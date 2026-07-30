פאגאיה עקפה את ציפיות השוק והעלתה את תחזית הרווח השנתית

דוחות טובים לחברת הפינטק פאגאיה , שעקפה את התחזיות בהכנסות וברווח והעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה. פאגאיה מספקת פתרון טכנולוגי שמאפשר לגופים פיננסיים להקצות אשראי בצורה מדויקת יותר.

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החברה רשמה ברבעון השני הכנסות של כ-366 מיליון דולר, גבוה ב-8.5 מיליון דולר מתחזיות האנליסטים ומעט מעל טווח התחזיות שהחברה עצמה סיפקה בעבר. מדובר על צמיחה של 15.1% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל ב-2025.

בשורה התחתונה נרשם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 45.3 מיליון דולר, ברף העליון של תחזית החברה, עלייה של יותר מפי 2.5 לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-1.07 דולר, גבוה משמעותית מתחזיות האנליסטים.

בסיכום המחצית הראשונה ההכנסות הסתכמו ב-665 מיליון דולר, צמיחה של 10.7%, והרווח הנקי גדל ב-185% לכ-70 מיליון דולר. בחברה מציינים שברבעון השני חוו נפחי שיא בפעילות הודות לצמיחה בתחום הרכב.

במבט קדימה פאגאיה מצפה לסכם את שנת 2026 עם הכנסות של 1.425-1.525 מיליארד דולר, כך שהחברה צמצמה מעט את טווח התחזיות ואמצע הטווח הופחת מעט. תחזית ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) עולה מ-420-460 מיליון דולר ל-460-490 מיליון דולר, ותחזית הרווח הנקי עולה מ-110-160 מיליון דולר ל-155-180 מיליון דולר.

"רבעון השיא שלנו ממחיש שמנוע הצמיחה של פאגאיה פועל במלוא העוצמה: השותפים שלנו מעבירים דרכנו היקפי פעילות גדולים יותר, מאמצים מוצרים נוספים, וכל שותף חדש שמצטרף מחזק עוד יותר את אפקט הרשת של החברה", מסר גל קרובינר, מנכ"ל ומייסד שותף בפאגאיה.

פאגאיה נסחרת בנאסד"ק בשווי של כ-1.35 מיליארד דולר אחרי שמניית החברה ירדה ב-22.5% מתחילת השנה ועד לפני פרסום הדוחות.