הניסוי שגילה: מה קורה לשימפנזה שרואה קריסטל דמוי יהלום

אפרת הוא יזם ובעל חברות בתחום האנרגיה הירוקה וחובב טבע. במדור "תרבות חיות" הוא כותב על התנהגותם של בעלי החיים

בסרט "גברים מעדיפים בלונדיניות" משנת 1953, דמותה של מרלין מונרו שרה בלי להתבייש ש"יהלומים הם החברים הטובים ביותר של האישה". השורה השיווקית הגאונית הזו הגיעה הישר מתאגיד הכרייה והסחר ביהלומים דה בירס, שסביר ששילם לא מעט כסף כדי שהיא תיאמר - ותיחקק בתודעה של מיליוני אנשים בעולם לנצח.

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האמת ההיסטורית היא שמרלין החמיצה את קהל היעד האמיתי בכמה מיליוני שנים. כי אבנים נוצצות הן החברות הטובות ביותר של הפרימטים (Primates; קופאים) כולם. כולל שימפנזים, גורילות והאדם המודרני, שיושב עכשיו בבית קפה וקורא את האלו ממסך האייפון המבריק שלו. האבולוציה, מתברר, חזקה מכל קמפיין שיווקי או שורה בסרט, והשורשים של התשוקה שלנו לכל מה שמנצנץ עמוקים בהרבה מכפי שחשבנו.

תגובת השימפנזים הייתה מיידית וחד-משמעית

במשך שנים ניסו מדענים להבין מתי וכיצד התחילה האנושות לפתח אובססיה לחפצים חסרי ערך תזונתי או קיומי מיידי, כמו אבני חן. פריצת הדרך הגדולה הגיעה לאחרונה, במרץ 2026, עם פרסומו של מחקר מרהיב בכתב העת המדעי Frontiers in Psychology. את המחקר הוביל החוקר הספרדי ד"ר קרלוס גרסיה-רואיז יחד עם צוות ביולוגים התנהגותיים.

גרסיה-רואיז ביקש לבודד את "סוד הקסם הקריסטלי" ולבדוק כיצד הגורמים הלא-אנושיים הקרובים אלינו ביותר גנטית - הלא הם השימפנזים - מגיבים לסוגים שונים של סלעים ואבנים.

מערך הניסוי היה מבריק בפשטותו. בפני שתי קבוצות של שימפנזים, שחיו בשמורה חצי-פתוחה, הוצג מבחר של אבנים שהונחו על מעמדים מיוחדים. מצד אחד הונחו אבנים רגילות לחלוטין כמו אבני חול וחלוקי נחל בצבעים שונים שהיו אטומות, מחוספסות ובעלות צורות מעוגלות או אמורפיות האופייניות לטבע. מן העבר השני, הונחו קריסטלים שקופים של קוורץ - גבישי זכוכית בעלי שני מאפיינים מרכזיים: שקיפות קריסטלית וצורות גאומטריות מעניינות, בעלות קווים ישרים, זוויות חדות ומשטחים שטוחים וסימטריים.

התגובה של השימפנזים הייתה מיידית וחד-משמעית. השימפנזים התעלמו כמעט לחלוטין מאבני החול האפרוריות, וגילו עניין מוגבר, כמעט אובססיבי, בקריסטלים הגאומטריים. ואם השאלה שעולה בראשכם היא האם הנקבות נמשכו יותר לקריסטלים, התשובה היא לא. לא נצפו הבדלים חריגים בין זכרים ונקבות, שני המינים התלהבו מאוד מהקריסטלים.

החלק המעניין יותר היה שהם שמרו אותם אף שאין להם שום ערך תזונתי או הישרדותי, ולא נפטרו מהם בהזדמנות הראשונה.

עוד עובדות על השימפנזה 1

קוף אדם במשפחת ההומינידיים, הכולל שני מינים: השימפנזה המצוי והבונובו.

השימפנזה הוא היצור הקרוב ביותר לאדם מכל יתר בעלי החיים.

2

השימפנזים חיים לרוב בקבוצות גדולות, ולכל פרט בקבוצה יש "מעמד חברתי".

