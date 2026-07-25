"ירידות מחיר של עד 5%": בכמה נמכר פנטהאוז ענק בשוהם?

ברחוב תירוש בשכונת כרמים ביישוב שוהם, נמכר פנטהאוז בן חמישה חדרים (במקור שישה), בשטח של 140 מ"ר, עם מרפסת בשטח של 40 מ"ר תמורת 5.3 מיליון שקל. הנכס הוא חד־מפלסי, בקומה השלישית מתוך שלוש בבניין שנבנה לפני כשבע שנים ויש לו שתי חניות ומחסן (ששטחו נכלל בשטח הכולל של הדירה). הפנטהאוז עבר שיפוץ יסודי והקונים הוסיפו עוד 50 אלף שקל לקניית הריהוט והתאורה בדירה.

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מחיר השיווק של הנכס עמד על 5.67 מיליון שקל והוא עמד על המדף במשך כחצי שנה.

המוכרים הם מצמצמי דיור והרוכשים הם זוג שמכר צמוד קרקע ביישוב כחודש לפני כן, וחיפש בית זמני לשכירות מיידית. הם פנו לסוכנות הנדל"ן כדי לבחון דירת ארבעה חדרים, אך הסוכן זיהה כי מחפשים נכס לקנייה והציג להם את הפטנהאוז.

הפנטהאוז בשוהם / צילום: אסף מיכאלוב

קפיצה במחירי השכירות

ראובן בוסקילה, זכיין אנגלו סכסון שוהם שייצג את הקונים והמוכרים, מספר כי "ביישוב יש ירידות מחיר של 2%־5% ומספר העסקאות ירד בחצי מהשיא שהיה לפני 3־4 שנים. יש ביקוש חזק ביישוב לבתים פרטיים - אוכלוסייה צעירה עם כסף פנוי שמחפשת 'לנצל' את המצב בשוק כרגע, ולרכוש צמוד קרקע במחירים של 6.5־12 מיליון שקל. בחלק גדול מהמקרים מדובר בבתים ישנים יחסית שדורשים גם שיפוץ.

הפנטהאוז בשוהם / צילום: אסף מיכאלוב

"מבחינת דירות, יש היצע די גדול אבל הביקוש חלש. אנחנו מרגישים את זה גם במחירי השכירות שעלו - לאחרונה השכרנו דירת חמישה חדרים תמורת 10,500 שקל לחודש.

"מכיוון ששוהם הוא יישוב חדש יחסית, אז אין בו התחדשות עירונית וגם אין בנייה חדשה כי חסרות ביישוב קרקעות".

המתווך דרור בן אסולי מאנגלו סכסון שוהם השתתף גם הוא בעסקה.

נמכרו

תל אביב

ברחוב מעפילי אגוז בשכונת נווה חן במזרח העיר, דירת 4 חדרים, 50 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־1.9 מיליון שקל.

ברחוב לוין קיפניס בשכונת המשתלה, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, עם שתי חניות, ב־3.12 מיליון שקל.

ברחוב מרים החשמונאית בצפון הישן, דירת 3.5 חדרים, 113 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, ב־7 מיליון שקל.

ברחוב יפתח ביד אליהו, דירת 5 חדרים, 135 מ"ר, בקומה 6 מתוך 7, עם חניה, ב־4.6 מיליון שקל.

נתניה

ברחוב אמנון ליפקין שחק בשכונת נוף הטיילת, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 10 מתוך 31, עם חניה, ב־2.75 מיליון שקל.

בדרך הפארק בקרית השרון, דירת 4 חדרים, 139 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם שתי חניות, ב־3 מיליון שקל.

ברחוב נורוק במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, עם חניה, ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב שפיגלמן בקרית השרון, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 1 מתוך 10, עם שתי חניות, ב־3.4 מיליון שקל.

אופקים

ברחוב החיד"א, דירת 4 חדרים, 83 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.14 מיליון שקל.

בשדרות השיטה, דירת 5 חדרים, 150 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה, ב־1.52 מיליון שקל.

ברחוב אצ"ל, בית בן 6 חדרים, 150 מ"ר, ב־2.1 מיליון שקל.

ראש העין

בדרך הציונות בגבעת הסלעים, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־2.11 מיליון שקל.

בשדרות בן גוריון, דירת 5 חדרים, 134 מ"ר, בקומה 2 מתוך 7, עם חניה, ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב חיים הרצוג בנווה אפק, דירת 5 חדרים, 144 מ"ר, בקומה 2 מתוך 18, עם שתי חניות, ב־2.6 מיליון שקל.

טירת כרמל

ברחוב מוצקין, דירת 4 חדרים, 68 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, ב־1.6 מיליון שקל.

ברחוב גורדון, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, ב־1.42 מיליון שקל.

ברחוב אלמוג, דירת 4 חדרים, 141 מ"ר, בקומה 8 מתוך 9, עם שתי חניות, ב־1.97 מיליון שקל.

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