אם אתם נמנים עם כמעט 56 מיליון האמריקאים שהפסיקו לעשן, מגיעות לכם ברכות. שורה של יתרונות בריאותיים כבר בדרך, וחלקם מתחילים להופיע בתוך דקות ספורות.

בטווח הארוך, לעומת זאת, התמונה מורכבת הרבה יותר. חלק מהנזקים שעישון גורם חולפים רק לאחר עשרות שנים, ויש נזקים לריאות שלא ניתן לתקן. בנוסף, הסיכון המוגבר לחלות בסרטן הריאות אינו נעלם לחלוטין.

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ובכל זאת, יש לא מעט צעדים שמעשנים לשעבר יכולים לנקוט כדי למצות את היתרונות שבהפסקת העישון, החל משינוי התזונה ועד הגברת הפעילות הגופנית. גם אם לא ניתן להשיב את הריאות למצבן המקורי, רופאים מדגישים כי הפסקת העישון עדיין חשובה, הן לבריאות והן לאיכות החיים.

"הפסקת עישון היא ללא ספק אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאדם יכול לעשות למען בריאותו, בכל גיל ובכל שלב", אומר ד"ר אריק סינגהי, אונקולוג המתמחה בגידולי בית החזה במרכז הסרטן MD אנדרסון ביוסטון.

יתרונות מיידיים

לפי ניתוח של איגוד הריאות האמריקאי המבוסס על נתוני בריאות פדרליים, מספר המעשנים לשעבר בארה"ב גדול כיום פי שניים ממספר המעשנים, העומד על כ־27 מיליון. עם זאת, אין תשובה פשוטה לשאלה עד כמה הגוף מסוגל להשתקם לאחר הפסקת העישון. הדבר תלוי במספר הסיגריות שאדם עישן, במשך הזמן שבו עישן ובאיברים שנפגעו.

ככלל, הנחיות הסקר הרפואי מצביעות על כך שככל שהיקף העישון גדול יותר, כך גם הסיכון. עם זאת, "אין באמת רמת עישון בטוחה", אומר סינגהי. "גם עישון מזדמן או חברתי מעלה את הסיכון לסרטן הריאות ולנזק לריאות, בהשוואה לאדם שמעולם לא עישן".

ובכל זאת, כל מי שמפסיק לעשן מתחיל ליהנות מהיתרונות כמעט מיד. לפי איגוד הריאות האמריקאי, בתוך כ־20 דקות מהפסקת העישון קצב הלב עשוי לחזור לרמה תקינה, גם אם ההפסקה היא זמנית. בתוך שעות ספורות יורדת גם רמת הפחמן החד־חמצני בדם.

ככל שאנשים מתמידים בהימנעות מעישון, כך היתרונות הולכים וגדלים. בתוך שבועות ספורים הריסונים, מבנים זעירים המסלקים ריר מהריאות, שבים לפעול וגורמים לשיעול המסייע בניקוי הריאות. בתוך שבועות אחדים מהפסקת העישון חל גם שיפור מסוים בתפקוד הריאות, עם ירידת הנפיחות והדלקת. בתוך שבועות אחדים מהפסקת העישון נרשם גם שיפור מסוים בתפקוד הריאות, עם דעיכת הנפיחות והדלקת.

הסיכון למחלות לב יורד במהירות כבר בשבועות ובחודשים הראשונים לאחר הפסקת העישון, אומר ד"ר דייוויד היל, רופא ריאות ויו"ר דירקטוריון האגודה האמריקאית לריאות.

"אנחנו לא נוטים לחשוב על עישון כעל מחלה מערכתית, אבל הוא כזה", הוא אומר.

פשוט להפסיק

מליסה ריבס הפסיקה לעשן לפני יותר משנה, לאחר שעישנה קופסת סיגריות ביום, ומאז נהנתה משורה של שיפורים. חושי הטעם והריח שלה השתפרו, והיא מתנשפת פחות במהלך טיולים עם נכדיה.

"אין ספק שמשהו בגוף עובר תהליך של החלמה", אומרת ריבס, בת 65 מדנוויל שבאינדיאנה.

עם זאת, חלק מהשיפורים הבריאותיים דורשים זמן. לדבריו של ארוני בהטנגאר, פרופסור בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת לואיוויל החוקר את השפעות השימוש בטבק, העישון גורם להצטברות רובד טרשתי על דפנות העורקים, ותהליך פינויו עשוי להימשך 20 עד 30 שנה.

צעדים חיוביים

בטווח הארוך, אימוץ אורח חיים בריא הוא מרכיב חיוני בשיקום הנזק שנגרם לריאות. מחקר משנת 2022, בו השתתפו יותר מ־150 אלף מעשנים לשעבר, השווה בין מי שהקפידו על ההמלצות לשמירה על משקל גוף תקין, פעילות גופנית סדירה, תזונה בריאה והגבלת צריכת האלכוהול, לבין מי שלא עשו זאת.

המחקר, שפורסם בכתב־העת "JAMA Network Open", מצא כי בקרב מי שהקפידו ביותר על ההמלצות, הסיכון למוות מכל סיבה היה נמוך ב־27% בהשוואה למי שלא הקפידו עליהן.

פעילות גופנית סדירה, כמו ריצה או הליכה, מחזקת את הלב ומפחיתה את הסיכון למוות ממחלות לב וכלי דם. היא גם מחזקת את שרירי הנשימה, שבלעדיהם הריאות אינן יכולות לפעול, ולדברי רופאים מסייעת להפחית תסמינים הקשורים לעישון, כמו קוצר נשימה. נוסף על כך, היא עשויה להאט את הירידה בתפקוד הריאות.

