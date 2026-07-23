תתכוננו: מחיר הדלק צפוי לזנק באוגוסט

בשל עליית מחירי הנפט והפגיעה ביכולת זיקוק הנפט ברוסיה, הדלק צפוי להתייקר משמעותית בחודש הקרוב. כך עולה מנתונים שמפרסם בית זיקוק הנפט בזן, וניתוח של הכלכלן הראשי של BDO, חן הרצוג.

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הדלק, שמחירו עומד כעת על 7.48 שקלים לליטר בשירות עצמי, צפוי להתייקר באוגוסט ב-35 אגורות נוספות ולהגיע לרמה של 7.83 שקלים לליטר. עדיין רחוק מהשיא שנרשם בשיא המלחמה בחודש מאי (8.07 שקלים) אך גבוה משמעותית ביחס לממוצע השנים האחרונות. מחיר זה עדיין לא סופי, ויתבסס על מחיר הדלק בפועל בממוצע הימים של סוף החודש, ועל שער הדולר.

הגורמים המשפיעים על מחיר הדלק

מחיר הדלק המפוקח בישראל מורכב בעיקר ממיסים, ובראשם מס הבלו שעומד כיום על 3.61 שקל לליטר. אך השינוי החודשי מושפע בעיקר ממחיר הדלק הבינ"ל באזור הים התיכון. זה מושפע משלושה גורמים עיקריים, שכולם התייקרו בחודש האחרון: אחד, מחיר הנפט הגולמי. מחיר חבית מסוג ברנט עלתה 73 דולר בסוף החודש הקודם, והגיעה כעת לרמת של כמעט 100 דולר לחבית כעת. הגורם השני הוא מרווח הזיקוק בין הנפט הגולמי למוצרי דלק כמו בנזין, שהתייקר מעט מ-44 דולר בסוף יוני ל-46 דולר כעת. הגורם השלישי הוא שער הדולר, שהתייקר מ-2.98 שקלים לדולר בסוף יוני ל-3.08 כעת.

על פי חן הרצוג, הכלכלן הראשי של חברת היעוץ BDO "צפויה עלייה של כ-35 אג' במחיר הבנזין. קריסת הפסקת האש של ארה״ב ואירן וחידוש המתיחות במצרי הורמוז הביאו לעליה במחיר הנפט ובנוסף עליה במרווח הזיקוק בשל פגיעות בבתי זיקוק. הפגיעות בבתי זיקוק ברוסיה הביאו להחמרת משבר הזיקוק כאשר מרווח הזיקוק מגיע לרמה של 45 דולר לחבית, פי 5 ביחס לרמות טרום המלחמה".

ד"ר אילן גילדין, מנהל קרן גידור ושותף בקרני פמילי אופיס מפרט ש"אוקראינה השמידה בין 40 ל־50 אחוז מיכולת הזיקוק הרוסית, כשרוסיה מייצאת יותר מ־10% מהדיזל העולמי. זה מכניס אותנו למשבר זיקוק עולמי, כי פוגעים קינטית ביכולת הן ברוסיה והן במפרץ". הוא מדגיש שמדובר בתשתית כבדה, ש"לוקח 10 שנים ואף אחד לא רוצה לבנות אותם לידו. שנים ארוכות לא בנו בתי זיקוק חדשים". כל אלו יחד מביאים, כנראה, לכך שנשלם בתחנות הדלק הרבה יותר כבר מבעוד שבוע.