נראה שהם מתעשרים בפולימרקט, אבל שום דבר מזה לא אמיתי

ג'ורג' מקיהארה נראה בסרטונים שפרסם כמי שמרוויח סכומי כסף נאים מהימורים בפולימרקט. בינואר פרסם הסטודנט סרטון, שבו נראה כי הרוויח 100 אלף דולר מהימור שהנשיא טראמפ יאמר בפומבי את המילה "מקדונלד'ס" במהלך אותו חודש.

לפי הסרטונים שפרסם, ההימור הזה היה אחד מתוך 145 שנראה כי מקיהארה ביצע באתר של פולימרקט בין ינואר לאמצע מאי - הימורים שהסתכמו בכמעט 410 אלף דולר. אלא שלפי תחקיר של הוול סטריט ג'ורנל, אף אחד מהם לא היה אמיתי.

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מקיהארה, שסירב להגיב, הוא אחד מעשרות יוצרי תוכן, רובם בגילי קולג', שפולימרקט שילמה להם כדי לצלם את עצמם מבצעים עסקאות פיקטיביות ולעיתים גם גורפים זכיות פיקטיביות. כך עולה מניתוח של יותר מ־1,100 סרטונים שערך הוול סטריט ג'ורנל, לצד חומרי הדרכה וראיונות עם יוצרי תוכן שעבדו עם החברה.

לפי נתונים פומביים מאתר פולימרקט, יותר מ־50 חשבונות אכן הימרו בינואר שטראמפ יאמר את המילה "מקדונלד'ס". כולם הפסידו.

טראמפ מקבל משלוח של מקדונלד'ס. כ-50 חשבונות הימרו בינואר שיאמר את שם הרשת / צילום: ap, Alex Brandon

במאמציה למשוך משתמשים לפלטפורמה הלא מפוקחת שלה הציפה פולימרקט את הרשתות החברתיות בסרטונים כמו אלה של מקיהארה, שנראים במבט ראשון אותנטיים. בפועל הפלטפורמה בנתה העתקים כמעט מושלמים של האתר שלה, ולאחר מכן הנחתה את יוצרי התוכן לבצע עסקאות מדומות באותם אתרי דמה ולהסתיר את העובדה שקיבלו תשלום מהחברה.

הימורים בפולימרקט / צילום: צילום מסך יוטיוב

כדי להפוך את הסרטונים לוויראליים גייסה פולימרקט צבא של יוצרי תוכן ברשתות החברתיות, שיעתיקו ויעלו מחדש את סרטוני היוצרים. אף שהחברה, שבסיסה בניו יורק, מנועה מאז 2022 מלהציע את פלטפורמת הקריפטו העיקרית שלה בארה"ב, יוצרי התוכן מקבלים תשלום כדי לכוון את התכנים שלהם באופן ספציפי למשתמשים אמריקאים, שעדיין יכולים לגשת לאתר באמצעות רשת פרטית וירטואלית (VPN).

פולימרקט מסרה בהצהרה כי היא "מחויבת לשמירה על שווקים מדויקים, הוגנים ושקופים. אנחנו חלק מתעשייה הצומחת במהירות, ובוחנים כל העת דרכים לשפר את האופן שבו אנחנו מתקשרים עם הקהל שלנו וזוכים באמונו".

החברה מסרה כי בכוונתה לערוך ביקורת מקיפה על כלל התכנים השיווקיים הפעילים.

הימורים ב-1.9 מיליון דולר

פולימרקט שכרה קבלן שיווק ועבדה עמו בצמוד כדי לקדם את האתר. בהודעה, שבחן הוול סטריט ג'ורנל, הורה אותו קבלן לצבא יוצרי התוכן שלו לשתף מחדש תכנים של עשרה מיוצרי התוכן של פולימרקט, ובהם גם מקיהארה. תחילה הם לא ציינו כי הם מקבלים תשלום מפולימרקט, אף שאחד מהם הציע קוד הנחה בשווי 20 דולר בתיאור הפרופיל שלו ברשתות החברתיות.

רק לאחר שהוול סטריט ג'ורנל החל להפנות שאלות לחברה בנוגע למערך השיווק שלה, החלו היוצרים להוסיף לתיאור הפרופיל שלהם את הכיתוב @polymarket partner.

הוול סטריט ג'ורנל בחן 1,105 סרטונים שפרסמו עשרה יוצרי תוכן שקידם קבלן השיווק של פולימרקט בין דצמבר 2025 לאמצע מאי. ב־70% מהם היוצרים ביצעו הימור. רמזים שהופיעו בסרטונים העידו שאף אחד מההימורים, בהיקף כולל של 1.9 מיליון דולר, לא היה אמיתי.

