אחרי שנתיים "מקרטעות" והחלטת ממשלה שיושמה בעצלתיים - נראה כי ענף השיפוצים יקבל סוף־סוף זריקת מרץ בדמות הבאת עובדים זרים במסלול מהיר: רשות האוכלוסין וההגירה אישרה לאחרונה נוהל זמני להבאה מהירה של עובדים זרים לישראל לעבודה בענף. על פי הנוהל, יוכלו להביא אנשי הענף עד 2,000 עובדים זרים, שלא דרך המסלול הבילטראלי - היחיד שניתן היה להביא דרכו עובדים זרים לשיפוצים עד היום.

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הנוהל החדש מגיע לאחר שנתיים שלמות שבהן הדרך להבאת עובדים זרים לענף השיפוצים התנהלה בעצלתיים: ביולי 2024 התקבלה החלטת ועדת המנכ"לים המיוחדת לנושא העובדים הזרים, ולפיה הוקצתה מכסה של 5,000 עובדים זרים לענף השיפוצים - תת־ענף בענף הבנייה, שסבל עד אז ממחסור חמור בידיים עובדות, שכן אחוז גדול מאוד מהעובדים בו היו פועלים פלסטינים, שכניסתם נאסרה מאז אירוע 7 באוקטובר 2023.

אלא שהמכסה הזו הוקצתה לענף רק במסלול הבילטראלי - מסלול הבאת עובדים רק ממדינות שמולן חתמה ישראל על הסכמים להבאת עובדים. הנתונים מאז ההחלטה מראים כי המסלול הזה היה לא יעיל: במשך שנתיים הובאו רק כ־960 במסלול זה, למרות הדחיפות הרבה והמחסור החמור בענף, מה גם שרבים מהם נמצאו לא מתאימים (בדומה למה שקרה גם בענף הבניין כולו בראשית הדרך), וכ־15% מהם אף נעלמו למעסיקיהם עם הזמן.

2,000 עובדים, מתוך מכסת ה־5,000

כעת מאפשרת רשות ההגירה והאוכלוסין להביא 2,000 עובדים, מתוך מכסת ה־5,000 שאושרה, שלא במסגרת ההסכמים הבילטראליים. המהלך מתאפשר "מאחר שנציגי התאגידים המורשים לשמש כקבלני כוח אדם להעסקת עובדים זרים בענף הבניין מסרו לנציגי הרשות כי יש להם ידע ויכולת לגייס ולהכניס באופן מיידי ותוך תקופת הלחימה הנוכחית עובדים זרים חדשים לענף השיפוצים", כך לפי הרשות, שמדגישה כי במקביל תימשך פעילות משרדי הממשלה ליישם הסכמים בילטראליים קיימים ולהתקשר בהסדרים בילטראליים חדשים.

הנוהל החדש כולל כמה סייגים מרכזיים: המכסה להבאת עובדים במסלול זה תהיה, כאמור, עד 2,000; כניסת עובדים זרים שיובאו במסלול זה תהיה אפשרית עד 1 בפברואר 2027; הזמנת עובדים זרים - רק ממדינות המדורגות ב־Tier 1 וב־Tier 2 בדוח מחלקת המדינה האמריקאית המתפרסם מידי שנה בנוגע לסחר בבני אדם, ואשר אושרו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בישראל; בקשות להבאת עובדים זרים יתאפשרו רק מצד תאגיד מורשה, בעל היתר ייעודי להעסקת עובדים זרים בענף השיפוצים; עובד זר הנכנס לישראל לפי נוהל זה, יוכל לשהות בישראל ל־63 חודשים לכל היותר; על העובד הזר להיות גבר בן 21-45, ללא עבר פלילי, בריא פיזית ונפשית ובעל כישורים מקצועיים מוכחים בעבודות שיפוצים, שלא עבד בישראל בעבר.

יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים, ערן סיב: "זהו הישג עצום להתאחדות. הבאת העובדים במסגרת ההסכמים הבילטראליים לא נתנה מענה מספיק לענף, המכסות לא מולאו והעובדים שהגיעו לארץ לא היו מקצועיים מספיק, ורבים מאלו שכן למדו את העבודה - ברחו ועברו לעבוד במקומות אחרים. אני מאמין שעכשיו, שהתאגידים הם אלו שיבחנו את העובדים בעזרת התאחדות קבלני השיפוצים, נוכל לקבל עובדים מקצועיים בתוך זמן קצר. ההחלטה תשפר משמעותית את מצב הענף".