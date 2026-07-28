הבנקים נאלצים לעצור את החלפת מנכ"ל האיגוד

בהמשך לחשיפת גלובס אמש (ב'), על התערבות רשות התחרות בניסיון של ראשי המערכת הבנקאית להוביל להחלפתו של מנכ"ל אגוד הבנקים, איתן מדמון, נודע לגלובס כי ראשי הבנקים עוצרים את חיפוש המנכ"ל החדש.

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אמש (ב') דיווחנו כי רשות התחרות פנתה ליושבי ראש הבנקים הגדולים וביקשה מהם לקבל את ההתכתבויות ביניהם. הבכירים בבנקים ניסו לפתוח בהליך מאחורי הקלעים שיוביל להדחתו של מדמון. כך לפני שבוע עלה מחשיפת גלובס כי הבנקים מתכוונים להחליף את מנכ"ל האיגוד איתן מדמון, על רקע חוסר שביעות רצונם מהאופן שבו שהתנהל מול משרד האוצר סביב מס רווחי היתר.

הכוונה להחליפו מתגלגלת כבר מספר שבועות, אך נחשפה בטעות בהתכתבות בקבוצת הווטסאפ של יושבי ראש הבנקים. ברשות התחרות מבקשים כעת לבדוק האם התיאום בין ראשי המערכת נעשה בהתאם להוראות החוק.

איגוד הבנקים פועל כעמותה שמטרתה המרכזית היא סיוע בקידום ענייניו של המגזר הבנקאי בישראל. פעילותו מתמקדת בתחומי הרגולציה ובייצוג הבנקים מול מוסדות השלטון השונים בארץ.

מנכ"ל האיגוד מאז 2019 הוא איתן מדמון (לשעבר מנכ"ל גלובס). החברות באיגוד כרוכה בתשלום של מיליוני שקלים בשנה מצד כל בנק. לאחרונה הוטל מס מיוחד של 3 מיליארד שקל על הבנקים שנועד באופן רשמי לסייע בסגירת הגירעון ולמימון הוצאות המלחמה. בפועל, המוטיבציה למס נולדה מהרווחיות הגבוהה של הבנקים בעידן הריבית הגבוהה. הוא אמנם קוצץ בחצי ביחס לתוכנית המקורית, ועדיין הוא נחשב כאחד הנושאים שהובילו למחלוקות עם המנכ"ל הנוכחי.

השאיפה של הבנקים היא לגייס עד סוף השנה מנכ"ל או מנכ"לית עם ניסיון משפטי, היכרות עם רגולציה ותקשורת והבנה פיננסית.

מאגוד הבנקים נמסר: אין תגובה.