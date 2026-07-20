שוחד במיליונים, במשך 20 שנה: הפרשה שמסעירה את רשות המסים

משטרת ישראל ורשות המסים חשפו הבוקר (ב') כי בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, ביחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, נעצרו לחקירה מספר חשודים, ועוכבו מספר חשודים נוספים, כולם עובדי רשות המסים בעבר ובהווה. זאת, במסגרת פרשת שחיתות ושוחד חמורה, שנמשכה בין כותלי רשות המסים שנים ארוכות.

על-פי החשד, במסגרת תפקידם ברשות המסים קיבלו החשודים שוחד, ובתמורה פעלו במשך שנים כדי לאפשר הגשת החזרי מס כוזבים מקופת המדינה, שהיקפם הגיע לעשרות מיליוני שקלים. החקירה מלווה על-ידי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה.

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עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי יאח"ה, יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, על בתיהם ומשרדיהם של החשודים, ובהמשך הובאו חלקם לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם.

מיהם החשודים, האם מדובר בבכירים ברשות, כמה שוחד הם קיבלו, ואיך עבדה השיטה בלא מפריע במשך שנים רבות. גלובס עונה על השאלות הקשות בפרשה הדרמטית.

מיהם החשודים בפרשה?

החשודים בפרשה הם עובדי משרדי פקידי שומה שונים במחוז מרכז, בהם סניף פתח תקווה וסניף נתניה, בדרגים ובתפקידים שונים. נכון לעכשיו החקירה כוללת מעל עשרה חשודים שהם עובדי רשות המסים.

בין החשודים הבכירים בפרשה סגן פקיד שומה לשעבר במשרד פקיד שומה במרכז הארץ. מדובר בתפקיד בכיר ובעל סמכות וכוח משמעותיים ברשות המסים. חשוד נוסף הוא רכז שומה.

במסגרת פרוץ החקירה לשלב הגלוי נעצר עובד מכהן של רשות המסים בהווה, זומנו לחקירה עובדים נוספים שעדיין עובדים ברשות, ונעצרו ועוכבו לחקירה מספר עובדים שכבר פרשו לגמלאות וחשודים שביצעו את העבירות בשנים שבהן עדיין עבדו ברשות.

"כלל החשודים כרגע הם עובדי רשות המסים - חלקם עדיין עובדים, חלקם פרשו לפנסיה - אשר לפי החשד קיבלו שוחד במשך שנים", חושף גורם בכיר במשטרה. "כל אחד, לפי התפקיד שלו, איפשר לנישומים לקבל במרמה סכום כסף שלא מגיע להם. אנחנו כרגע בראשית החקירה הגלויה, וחלק מהחשודים נעצרו, חלקם עוכבו, ואחרים זומנו לחקירה, ובהמשך יהיו עוד שיעוכבו או יזומנו בהתאם להתפתחויות".

עוד מוסיף אותו גורם כי "מדובר במשרדי פקיד שומה במרכז הארץ, שם מספר בעלי תפקידים, ביניהם גם בכירים באותה לשכה, היו מעורבים בקבלת השוחד ובמערכת של ההחזרים הפיקטיביים שחזרו ללקוחות רבים, בהיקף שנאמד ב-80 מיליון שקל.

"חלק מהחשודים פרשו. בין העצורים רכז שומה ועוד עובדים בודדים שעדיין עובדים במשרדי השומה, וכל השאר כבר בפנסיה, ואנחנו מתחשבנים איתם על כל מה שעשו לכאורה בשנים שעבדו ברשות. אנחנו מדברים כרגע על למעלה מעשרה חשודים ברמות שונות ובתפקידים שונים. במסגרת הפרשייה ייחקרו כמובן גם עדים".

המספרים של החקירה 10

מספר העובדים ברשות המסים שבהם מתרכזת בשלב זה החקירה 10-15 מיליון שקל

ההיקף המוערך של השוחד שגרפו החשודים לכיסם 80 מיליון שקל

ההיקף הכולל של החזרים פיקטיביים שקיבלו נישומים

איך עבדה השיטה?

על-פי החשד, שיטת השוחד וגזילת הכספים עבדה כך: עוסקים ונישומים היו מגישים דוחות מס כוזבים, כאילו שילמו מס ביתר או העמיסו הוצאות שלא הוציאו, ובסוף השנה בהתחשבנות מול רשות המסים היא נדרשה להחזיר להם כספים שבפועל לא היו זכאים להם.

