הרשות להגנת הפרטיות הטילה עיצום כספי בסך 256 אלף שקל על קופת חולים מאוחדת, לראשונה מאז כניסתו לתוקף של תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות.

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פתחה בהליך בירור מינהלי נגד קופת חולים מאוחדת, בהמשך לדיווח על אירוע אבטחה חמור שהעבירה הקופה לרשות. הקנס הוטל בשל אי-דיווח מיידי על אירוע אבטחת מידע חמור.

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התקלה דווחה באיחור

על-פי הודעת הרשות, התגלתה תקלה רוחבית במערכות הדיגיטליות של קופת חולים מאוחדת, שאיפשרה בתנאים מסוימים למבוטחים לצפות במידע רפואי רגיש של קרובי משפחתם. התקלה התגלתה בעקבות פניית מבוטח שדיווח כי הוא יכול לצפות בתיק הרפואי של אחותו החורגת. התקלה תוקנה בסוף ינואר 2026.

לפי הרשות, "מאגר המידע שבו התרחש האירוע כולל מידע אישי על מספר רב מאוד של נושאי מידע, לרבות מידע בעל רגישות מיוחדת המתייחס למצב בריאותו של אדם, ובכלל זה מידע רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה".

לטענת הקופה, הצפייה בניגוד להרשאה התאפשרה רק למספר מצומצם של אנשים, ובשנתיים האחרונות רק הפונה נחשף בפועל למידע.

ברשות להגנת בפרטיות טענו כי הקופה ידעה על האירוע כבר בנובמבר 2025, אך דיווחה לרשות רק כחודשיים לאחר מכן בחודש ינואר, לאחר שביצעה בדיקות פנימיות.

הרשות טוענת כי חובת הדיווח קמה ברגע שנודע על גישה בלתי מורשית, ואין להמתין להשלמת בדיקות פנימיות, לבירור היקף התקלה או לזיהוי הכשל. על מאוחדת להעביר דיווח ראשוני מידי לפי הרשות, ואז ניתן להשלים פרטים בדיווח משלים.

במובן הזה, הרשות להגנת הפרטיות מפעילה את סמכויות האכיפה והסקנציות הכספיות שניתנו לה במסגרת תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, זאת כדי לשמור על מידע אישי ורגיש.

הגנה על מידע רגיש

ראש הרשות להגנת הפרטיות, עו"ד גלעד סממה, מסר בהודעה לעיתונות כי "הפרות של חוק הגנת הפרטיות לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 13 טומנות בחובן סנקציות ועיצומים כספיים משמעותיים, כפי שניתן להיווכח גם במקרה זה. על החברות והארגונים לבחון היטב את מערכות המידע על-מנת לעמוד על כך שהמידע הרגיש של אזרחי ישראל מוגן באופן מיטבי".

מקופת חולים מאוחדת לא נמסרה תגובה.

תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, שנכנס לתוקף באוגוסט 2025, הוא השינוי המקיף והמשמעותי ביותר שנעשה בדיני הפרטיות בישראל מזה עשרות שנים. עיקרי השינוי כוללים הרחבה של סמכויות הפיקוח והאכיפה של הרשות להגנת הפרטיות - כולל היכולת להטיל עיצומים כספיים כבדים בסך מאות אלפי שקלים וסמכויות חקירה פליליות, כפי שקרה במקרה הנוכחי.

בנוסף, התיקון קובע חובת מינוי ממונה הגנת פרטיות (DPO) בארגונים המעבדים מידע רגיש בהיקף נרחב, כמו בתי חולים, בנקים וגופים ציבוריים, מרחיב את הגדרות המידע הרגיש, ובמקביל מפחית בירוקרטיה על-ידי צמצום רגולציה טכנית.