רוב הסרטונים הסתיימו בהצגת פעולת ההימור בלבד, אך ב־118 מהם נראו היוצרים מגיבים לצילומים ישנים או לכותרות מזויפות שהציגו אותם זוכים. בסרטונים אלה הוצגו היוצרים כמי שגרפו זכיות בהיקף של כמעט 900 אלף דולר. בפועל אותם הימורים היו מסתיימים בהפסד של יותר מ־166 אלף דולר.

בלי גילוי נאות

לפולימרקט יש הסכם לשיתוף נתונים עם דאו ג'ונס, המו"ל של הוול סטריט ג'ורנל. לצורך הניתוח הזה השתמש העיתון אך ורק במידע שהיה זמין לציבור.

לדברי יוצרי תוכן שעבדו עם פולימרקט, החברה הנחתה אותם שלא לחשוף כי הם מקבלים ממנה תשלום. הם סיפרו כי התשלום הסתכם לעיתים ב־2,000 עד 3,000 דולר בחודש.

אחד הסרטונים הראשונים שהעידו על קיומה של עסקה פיקטיבית פורסם ברשתות החברתיות ביוני 2025, וצולם במשרדי פולימרקט בניו יורק. בסרטון נראה אדם מהמר ב־100 אלף דולר על שיו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול יאמר את המילים "אחר צוהריים טובים" במהלך מסיבת עיתונאים. בכיתוב לסרטון תואר ההימור כ"מבחן טסטוסטרון אמיתי", והוא אף היה אמור לזכות.

הוול סטריט ג'ורנל זיהה יותר מתריסר הבדלים בין אתר פולימרקט האמיתי לבין האתרים המדומים.

אחד האתרים, שהיה מוגן בסיסמה, נשא את הכתובת poiymarket.com - שיבוש יצירתי של הכתובת המקורית, שכמעט אי אפשר להבחין בינה לבין polymarket.com כשהאות i מוצגת כאות גדולה (I). לפי אדם המעורה בפרטים, פולימרקט היא שבנתה את האתר הזה. באתר המדומה, למשל, מופיעה מתחת לגרף המחירים השורה Source: Polymarket.com, ואילו באתר האמיתי לא מופיע כל ציון מקור.

בדוגמה אחרת מופיעים על הכפתורים הכיתובים YES ו-NIR, קיצור של Northern Ireland. באתר האמיתי היו אמורים להופיע הכיתובים YES ו־NO. בכמה מהסרטונים שבחן הוול סטריט ג'ורנל הופיעו לרגע כתובות URL שהעידו כי מדובר בסביבות בדיקה שיועדו למהנדסי פולימרקט.

האתר poiymarket הוסר מהרשת לאחר שהוול סטריט ג'ורנל פנה לפולימרקט לקבלת תגובה.

חוקי הפרסום הפדרליים בארה"ב מחייבים מותגים למסור מידע אמיתי על המוצרים והשירותים שהם מקדמים, וכן מחייבים אנשים המקבלים תשלום כדי להמליץ על מוצר לחשוף את קשריהם אליו, אף שקיים תחום אפור מסוים בעניין זה. גם דיני הסחורות, המסדירים את שוקי התחזיות, אוסרים פרקטיקות של הטעיה והולכת שולל.

דובר מטעם נציבות הסחר הפדרלית (FTC), האחראית לאכיפת חוקי הפרסום, סירב להגיב על ממצאי הוול סטריט ג'ורנל, בנימוק כי מדיניות הסוכנות היא שלא להתייחס לחקירות פוטנציאליות.

"פולימרקט מממנת את חיי"

ראזין חאן, סטודנט מקליפורניה שעבד במשך כמה חודשים כיוצר תוכן עבור פולימרקט, עד לחודש מרץ, השווה את הסרטונים לפרסומות של רשתות מזון מהיר, שבהן האוכל נראה מפתה יותר מכפי שהוא במציאות. "אנחנו פשוט מציגים את מה שקורה בפועל", אמר. "בכל מקרה בסוף תקנו את ההמבורגר".

לדברי יוצרי התוכן, הם שולחים את הסרטונים המוגמרים לפולימרקט לצורך אישור. מה שלא מספיק מושך, או שהוא כולל סימנים ברורים לכך שהוא מבוים, בחברה מבקשים מהם לצלם אותו מחדש.

האיין נגוין, אחת מיוצרות התוכן המצליחות ביותר של פולימרקט, צילמה את עצמה מבצעת עסקאות בפלטפורמה מחדר שינה בסן פרנסיסקו. באחד הסרטונים שפרסמה באינסטגרם חגגה זכייה של 60 אלף דולר, לאחר שנראה כי הימרה שטראמפ יאמר את המילה Olympics.

