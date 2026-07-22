צמיחה "פלאית"? התחזיות קצת יותר זהירות

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: כלכלת ישראל צפויה לצמוח ב־5% ב־2026 מה נכון:

תחזיות שונות מדברות על שיעור צמיחה שנע בטווח שבין 3.5% ל־5.9%.

בחלק מהתחזיות, המספרים אפילו גבוהים יותר מחמשת האחוזים שברקת ציין. מה לא נכון:

בשנה הקרובה (2026) התחזיות מתונות יותר, והן מדברות על שיעורי צמיחה שבין 3.1% ל־4.1%. הציון: לא מדויק

לא פעם אנחנו שומעים שכלכלת ישראל היא "נס". לדברי אחד מאישי המפתח בה, שר הכלכלה ניר ברקת, היא ממש אור לגויים: "העולם יסתכל בהשתאות", אמר לערוץ 14 שר הכלכלה ניר ברקת, "הם לא יבינו את הפלא הזה שנקרא מדינת ישראל". מה הפלא? "יש לנו צפי לצמיחה של 5% השנה", הוא ציין. האם זה נכון?

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את תחזיות הצמיחה אפשר לקבל ממקורות מגוונים כמו מוסדות כלכליים מקומיים (משרד האוצר ובנק ישראל), מוסדות בינלאומיים (האו"ם, OECD וקרן המטבע הבינלאומית) וסוכנויות דירוג אשראי (S&P, פיץ' ומודי'ס). הלכנו, אם כן, לבדוק את תחזיות הגופים הללו.

ובכן, תחזיות הצמיחה לשנה זו (2026) מתונות יותר ממה שציין ברקת - והן נעות בין 3.1% ל־4.2%. אז מאיפה הנתון ששלף השר? הוא לא השיב לפנייתנו, אבל ייתכן שהוא נלקח דווקא מתחזיות הצמיחה של השנה הבאה (2027) שנמצאות בטווח שבין 3.5% ל־5.9%, כשבקרב לא מעט גופים הן אף עוברות את חמשת האחוזים שברקת הזכיר.

אבל גם את הנתונים הללו צריך לשים בהקשר. "לאחר כל משבר יש התאוששות, וקצב צמיחה של 5% בשנה לכלכלת ישראל לאחר משבר כמו זה שחווינו הוא דבר שהיינו צריכים להיות מודאגים מאוד אלמלא היה מתרחש", אומר ד"ר יניי שפיצר, שהיה עד לאחרונה מרצה לכלכלה באוניברסיטה העברית. "להתגאות בקצב הזה כאילו היה הצלחה זה כמו לומר 'אנחנו מטפסים מהר' מבלי לומר את המשך המשפט: 'מהבור שאליו נפלנו'".

ויש גם עוד הערה עקרונית שחשוב להוסיף על ההתבוננות בנתוני הצמיחה. פרופ' דן בן־דוד, נשיא מוסד שורש וכלכלן בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת ת"א, מסביר ש"נתוני הצמיחה האלו אינם כל כך רלוונטיים עבור כלכלנים".

למה? "באופן כללי", הוא אומר, "ככל שיש יותר אנשים, התמ"ג גדול יותר. במילים אחרות, ככל שפריון הילודה גבוה יותר - וזה המצב בישראל לעומת כל מדינות ה־OECD - כך צפוי לגדול קצב הצמיחה של התמ"ג. זו הסיבה שפוליטיקאים אוהבים להשתמש בשיח סביב שיעורי הצמיחה של התמ"ג במקום הנתון הרלוונטי יותר - והנמוך יותר - של תמ"ג לנפש שמנכה את גידול האוכלוסייה מהסיפור. זהו נתון שבכל מקרה משקף נכון יותר את רמת החיים כי זהו החלק הממוצע של העוגה הלאומית שיש לכל תושב". 

השורה התחתונה: דברי ברקת לא מדויקים.

הנפקת השנה הצמיחה הצפויה נעה בין 3.1%־4.2%. שיעור הצמיחה שציין ברקת, 5%, צפוי רק ב־2027 - כשחלק מהתחזיות מדברות גם על צמיחה גבוהה יותר.

ציון: לא מדויק

תחקיר: עדין קליין