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שוק ההון והשקעות סיבוב פרסה שני: אלקטרה נדל"ן השלימה את הגיוס שביטלה, בהנחה
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אלקטרה נדל"ן

סיבוב פרסה שני: אלקטרה נדל"ן השלימה את הגיוס שביטלה, בהנחה של 18%

אלקטרה נדל"ן, חברת מקבצי הדיור להשכרה בארה"ב, חתכה את המחיר שביקשה בהנפקה והשלימה הנפקת מניות בהיקף של 150 מיליון שקל, כ-6% ממניות החברה, מחברת הביטוח מנורה מבטחים ומשקיעים נוספים •  אם ימומשו גם האופציות תקבל החברה 80 מיליון שקל נוספים

נתנאל אריאל 12:34
אמיר יניב, סמנכ''ל פיתוח עסקי אלקטרה נדל''ן / צילום: אלדד רפאלי
אמיר יניב, סמנכ''ל פיתוח עסקי אלקטרה נדל''ן / צילום: אלדד רפאלי

אחרי שכבר הודיעה על ביטול ההנפקה בגלל "תנאי השוק" ונפילה משמעותית במניה שלה, חברת אלקטרה נדלן שמשקיעה במקבצי דיור בארה"ב, ונמצאת בשליטת אלקו של האחים זלקינד (51.1%) חזרה בה שוב, הפעם מביטול ההחלטה לגייס כסף. כך, החברה מדווחת היום, שישי, כי גייסה 150 מיליון שקל בהקצאה פרטית של כ-6% ממניות החברה לחברת הביטוח מנורה מבטחים ומשקיעים נוספים שלא יהפכו להיות בעלי עניין בחברה.

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המחיר בהקצאה עמד על 35 שקלים למניה, נמוך ב-18% מהמחיר בנעילת המסחר ב-20 ביולי, היום בו הודיעה על כוונתה לצאת לגיוס. המחיר אף נמוך ב-13% ממחיר הרצפה שקבעה אלקטרה נדל"ן בדיווח המקורי. אז הודיעה החברה שהיא תגייס את הכסף "במחיר שלא יפחת מ-40.14 שקלים למניה".

במקביל החברה גם הקצתה כתבי אופציה ללא תמורה במחיר מימוש של 37.5 שקלים בלבד, לעומת מחיר מימוש של 46.97 שקלים שקבעה בהודעה הראשונה. על פי החברה, אם האופציות ימומשו החברה תקבל עוד 80 מיליון שקל.

לאלקטרה נדל"ן כאמור יש קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב. אותן קרנות משלמות לה דמי ניהול, בתור השותף הכללי, וכן דמי הצלחה בעקבות מימוש פרויקטים וכן רווחי שערוך מהשבחת נכסים.

החברה מנהלת כיום נכסים בהיקף של 9.2 מיליארד דולר ויש לה הון עצמי של 263 מיליון דולר. עם זאת, מתחילת השנה איבדה המניה כ-25% משוויה, על רקע חולשת הדולר, שכן החברה פועלת בארה"ב ולכן הכנסותיה בדולרים. החברה נסחרת כעת לפי שווי של 2.3 מיליארד שקל.