על גבי סרטון אחר, שבו היא רוקדת על חוף סמוך לגשר שער הזהב, הופיע הכיתוב: "פולימרקט מממנת את החיים שלי". סרטון נוסף מציג לכאורה יתרה של יותר מ־30 אלף דולר בחשבון הפולימרקט שלה.

נגוין סירבה להגיב, והסירה את הסרטונים מהפרופיל שלה לאחר שהוול סטריט ג'ורנל פנה אליה.

רבים מהסרטונים חולקים תבנית דומה: יוצרי התוכן נכנסים לפולימרקט, מבצעים הימור ולעיתים קרובות מתייחסים לזכיות שלהם כאל "כסף בחינם". עשרות יוצרי תוכן ברשתות החברתיות פרסמו סרטונים בפורמט כמעט זהה. פולימרקט שולחת ליוצרים הנחיות בנקודות לגבי מה שעליהם לומר, כך לפי יוצרים שעבדו עם החברה ואתר לגיוס יוצרים.

רגולציה מקלה בחסות טראמפ

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC), המפקחת על שוקי התחזיות, החילה בעבר צעדי אכיפה נגד חברות שהשתמשו בעסקאות מדומות כדי לשווק את מוצריהן והציגו טענות לא מציאותיות בנוגע לרווחיות.

ממשל טראמפ נקט גישה מקלה כלפי הרגולציה על שוקי התחזיות. הוועדה הגישה יותר מחצי תריסר תביעות במטרה למנוע ממדינות בארה"ב להסדיר את פעילותם של שוקי התחזיות ולהטיל עליהם מסים.

טראמפ אף כתב לאחרונה ברשת Truth Social כי "חשוב באופן קריטי" של־CFTC תהיה סמכות בלעדית על שוקי התחזיות, כדי שתוכל לשגשג, וכינה פוליטיקאים המבקשים לאפשר למדינות להסדיר אותם "חלאות". בנו, דונלד טראמפ ג'וניור, הוא משקיע בפולימרקט ויועץ בשכר לחברה המתחרה קאלשי (Kalshi).

דובר הבית הלבן מסר כי אין כל ניגוד עניינים, וכי טראמפ פועל לטובת הציבור האמריקאי. בתגובה לממצאי התחקיר של הוול סטריט ג'ורנל, דוברת מטעם CFTC אמרה כי חשוב להחזיר את שוקי התחזיות הפועלים מחוץ לארה"ב אל תחומי המדינה - שם יוכלו להיות נתונים לפיקוח יעיל יותר של הרגולטורים.

עבור פולימרקט ויראליות היא הכול. לדברי שני אנשים, המכירים את אופן החשיבה של מייסד החברה שיין קופלן, הוא הורה לצוות הצמיחה של החברה להפוך אותה לכזו שאי אפשר להתעלם ממנה ברשת. מתיו מודאבר, חברו הקרוב עוד מימי התיכון, הוא שעומד בראש המהלך בתפקידו כמנהל השיווק הראשי.

פולימרקט נמצאת במרוץ להגדלת היקף המסחר שלה ליותר מזה של המתחרה העיקרית, קאלשי, המפוקחת בארה"ב. פולימרקט פתחה ביתרון, ובמשך רוב שנת 2025 צמחו השתיים בקצב דומה. אולם בחודשים האחרונים החלה קאלשי לפתוח פער. בחודש שעבר עמד היקף המסחר שלה על כמעט פי שניים מזה של פולימרקט, לפי חברת הנתונים The Block.

ב־2022 הגיעה פולימרקט להסדר עם הרשויות בנוגע לטענות שהפעילה בורסת אופציות לא רשומה. במסגרת ההסדר הסכימה החברה להפסיק להציע ללקוחות בארה"ב את הבורסה מבוססת הקריפטו שלה ולהתאגד מחדש באופן רשמי בפנמה. בסוף השנה שעברה היא השיקה גרסה מפוקחת של הפלטפורמה שלה בארה"ב, הזמינה רק כאפליקציה לנייד. היקף המסחר באפליקציה הוא שבריר מזה של בורסת הקריפטו הפועלת מחוץ לארה"ב.

כעת מבקשת פולימרקט לבטל את תוצאות ההסדר מ־2022 ולהחזיר את פלטפורמת הקריפטו לארה"ב, כך לדברי אדם המעורה בפרטים. במקביל פונה החברה לרשתות החברתיות כדי למשוך אמריקאים.

