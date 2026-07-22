הוויכוח שמשאיר את שוק הסיגריות האלקטרוניות פרוץ

רשות המסים כמעט ולא הצליחה לגבות כסף ממיסוי סיגריות אלקטרוניות, אף שהמס נכנס לתוקף כבר לפני חמש שנים. חקיקה שאמורה היתה להגביר את האכיפה נתקעה בוועדת הכספים של הכנסת שפוזרה בינתיים. ואולם ברשות המסים מסרבים להגיש לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' צו שיפחית את המס הקיים היום על נוזל האידוי ויכלול גם מיסוי חדש על הסיגריות עצמן.

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ב־2021 החלה המדינה להטיל מס על סיגריות אלקטרוניות בדומה למיסוי המוטל על מוצרי עישון אחרים. המס נקבע אז על בסיס השוואה שהציג משרד הבריאות, לפיה שאיפה של 1 מ"ל נוזל אידוי שוות־ערך לעישון חפיסת סיגריות. שיעור המס נע בין כ־9 שקלים ל־22 שקל, אבל נצפתה עלייה בשימוש בקרב מבוגרים ובני נוער. עד כדי כך שכ־20% מהאוכלוסייה הבוגרת מעשנים אותה. בקרב בני נוער, סיגריה אלקטרונית היא המוצר הנפוץ ביותר להתנסות ראשונה בעישון. משרד הבריאות אף הזהיר כי המוצר מהווה איום מרכזי ביצירת דור חדש של מעשנים.

הדרכים לעקיפת המס

באותה שעה, הכנסות המדינה ממיסוי נותרו אפסיות, ובבדיקות רשות המסים עלה כי השוק מאופיין ב"התחמקות מתשלום המס בהיקפים נרחבים". כמו כן, ניתן לומר שהשוק הפך ל"שוק שחור" כמעט לחלוטין. ברשות המסים הקימו ועדה לבחינת המיסוי, שהגישה לפני שנה את מסקנותיה לשר האוצר.

בין המלצות הוועדה - להוריד את שיעור המס על נוזל האידוי ולהשוותו למדינות ה־OECD, כך שייקבע מס קצוב בסך שקל לכל מ"ל נוזל וכן מס של 30 שקל למכשיר.

ברשות סברו אז כי המס הגבוה על נוזל האידוי יצר תמריץ לא לשלם אותו ולהבריח את המוצר, לצד יבוא הסיגריות שאינן ממוסות כשהן ריקות. עוד סברו שם כי יש להעלותו בהדרגה.

הרשות הראתה כי לא היה כל יבוא של נוזל אידוי מאז החלת המס ב־2021, אבל צריכתו עלתה. לכן הסיקו שם כי יבואנים, יצרנים וצרכנים מצאו דרכים לעקוף את החיוב במס. בשנים 2022־2024 נגבה ממוצע של 1.4 מיליון שקל בלבד לשנה. לשם השוואה המיסוי על סיגריות עומד על כ־7 מיליארד שקל בשנה.

בנוסף, המליצו שם על צעדים להגברת האכיפה בחקיקה: משינוי חוקי המכס ועד לחובת דיווח ואכיפה בשרשרת הסחר אצל היבואן, היצרן, הסיטונאי והקמעונאי; וכן סנקציות, ביטול פטור ממע"מ באילת ושינוי החוקים הנוגעים לפרסום.

ברשות שוללים מהלך נפרד

במשרד האוצר אכן הניחו חוק כזה על שולחן הכנסת במסגרת חוק ההסדרים, אך חקיקתו לא הושלמה. בדיונים נוצר ויכוח על הכוונה להפחית את המס הכולל: ארגוני בריאות הציבור התנגדו לכוונה להפחית את המס על נוזלי העישון. הם אף קראו לשר האוצר ולמנכ"ל משרד הבריאות שלא לקדם את שינוי המס לפני שמקודם הליך חקיקה להגברת האכיפה. מנגד, הוסבר בדיונים כי כיום המס אומנם גבוה יותר אבל לא משולם בפועל, וכי שינוי תמהיל המס ייקר את עלות הסיגריות האלקטרוניות. בנוסף, חברי כנסת דרשו להפנות חלק מההכנסות להסברה בקרב בני נוער.

בינתיים, ברשות המסים שוללים מהלך נפרד של שינוי במס. "קיימת הסכמה של משרד הבריאות, אגף תקציבים ורשות המסים שיש לאשר בחקיקה את המהלך במכלול אחד. נשוב ונקדם את הנושא עם כינון הכנסת הבאה", נמסר מהרשות.