פעילות גופנית גם מגבירה את פעילותם של אנזימים נוגדי חמצון בגוף, המסייעים להגן על התאים מפני נזק. לדברי ד"ר אוגוסטין לי, רופא ריאות במאיו קליניק בג'קסונוויל שבפלורידה, אורח חיים ותזונה המעודדים את הצטברותם של נוגדי חמצון בגוף קשורים לירידה בסיכון למחלות לב ולסרטן. בין המזונות העשירים בנוגדי חמצון נמנים ירקות ירוקים כהים, אוכמניות, אגוזים, תה ירוק ודגים.

נוסף על כך, שתייה מספקת של מים מסייעת בפינוי רעלים מהגוף, שומרת על תפקוד מיטבי של האיברים ומדללת את הריר, כך שלריאות קל יותר להישאר נקיות.

"השילוב של הפסקת עישון, פעילות גופנית ותזונה בריאה תורם כולם לשיפור בתפקוד הריאות", אומר לי.

לדברי הרופאים, יש עוד כמה צעדים שמעשנים לשעבר יכולים לנקוט כדי להפחית את הסיכון לבעיות בריאותיות חמורות ולסייע לגופם להתאושש. הם צריכים להימנע מחשיפה לעישון פסיבי ולבדוק את בתיהם לנוכחות גז ראדון. "אנשים רבים אינם יודעים שגז ראדון הוא הגורם השני בשכיחותו לסרטן הריאות בארה"ב", אומר סינגהי.

הרופאים עוד ממליצים למעשנים לשעבר שלא לעבור לאידוי במקום לעישון. "הדבר היחיד שצריך להיכנס לריאות הוא אוויר נקי", אומר היל. "אידוי וסיגריות אלקטרוניות אומנם שווקו כפחות מזיקים, אבל אין לנו נתונים שמוכיחים זאת".

מעקב צמוד

עם זאת, חשוב שמעשנים לשעבר יבינו גם את מגבלות תהליך ההחלמה. אף שהריאות מסוגלות לפנות את שאריות העישון לאחר הגמילה, יש רכיב מרכזי אחד שאינו משתקם. העשן הורס את נאדיות הריאה, שקיקי האוויר הזעירים המאפשרים לגוף לקלוט חמצן ולפלוט פחמן דו־חמצני. כאשר מספר גדול מדי של נאדיות נהרס, עלולה להתפתח מחלה בלתי הפיכה כמו נפחת, המקשה על הנשימה.

"כאשר דרכי האוויר מצולקות, אין דרך להחזיר את המצב לקדמותו", אומר לי.

העישון גם מכפיל את קצב הירידה הטבעי בתפקוד הריאות. "גם שנים אחרי הפסקת העישון אפשר לסבול מקוצר נשימה ומשיעול, פשוט בגלל הירידה הטבעית בתפקוד הריאות", אומר לי.

נוסף על כך, החומרים הרעילים שבעשן פוגעים ב־DNA של תאי הריאה, המשמש מעין ספר הוראות המכתיב לתאים כיצד לפעול. חלק מהתאים שניזוקו מתים, אך אלה ששורדים עלולים לגרום לצמיחת תאים חריגה, כלומר לסרטן.

"לפי הנתונים שבידינו, גם עשרות שנים לאחר שאדם מפסיק לעשן, הסיכון שלו עדיין עלול להיות גבוה כמעט פי שלושה עד פי ארבעה מזה של אדם שמעולם לא עישן", אומר סינגהי.

רופאים רואים גם ברפואה מונעת מרכיב מרכזי בשמירה על אריכות ימים. סינגהי ממליץ למעשנים כבדים לשעבר לעבור בדיקות סקר שנתיות לגילוי סרטן הריאות. ביטוחי הבריאות עשויים לכסות את הבדיקות עבור מי שעישנו בממוצע קופסת סיגריות ביום או יותר במשך שנים.

"בדיקות סקר הן שמאפשרות לנו לאתר את סרטן הריאות בשלב מוקדם, כשהוא ניתן לטיפול בצורה הטובה ביותר", הוא אומר.

מעשנים לשעבר צריכים גם לפנות לרופא אם הם סובלים מקוצר נשימה או משיעול הנמשך יותר משלושה חודשים. אלה עשויים להיות סימנים מוקדמים למחלה כמו מחלת ריאות חסימתית כרונית. אומנם אין לה מרפא, אך ניתן לנהל אותה, במיוחד אם מתחילים בטיפול בשלב מוקדם.

גם אם לא ניתן למחוק את כל נזקי העישון, מי שהפסיקו לעשן יכולים להוסיף שנים בריאות לסוף חייהם, דבר שעשוי להיות חשוב להם לא פחות ממשך חייהם.

מטופלים מספרים לעתים ללי שהם נהנים לעשן, ומתכוונים להמשיך בכך עד יום מותם. הבעיה, לדבריו, היא שמעשנים בדרך־כלל אינם מתים במהירות.

הם עלולים לפתח מחלת ריאות חסימתית כרונית, כמו נפחת, ולהזדקק לבלוני חמצן באופן קבוע ככל שמצבם הבריאותי מידרדר.

"אי־אפשר ללכת, לצאת מהבית, וכל הצטננות קלה עלולה להפוך לאירוע חמור שעלול להוביל לכשל נשימתי", הוא אומר. "זה עלול להיות מוות קשה".

כתבה זו תורגמה על־ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.