן הכריזו אתמול על מצור ימי נגד ערב הסעודית. ב-CNBC דווח כי המצור עלול להחמיר את השיבוש באספקת הנפט שנגרם כתוצאה מתקיפות המכליות של איראן במצר הורמוז. החות'ים אייימו שוב ושוב לסגור את מצר באב אל-מנדב, המחבר בין הים האדום לשווקים העולמיים.