צבא יוצרי התוכן

האסטרטגיה של פולימרקט נשענת על שלוש קבוצות של יוצרי תוכן ברשתות החברתיות, שנועדו להפוך את הפלטפורמה לוויראלית ולהציג אותה כמקור לכסף מהיר וקל.

סטרימרים (Streamer): משפיענים ברשת שמשוחחים על פולימרקט, ולעיתים גם מבצעים עסקאות, במהלך שידורים חיים הנמשכים לעיתים שעות בפלטפורמות כמו Twitch ו־Kick.

יוצרי תוכן (Creator): משתמשי רשתות חברתיות, רובם בגילי קולג', שמצלמים סרטונים קצרים שבהם הם מדברים על פולימרקט או מבצעים הימורים בפלטפורמה.

מפיצי קליפים (Clipper): אנשים ברחבי העולם, לעיתים קרובות בני נוער מאסיה, שמפיצים מחדש סרטונים של סטרימרים ויוצרי תוכן.

פולימרקט שכרה את חברת השיווק ויראליטי כדי לנהל את פעילותם של יוצרי התוכן. לפי חומרי ההדרכה, הקמפיין שלהם מכוון לקהל אמריקאי: נכון לתחילת יוני החברה שילמה למפיצים רק אם לפחות 60% מהקהל שלהם היה מארה"ב.

פולימרקט מתנערת בפומבי מהפרסומות הללו. לפי בדיקת הוול סטריט ג'ורנל, שכללה כמעט 20 אלף הודעות מקבוצת צ'ט של קבלני יצירת התוכן המקוונים של החרבה וכן מסמכי הדרכה וסרטוני הכשרה שהוכנו עבורה, ויראליטי דרשה שהפוסטים של מפיצי הקליפים ייראו "אישיים ואורגניים".

"חבר'ה, אם יש לכם את Polymarket בשם החשבון שלכם, בבקשה שנו אותו והסירו אותו בהקדם האפשרי", כתב אחד מעובדי ויראליטי לקבוצת יוצרי קליפים בצ'ט קבוצתי. "המשך השימוש בו יפר את ההנחיות שלנו ועלול להוביל לפסילת התוכן. אפילו השימוש ב-Poly אינו מותר, אז תשנו גם אותו".

קמפיין הפצת הקליפים של ויראליטי הניב תוצאות משמעותיות. אבל היו גם חריגים. סרטון שפרסם אחד מיוצרי התוכן של פולימרקט, לוקאס נגוין, באפריל צבר עד אמצע מאי 151 צפיות בלבד בטיקטוק. מפיצי הקליפים העלו מחדש את הסרטון שלו באמצעות חשבונות פיקטיביים, אך רוב הפרסומים כמעט שלא זכו לחשיפה, עם מעט מאוד צפיות או ללא צפיות כלל.

אלא שפולימרקט עובדת עם מספר רב של יוצרי קליפים כדי להגדיל את הסיכוי שאחד הסרטונים שלהם יהפוך לוויראלי. בסופו של דבר אחד מהם אכן מצליח.

לוקאס נגוין לא השיב לפניות לקבלת תגובה.

"הדגימו שימוש במידע פנים"

קמפיין הפצת הקליפים הוויראלי של פולימרקט צבר יותר מ־140 מיליון צפיות בטיקטוק, ביוטיוב ובאינסטגרם, לפי נתוני חברת האנליטיקה Tubular.

דובר טיקטוק ארה"ב מסר כי מספר חשבונות שזיהה הוול סטריט ג'ורנל, לצד חשבונות קשורים נוספים, כבר הוגבלו בשל הפרת כללי הפלטפורמה. דובר יוטיוב מסר כי יוצרים ומותגים מחויבים לעמוד בדרישות החוק, ואם אינם עושים זאת, יוטיוב עשויה לנקוט צעדים נגדם.

דובר מטא מסר כי הפלטפורמה מחייבת יוצרים לגלות אם קיבלו תשלום כדי לקדם או להמליץ על מוצר, אך לא יכלה לאשר אם התוכן הספציפי הזה הפר את מדיניותה, משום שלא אימתה באופן עצמאי אם היוצרים אכן קיבלו תשלום מפולימרקט.

פולימרקט וויראליטי קידמו עשרות סרטונים של איידין רוס, כוכב בולט בקהילת המנוספירה בן ה־25, שלו מיליוני עוקבים. לפי אדם המעורה במשא ומתן, לרוס יש הסכם בשווי מיליוני דולרים עם פולימרקט, והוא מקדיש בממוצע כחצי שעה בשבוע במהלך השידורים החיים שלו לגלילה בפלטפורמה ודיון בהימורים אפשריים. בלפחות חמישה מהסרטונים הצביע רוס על דרכים שבהן יוכל להשתמש במידע פנים כדי לסחור בפלטפורמה.

