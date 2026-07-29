הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי | מיד: נאום יו"ר הפד

הפדרל ריזרב הודיע הערב (ד') על החלטתו להשאיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי ברמה של 3.75%, בהתאם לציפיות בשווקים.

מדובר בהחלטתו השנייה של יו"ר הפד הטרי קווין וורש, לאחר שגם בפגישת ועדת השוק הפתוח ביוני, הריבית נותרה ללא שינוי, כאשר הבנק המרכזי חזר בו מההערכה שהיא תרד מתישהו במהלך השנה הנוכחית. וורש הדגיש אז את מחויבותו הנחרצת להשיב את האינפלציה בארה"ב ליעד ה-2%, וכן את שאיפתו לצמצם את כמות האיתותים והתחזיות שהפד מספק לשווקים.

חברי ועדת השוק הפתוח (FOMC) הצביעו ברוב של 9 מול 3. שלושת המתנגדים היו נשיאי הפד האזוריים של קליבלנד, מיניאפוליס ודאלאס - בת' האמק, ניל קשקרי ולורי לוגן - שדגלו בהעלאת ריבית נוספת. השלושה הביעו בחודשים האחרונים עמדה ניצית במיוחד, בטענה שיש צורך בהידוק מוניטרי נוסף כדי להחזיר את האינפלציה ליעד של 2%, לאחר שזו נותרה מעל היעד במשך יותר מחמש שנים.

בהודעת הריבית שפרסם הפדרל ריזרב לא נרשמו כמעט שינויים לעומת ההודעה הקודמת מיוני, והיא משקפת את מדיניותו בחודשים האחרונים, לאחר שלוש הורדות הריבית שבוצעו במחצית השנייה של 2025.

הפד שב וציין כי הפעילות הכלכלית ממשיכה להתרחב בקצב יציב , למרות רמת אי-הוודאות הגבוהה, הנובעת בין היתר מהעימות במזרח התיכון. בנוסף נכתב כי שוק העבודה נותר יציב, כאשר קצב יצירת המשרות ממשיך להדביק את קצב גידול כוח העבודה, ושיעור האבטלה כמעט שלא השתנה - זאת אף שכוח העבודה האמריקאי הצטמצם.

בדומה להודעה הקודמת, ההצהרה הסתיימה במסר הקצר: "הוועדה תפעל להשגת יציבות מחירים."

מנגד, חברי הוועדה שתמכו בהעלאת ריבית טענו כי האינפלציה ממשיכה להכביד על משקי הבית ועדיין אינה מציגה סימנים ברורים להתמתנות. לדבריהם, הלחצים האחרונים על המחירים נובעים הן מהמכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ והן מהתייקרות מחירי האנרגיה בעקבות העימות עם איראן.

מחכים לספטמבר

חששות מפני העלאת ריבית בהמשך השנה עדיין מרחפים מעל השווקים - שמתמחרים העלאת ריבית בספטמבר בסבירות של קרוב ל-80%. בעוד שההסלמה הגאו-פוליטית שנרשמה לאחרונה טורפת מעט את הקלפים בעבור הפד, נתוני המאקרו המרכזיים שפורסמו בעת האחרונה לא נתנו לבנק המרכזי סיבה למהר למהלך של הידוק מוניטרי.

בגזרת האינפלציה, מדד המחירים לצרכן לחודש יוני הפתיע לחיוב עם ירידה של 0.4% - חדה משמעותית מקונצנזוס האנליסטים, שצפו ירידה מתונה יותר של 0.1%-0.2%. כך, קצב האינפלציה השנתי בארה"ב התמתן מ-3.8% ל-3.5% - אם כי הוא עדיין גבוה בהרבה מיעד יציבות המחירים של הפד (2%).

מדובר בחודש הראשון בו נרשמה ירידה מהותית במדד המחירים לצרכן (ירידה שאינה בשיעור זניח של 0.1%) מזה שש שנים, כאשר חלק משמעותי ממנה נבע מהצניחה החדה שנרשמה ביוני במחירי הנפט בעולם. גם אינפלציית הליבה, אשר מנכה את מחירי הדלק והמזון התנודתיים - והדאיגה יותר את הכלכלנים והאנליסטים - נותרה ביוני ללא שינוי, לעומת צפי לעלייה של 0.2%.

בגזרת שוק העבודה, דוח התעסוקה הרשמי לחודש יוני אומנם הגיע חלש מן התחזיות (וגם מהדוח החזק של מאי), עם תוספת של 57 אלף משרות לעומת צפי ל-115 אלף משרות, אך שיעור האבטלה ירד מעט מרמה של 4.3% ל-4.2%. מרבית האנליסטים מסכימים על כך ששוק העבודה נותר יחסית יציב, כאשר נמשכת הדינמיקה של "no hire-no fire" - מיעוט של גיוסים לצד מיעוט של פיטורים. בהתאם לכך, רוב האנליסטים העריכו כי הנתונים האחרונים לא צפויים להסיט את המיקוד של הבנק המרכזי ממיתון האינפלציה הגבוהה לתמיכה בשוק העבודה.