ביג מממשת נכסים בחו"ל: מכרב מרכזי קניות בארה"ב ובצרפת

קבוצת הנדל"ן ביג מממשת פעילויות של נכסים מניבים, כחלק ממהלך אסטרטגי של החברה להתמקדות בליבת העשייה בחו"ל - מרכזי קניות במדינות הבלקן ובמזרח אירופה. החברה דיווחה הבוקר (ב') על השלמת מכירת מרכז קניות בנבאדה בארה"ב ועל הסכם למכירת פעילות האחסנה והלוגיסטיקה שלה בצרפת.

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בארה"ב השלימה ביג ביום חמישי האחרון את מכירת מלוא החזקותיה, בשיעור של 80%, במרכז הקניות הפתוח Legends at Sparks שברינו, נבאדה. העסקה משקפת לנכס שווי של 103 מיליון דולר, גבוה בכ-10% לעומת השווי של כ-95 מיליון דולר שמופיע בספרי החברה בסוף הרבעון הראשון של 2026.

עם זאת, חלק ניכר מהעסקה מומן בידי ביג עצמה. החברה-הבת העמידה לרוכשת הלוואת גישור בסך 75 מיליון דולר לתקופה של חצי שנה, בריבית שנתית קבועה של 6%. ההלוואה מובטחת בשיעבוד על הנכס, ולרוכשת ניתנה אפשרות להאריך אותה בשתי תקופות נוספות של שלושה חודשים, בכפוף לתשלום עמלות.

לאחר השלמת המכירה נותר לביג נכס אחד בלבד בארה"ב - מרכז הקניות The Waterfront בפנסילבניה. החברה מתכננת להעמיד גם אותו למכירה עד סוף 2026, ובכך להשלים את יציאתה מהשוק האמריקאי.

"תזרים מזומנים נוסף"

במקביל חתמה ביג על הסכם למכירת מלוא החזקותיה, בשיעור של 50%, בחברות BIG Opium ו-BIG Opium 2, שמרכזות את פעילות האחסנה והלוגיסטיקה שלה בצרפת. הרוכש הוא השותף המקומי של ביג בפעילות.

התמורה עבור המניות תעמוד על כ-23.4 מיליון אירו, סכום הקרוב לשווי הפעילות בספרים, ותשולם לביג עד סוף 2028. לפי ההסכם, עיכוב בתשלומים יישא ריבית בגובה יוריבור בתוספת 5%. אם מלוא התמורה לא תשולם עד אוקטובר 2029, תוכל ביג לקבל לידיה את השליטה בשותפות ולממש את נכסיה עד לכיסוי החוב.

בנוסף סיכמו הצדדים על פירעון מוקדם של הלוואות בעלים בהיקף של כ-19.9 מיליון אירו, שהעמידה ביג לשותפויות. ההלוואות צפויות להיפרע עד סוף 2027, בתוספת ריבית, והשותף המקומי העמיד ערבות אישית להחזרן החל מ-2029 במקרה שהחוב לא ייפרע במלואו.

"אנחנו ממשיכים ביישום עקבי של האסטרטגיה שלנו למימוש פעילויות שאינן נמצאות בליבת העסקים של החברה", ציין מנכ"ל החברה, חי גאליס. "שתי העסקאות שעליהן דיווחנו היום, בארה"ב ובצרפת, מייצרות לביג תזרים מזומנים נוסף שישמש אותנו להמשך תנופת הפיתוח, הרחבת פורטפוליו מרכזי הקניות שנמצא בליבת תחום הפעילות וביסוס מעמדנו באזורי המיקוד האסטרטגיים שלנו במדינות הבלקן ומזרח אירופה, אזורים בהם אנו רואים פוטנציאל צמיחה משמעותי, תשואות גבוהות ויתרון תחרותי בולט".