איידין רוס, בן 25 עם מיליוני עוקבים / צילום: צילום מסך יוטיוב

באחד הסרטונים, שקודמו במסגרת הקמפיין, אמר רוס כי יוכל בקלות להשתמש במידע פנים כדי להמר על מועד יציאתו של אלבום חדש של אמן ההיפ הופ דרייק, שהוא מכר שלו. נציגיהם של רוס ושל דרייק סירבו להגיב.

מחומרים פנימיים עולה כי פולימרקט וויראליטי מקדמות סרטונים המדגימים עד כמה קל לבצע בפלטפורמה עסקאות המבוססות על מידע פנים. פולימרקט שילמה למפיצי קליפים כדי לקדם לפחות 19 סרטונים שעסקו באפשרויות לנצל מידע פנים, או בטקטיקות אחרות, למניפולציה על השווקים.

בחברה מסרו כי הם "אוסרים מסחר המבוסס על מידע גנוב, מידע פנים שהושג שלא כחוק או מידע שהושג תוך הפרת חובת אמון, סודיות או כל חובה משפטית אחרת". עוד ציינו כי "מערך שמירת טוהר השווקים של פולימרקט כולל ניטור עסקאות, שקיפות בבלוקצ'יין, ערוצי דיווח ומנגנוני הסלמה שנועדו לאתר ולבחון פעילות חשודה וכן ולהגיב לה. במקרים המתאימים אנו משתפים פעולה עם רגולטורים ועם רשויות אכיפת החוק כדי לשמור על תקינות השווקים שלנו".

לקראת גביע העולם חלק מיוצרי התוכן של פולימרקט עברו לצלם את עצמם מבצעים עסקאות באפליקציה האמריקאית החדשה של החברה, הנתונה לפיקוח של CFTC.

גם העסקאות הללו נראו בתחילה אותנטיות. ממשק האפליקציה שהופיע בסרטונים ברשתות החברתיות היה כמעט זהה לחלוטין לממשק של האפליקציה האמריקאית של פולימרקט.

אך בחינה מעמיקה יותר חשפה הבדלים. כך למשל, באפליקציה הרשמית הופיעו הימורים על "מונדיאל 26", ואילו באפליקציה המדומה של פולימרקט בארה"ב הופיעו הימורים על "גביע העולם בכדורגל 2026".

והעסקאות המדומות נמשכו.

69 זכיות היו בפועל הפסדים

כדי להבין טוב יותר כיצד פולימרקט מייצרת עניין ברשתות החברתיות, כתבי הוול סטריט ג'ורנל ניתחו את כל 1,133 הסרטונים שפרסמו עשרה יוצרי תוכן שקידמו את פולימרקט בטיקטוק.

חברת שיווק שעבדה עם פולימרקט סימנה את החשבונות הללו בהודעות פנימיות כחשבונות שאת התכנים שלהם יש לקדם. יוצר תוכן נוסף, ה־11 במספרו, שזיהתה חברת השיווק, מחק את סרטוניו לפני שהוול סטריט ג'ורנל הספיק לבדוק אותם.

כמעט כל הסרטונים שפרסמו עשרת היוצרים, 1,105 במספר, קידמו את פלטפורמת ההימורים. ב־778 מהם נראו היוצרים לכאורה מבצעים הימור. בכל המקרים האלה הוול סטריט ג'ורנל מצא כי הם השתמשו באתרים מזויפים.

בסך־הכול 149 סרטונים השתמשו בקטעי חדשות, כתבות ותכנים אחרים - כדי להציג את תוצאות ההימורים או לרמוז עליהם. ב־128 מהם המידע הוצג בהקשר כוזב, למשל באמצעות כתבות שעברו שינוי. ברוב התוצאות הכוזבות נעשה שימוש בקטעים שבהם הנשיא טראמפ נראה נואם. עשרה מהסרטונים הציגו הפסדים, או שלא ניתן היה לקבוע מה הייתה תוצאת ההימור, ואילו 118 הציגו זכיות.

כדי לקבוע מה היו תוצאות ההימורים, אילו אכן בוצעו בפועל, בנו כתבי העיתון מאגר נתונים של הימורים בפולימרקט על בסיס מידע ציבורי. מהבדיקה עלה שלפחות 69 הימורים שהוצגו כמנצחים היו למעשה מפסידים.

כתבה זו תורגמה על־ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.