לדברי הגורם הבכיר במשטרה, "לפי החשד, הוגשו דוחות שנתיים כוזבים בידיעת החשודים, השותפים הפליליים ברשות המסים. כתוצאה מכך, המדינה יצאה חייבת לנישומים החזרים. סך ההחזרים עמד על מעל 80 מיליון שקל. במקום השמטת הכנסות, פה הם מצאו שיטה אחרת - מתחשבנים עם המדינה בדוח השנתי, ויוצא שבמקום לשלם למדינה, המדינה צריכה לשלם לעוסק".

עוד הוא מוסיף כי "הסיפור הוא שהמדינה שילמה לנישומים כספים שלא היו מגיעים להם, לאחר שבדוחות השנתיים שהם הגישו, הדוחות הכוזבים, הם ניפחו חלק מההוצאות שלהם, ובעצם יצרו מצג שהם שילמו במהלך השנה מס ביתר ב'כאילו'; ואז בסוף השנה הם התחשבנו עם המדינה, ויצא שהמדינה חייבת להם כסף, במקום שהם יהיו חייבים למדינה, והמדינה צריכה לתת להם החזרים".

האם החשודים עבדו יחד, או שכל אחד עבד בנפרד וקיבל שוחד מבלי שהאחרים ידעו?

הגורם במשטרה: "המערכת השוחדית התנהלה בדרך-כלל ישירות מול עובדי הציבור, כל אחד בנפרד, ואולם כבר כעת ברור שלא ניתן היה שלא לדעת על קבלת השוחד, והחשודים ידעו אחד על השני.

"הדברים עדיין מתבררים בחקירה, ומוקדם להגיד אם הייתה כנופייה בתוך רשות המסים פתח תקווה, שפעלה במשך כל השנים לקבלת שוחד, והאם היה גורם מתכלל.

"כרגע, לפי החשד, הפעילות הייתה עצמאית מול המשחדים, אבל אי-אפשר היה שלא לדעת. לכל הפחות, הם ידעו אחד על השני, אם לא יותר מזה, גם אם הם לא פעלו כחבורה. בחקירות הבאות נטיח בפני כל אחד מהנחקרים את מה שמיוחס לו, ומשם ננסה להתקדם ולראות האם מדובר ברשת, או להסתפק בכך שכל אחד מהם פעל מול נותני השוחד באופן נפרד. זו התכלית החקירתית כרגע".

מיהם נותני השוחד?

נותני השוחד היו אנשים פרטיים ועוסקים. "עובדי המדינה קיבלו את השוחד מאנשים שנהנו מהחזרים שלא כדין.

"מדובר באנשים פרטיים, לעתים חסרי התנהלות חשבונית שתצדיק את ההחזרים שקיבלו, שכל המסכת החשבונאית שלהם הייתה פיקטיבית. לא מדובר בחברות", מסביר הגורם במשטרה.

באילו שנים בוצעו העבירות?

הפרשה השוחדית נמשכה על-פי החשד למעלה מ-20 שנה. החקירה נמשכה מספר שנים וממוקדת ביחסי שוחד שהסתיימו בשנים 2018-2019, אך החלו כאמור שנים ארוכות קודם.

"החקירה נמשכה זמן רב, בין היתר כי הייתה פרוצדורה שהיינו צריכים להשלים", אומר הגורם במשטרה. "ראשיתו של התיק בחקירה שטופלה ביחידת הונאה של מחוז מרכז, ולאחר מכן הספיח שקשור לשוחד לעובדי הציבור עבר ליאח"ה. מדובר בתיק שוחד סבוך עם ריבוי מעורבים".

מה ההיקף הכספי של החשדות?

הסכום שנגזל מקופת המדינה בעקבות העבירות מוערך ב-80 מיליון שקל. לפי החשד, החשודים גרפו בין 10 ל-15 מיליון שקל שוחד לכיסם, והחשוד המרכזי גרף כ-7-10 מיליון שקל שוחד לכיסו. חשוד מרכזי נוסף קיבל כ-2-4 מיליון שקל, וחשודים נוספים קיבלו סכומים נמוכים יותר.

השוחד ניתן בכסף או בטובות הנאה. משלמי השוחד ומקבלי ההחזרים היו עוסקים ואנשים פרטיים שזכו להחזרים שלא כדין. בשלב זה לא נעצרו משלמי השוחד לכאורה.

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו בביצוע העבירה, ועומדת להם חזקת החפות.