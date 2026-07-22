בתום 17 שנה: לימור בקר, מנכ״לית המילטון ליין ישראל, תסיים את תפקידה

המילטון ליין , ענקית ההשקעות הבינלאומית המנהלת למעלה מטריליון דולר, הודיעה כי לימור בקר, מנכ״לית החברה בישראל, תסיים את תפקידה לאחר 17 שנים. עם סיום תפקידה תפנה בקר לעסקים פרטיים.

את בקר תחליף זואי נקש, המשמשת מאז 2014 כחברה בכירה בצוות המילטון ליין ישראל בתפקיד דירקטורית-מנהלת וראש תחום קשרי לקוחות. ״נקש מביאה עמה עשרות שנות ניסיון במגזר הפיננסי, שנצברו במסגרת שורת תפקידי ניהול בכירים שמילאה לאורך הקריירה שלה. במהלך שנותיה בחברה מילאה תפקיד מרכזי בצמיחתה והצלחתה של המילטון ליין ישראל״, נמסר בהודעת החברה.

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באמצעות פלטפורמת ההשקעות של המילטון ליין, הגופים המוסדיים הגדולים בישראל מנהלים כיום מיליארדי דולרים במגוון קרנות בינלאומיות מובילות: מפריווט אקוויטי וחוב ועד תשתיות וקרנות שניוניות.

בשנתיים האחרונות הרחיבה המילטון ליין את הגישה לשווקים הפרטיים למשקיעים הפרטיים הישראלים באמצעות הבנקים בארץ, דרך קרנות האוורגרין שלה. ובכלל, החברה נחשבת לאחד הגופים החזקים והמשמעותיים בהשקעות ישירות בישראל.

בתקופת כהונתה של בקר, ובפרט לאחר 7 באוקטובר 2023, הרחיבה החברה את השקעותיה בישראל תוך הבעת אמון בכלכלה הישראלית. נכון להיום להמילטון ליין למעלה מ-80 השקעות בארץ. בסך הכל, למעלה מ-1.4 מיליארד דולר הושקעו בקרנות פרייווט אקוויטי, קרנות הון סיכון, בחברות טכנולוגיות וחברות תעשייתיות ברחבי הארץ.

חואן דלגדו, מנכ"ל משותף של המילטון ליין העולמית: "אנו מודים ללימור על תרומתה המשמעותית לצמיחתה והצלחתה של המילטון ליין ישראל, על המסירות, ההשפעה והחותם שהותירה על החברה ועל האנשים שעבדו איתה לאורך השנים. אנו מאחלים ללימור הצלחה רבה בפרק הבא בקריירה שלה. אני שמח לברך את זואי נקש על כניסתה לפקידה החדש. מינויה מבטיח המשכיות חלקה עבור לקוחותינו ומשקיענו, בעודנו ממשיכים להרחיב את פעילות המילטון ליין בישראל".