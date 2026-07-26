חוסר במיירטים או תרגיל? למה ארה"ב השהתה את התקיפה באיראן

בליל שישי הודיעה ארה"ב על עצירת הלחימה באיראן, לאחר 13 לילות רצופים של תקיפות. לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית, ההחלטה התקבלה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ כינס ביום שישי דיון עם בכירי הממשל והצבא כדי לבחון אפשרויות להסלמת המערכה. במהלך הדיון השמיעו סגן הנשיא ג'יי.די ואנס ויו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הסתייגויות מהרחבת המלחמה.

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לפי הדיווחים, מאחורי ההסתייגות עומדים לא רק החשש מהתרחבות המלחמה והשלכותיה הכלכליות, אלא גם דאגה הולכת וגוברת בצמרת הצבאית האמריקאית ממצב מלאי החימוש, בעיקר טילי היירוט של מערכת פטריוט ואמצעי הגנה אווירית נוספים.

אך במקביל לחשש המובע, עומדת השאלה אם לא מדובר בתרגיל הטעיה מצד הממשל האמריקאי.

חוסר במיירטים

החשש הרשמי של בכירי הצבא האמריקאי מתמקד במלאי טילי הפטריוט ובמערכות הגנה אווירית אחרות הפרוסות במזרח התיכון.

לפי ה"ניו יורק טיימס", כבר בסוף אפריל העריך הפנטגון כי במהלך המלחמה נעשה שימוש ביותר מ־1,200 טילי יירוט של פטריוט, שמחירו של כל אחד מהם עולה על 4 מיליון דולר. גורמים צבאיים אמרו לעיתון כי מאז המצב החמיר, וכי על־פי דוחות נותרו למדינה כמחצית ממלאי טילי היירוט.

החשיבות של המלאים הללו הודגשה שוב לאחר שבשבוע שעבר נהרגו שלושה חיילים אמריקאים בירדן, כשטיל בליסטי איראני הצליח לחדור דרך מערך ההגנה האמריקאי במהלך מטח של טילים וכטב"מים.

לפי התקשורת האמריקאית, קיין הזהיר כי חזרה למבצע צבאי רחב נגד איראן אומנם אפשרית מבחינה מבצעית, אבל עלולה לרוקן באופן מסוכן את מלאי המיירטים העומד לרשות פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האחראי על המזרח התיכון.

תרגיל הטעיה?

עם זאת, קשה להתעלם גם מהאפשרות שההפוגה הנוכחית משמשת, לפחות בחלקה, כתרגיל הטעיה או כאמצעי לחץ במשא־ומתן.

כבר בתחילת המלחמה התנהלו מגעים דיפלומטיים עם איראן כמעט עד הרגע האחרון: פחות מ־48 שעות לפני תחילת התקיפות האמריקאיות והישראליות ב־28 בפברואר נפגשו נציגי ממשל טראמפ עם שר החוץ האיראני בז'נבה, ודווח כי תוכנן סבב נוסף של שיחות.

גם בהמשך המלחמה שילב טראמפ שוב ושוב בין איומים בתקיפות לבין המשך המשא־ומתן. לכן, למרות שהדיווחים מצביעים על שיקולים ממשיים בעד עצירת ההסלמה, אי־אפשר להניח שההפוגה מעידה כי האפשרות למתקפה אמריקאית רחבה ירדה מהפרק.

בנוסף עם זאת, גורם אמריקאי בכיר העריך באזני ה"טיימס" כי תקיפות עלולות להשיג את ההפך: במקום להחזיר את איראן לשולחן המשא־ומתן, הן עשויות לחזק את הלכידות הפנימית במדינה ולאפשר למשטר לרכז את תשומת־הלב באויב חיצוני.

כל האופציות על השולחן

טראמפ עצמו אותת בסוף השבוע כי שתי האפשרויות עדיין מונחות על השולחן. לאחר הפגישה ביום שישי הוא אמר כי ארה"ב ממשיכה לנהל מגעים עם איראן ולדעתו טהרן מתחילה להתייחס לשיחות "ברצינות רבה יותר". לצד זאת הבהיר כי ארה"ב יכולה לחדש את ההפצצות ואף לתת לאיראן "מנה כבדה יותר". גם כאשר שקל השבוע מתקפה רחבת היקף, טראמפ הורה בחשאי לאנשי המשא־ומתן שלו להמשיך בשיחות.

בבית הלבן מדגישים כי ההשהיה אינה מעידה על ויתור על האפשרות הצבאית. "הנשיא טראמפ היה עקבי תמיד בכך שהוא מעדיף פתרון דיפלומטי, אך הוא ממשיך לשמור את כל האפשרויות על השולחן אם איראן תמשיך בפעילות טרור במצר הורמוז", אמר מנהל התקשורת של הבית הלבן, סטיבן צ'ונג.

תא״ל (מיל') ערן אורטל, ראש התוכנית ללימודים צבאיים במרכז בגין־סאדאת באוניברסיטת בר אילן, הסביר כי "אני לא יודע עד כמה ההחלטה של הנשיא נובעת משיקולי המיירטים או שמדובר בהחלטה אסטרטגית בשביל דחייה בלחימה.

"אבל בשורה התחתונה ברור לגמרי שמלאי הלחימה בכלל ומיירטים נגד טילים בליסטים בפרט הפכו לסוגיה אסטרטגית שמגדירה את היכולת של אומות להילחם בימינו. כלומר, מה שקובע הוא היחס בין היכולת של טילים בליסטים וכטב"מים לבין היכולת של ההגנות לעמוד לאורך זמן במתחים לא פוסקים".

לדבריו, "ייצור הטילים והכטבמ"ים הוא הרבה יותר קל, זול ומהיר מאשר לייצר פטריוטים או כל מערך הגנתי אחר... התחרות בין איום בליסטי לבין היכולת ליירט אותו זה סיפור שבמידה משמעותית מגדיר כרגע את היכולת של המערב להילחם".

אומנם, "אנחנו לא יודעים מה יכולות הייצור האיראניות של טילים, אבל כשאנחנו מדברים על המפרץ אנחנו מדברים בסך הכל על טילים בטווח קצר. האיראנים יכולים באמצעות פגיעה ב־30 ומשהו מתקנים באזור המפרץ הפרסי, לסגור את המים לכל מדינות המפרץ".

יוני בן מנחם, חוקר בכיר בתחום המזרח התיכון במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, אומר כי "צריך לקחת את הדברים בזהירות". לדבריו, "צריך להסתכל בזהירות על הסיבה האמיתית להקפאת התקיפות. ההערכה בישראל היא שזה לא יחזיק מעמד, שיש הפסקה של יומיים בתקיפות ההדדיות, אבל זה יתחדש".

ומה לגבי ההערכות על מחסור במיירטים?

בן מנחם סבור כי "לא נראה לי שטראמפ שולח לפה עשרות מטוסי תדלוק ועושה הכנות נרחבות, במישורים אחרים, בזמן שהוא יודע שחסרים לו מיירטים. כנראה שבכל זאת הוא עדיין בוחן ברצינות את האופציה של הרחבת הלחימה".