אנבידיה איבדה את התואר הנחשק; ירידות שערים מסביב לעולם

אפל עקפה אמש את אנבידיה וחזרה להחזיק בתואר החברה בעלת השווי הגבוה ביותר בעולם.

זה קרה אחרי שאנבידיה צנחה ב-5% וננעלה בשווי שוק של 4.77 טריליון דולר. ברקע: ירידה כללית במניות שבבי הבינה המלאכותית בצל חששות מהעלויות הגבוהות הקשורות לפיתוח תשתית ה-AI.

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בינתיים, אפל עלתה ב-1%, מה שהעמיד את שווי השוק שלה ל-4.95 טריליון דולר.

אנבידיה החזיקה בתואר החברה בעלת השווי הגבוה ביותר מאז יוני 2025, אז קטפה את הכתר ממיקרוסופט, ואף הגיעה לזמן קצר לשווי שוק של 5 טריליון דולר באוקטובר.

מתחילת שנת 2026, מנית אנבידיה עלתה ב-4% בלבד, בעוד אפל זינקה ב-24%. אפל הציגה ביצועים טובים יותר מהשוק, כאשר המשקיעים תגמלו אותה על הסתייגותה מהוצאות הון כבדות על תשתיות AI, והעדפתה לשכור קיבולת תשתיתית במקום לבנות בעצמה.

אפל תדווח ביום חמישי על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי, שבהן יצרנית האייפון צפויה לחשוף לראשונה חלק מההשפעות הפיננסיות של המחסור העולמי בשבבי זיכרון (שנגרם ממהפכת ה-AI), אשר אילץ את החברה להעלות את מחירי ה-Mac וה-iPad ביוני.

הירידה במניית אנבידיה יוחסה, בין היתר לדיווחים שלפיהם היא עשויה לספק ערבויות בהיקף של עד 250 מיליארד דולר לפרויקט של OpenAI, שיאפשר לה לשכור כוח מחשוב ממרכזי נתונים בארה"ב. החשש של המשקיעים הוא שאנבידיה, מעבר להיותה ספקית השבבים המרכזית של מהפכת ה־AI, מתחילה לקחת על עצמה גם חשיפה פיננסית ישירה יותר לפרויקטים של לקוחותיה. כלומר, במקום רק למכור שבבים ולגבות תשלום, החברה עשויה לסייע במימון הקמת התשתיות שייצרו את הביקוש העתידי לשבבים שלה.

אי-ודאות בשווקים

וול סטריט ננעלה אמש במגמה מעורבת בסיומו של יום תנודתי. סנטימנט שלילי בסקטור השבבים הכביד על המדדים המובילים. הנאסד"ק סיים את היום בירידה של כ-0.2%, ה-S&P 500 ננעל ללא שינוי והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים הבוקר בירידות קלות אבל המגמה השלילית בשבבים מפילה גם את אסיה.

מנית SK צוללת בסיאול בלמעלה מ-10%, ומנית סמסונג אלקטרוניקס יורדת בלמעלה מ-8%. חברות נוספות הקשורות לתחום הבינה המלאכותית סופגות גם הן לחץ מכירות כבד. בהתאם הקוספי של דרום קוריאה צונח ב-8% והניקיי היפני מאבד 4%.

המתח בשוק משקף אי-ודאות לקראת שבוע קריטי, שבמהלכו מתוכננים להתפרסם הדוחות הכספיים של אמזון, מטא ומיקרוסופט. ״אנחנו הולכים לשמוע השבוע מכל ענקיות הענן שהן עומדות להגדיל עוד יותר את הוצאות ההון לכן המניות הללו עשויות להיות תחת לחץ", אמרה סטפני לינק, אסטרטגית ההשקעות הראשית ב-Hightower, בתוכנית "Closing Bell" של CNBC ביום שני.

כמו כן, המשקיעים לוטשים עיניים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב שצפויה ביום רביעי. בשוק מצפים שהבנק המרכזי יותיר את הריבית ללא שינוי, אך יחפשו בהירות רבה יותר לגבי מסלול המדיניות המוניטרית בהמשך. החוזים העתידיים על ריבית הפד תמחרו לאחרונה העלאה של רבע אחוז בספטמבר.

וכל זה עוד לפני שדיברנו על המתיחות הגיאופוליטית. המשקיעים ימשיכו לעקוב גם אחר מחירי הנפט ושוק האג"ח. החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט נסחרים כעת מתחת ל-90 דולר לחבית, ברקע הפוגה בלחימה בין ארה"ב לאיראן. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסוגה לאזור ה-4.65%.