הם חיים עד גיל 40-50 בטבע. השימפנזה המתועד כזקן בעולם היה צ'יטה,

כוכב הסרט טרזן, שנפטר ב-2011 בגיל 80.

3

השימפנזה שנחשבה לחכמה בעולם, שרה, נודעה בזכות השתתפותה בניסויים

פורצי דרך שסייעו למדענים להבין את יכולותיהם הקוגניטיביות של קופי האדם.

היא הפגינה יכולות של הבנה קוגניטיבית ושל שפה, ומתה ב-2019 בגיל 57.

גירוי ויזואלי עצום שכופה חקירה

מדוע השימפנזים הגיבו דווקא לקריסטלים בעלי הצורות הגאומטריות והשקופות? ד"ר גרסיה-רואיז מסביר כי השילוב הזה פועל על המוח הפרימטי כמו "פרצת אבטחה" במערכת ההפעלה הקוגניטיבית.

בעולם הפראי, שבו התפתחו הקופים ובני האדם, הטבע כמעט לעולם אינו מייצר קווים ישרים מושלמים, זוויות חדות או סימטריה גאומטרית. הכל מעוגל, שבור או חסר צורה - עצים, סלעים ובוץ. כשקוף אדם נתקל פתאום במבנה גאומטרי מדויק, המוח שלו מזהה חריגה קיצונית מהנורמה. זהו גירוי ויזואלי עצום שמכריח את היצור לחקור את האנומליה.

אל הצורה הגאומטרית מצטרפת השקיפות, שנוגעת במנגנון ההישרדות הבסיסי ביותר בטבע: החיפוש אחר מים חיים. בסוואנה היבשה, מים נקיים וזורמים הם מצרך קריטי לחיים. תחת קרני השמש, המים מנצנצים, שוברים את האור ומחזירים אותו. המוח הפרימטי פיתח חיווט עצבי שאומר: "אם זה מבריק ושקוף - יש שם מים צלולים וטהורים, רוץ לשם". הקריסטל הגאומטרי והשקוף הוא בעצם "אשליה אופטית" של מים באיכות הגבוהה ביותר.

כשאנחנו מביטים בשימפנזה בוחן קריסטל אל מול השמש, אנחנו מביטים במראה של עצמנו. המשיכה שלנו ליהלומים, לזהב או לגאדג'טים מבריקים אינה תוצר של תרבות צריכה מודרנית או שטיפת מוח של תאגידי ענק. התאגידים לא המציאו דבר - הם פשוט לקחו דחף ביולוגי בן מיליוני שנים ותרגמו אותו לכסף.

האבולוציה הפכה אבנים למטבע חברתי

אז אם כך, מהו יהלום מודרני מלוטש?

זהו השלב האבולוציוני הבא של הניסוי של גרסיה-רואיז. בני אדם לוקחים אבן גולמית ומעבדים אותה לצורות גאומטריות סימטריות קיצוניות כדי להעצים את שבירת האור ואת השקיפות שלה, וככה יוצרים את הגירוי האבולוציוני המושלם.

בסופו של דבר, האבולוציה חזקה מהכול. היא זו שהפכה את האבנים הללו למטבע חברתי של סטטוס וכוח. בטבע, שימפנזה שמחזיק בחפץ נדיר ומסקרן מושך את תשומת הלב של הלהקה. תשומת לב שווה למעמד, ומעמד שווה לנגישות למשאבים. כשאדם מודרני קונה לבת זוגו טבעת יהלום יקרה, המוח הארכאי שלו מאותת ל"להקה" האנושית שמסביב: "יש לי די כוח ומשאבים להשיג את המים המזוקקים והנדירים ביותר".

הניסוי של ד"ר גרסיה-רואיז מוכיח שמתחת למעטפת התרבותית המתוחכמת שלנו, יושב בסוף שימפנזה קטן וכשהוא רואה משהו גאומטרי, שקוף ומנצנץ, היד נשלחת קדימה. השורה של מרלין מונרו היא תוצר של מיליוני שנים של אבולוציה, של חיפוש אחר מים ומשאבים.

סביר שלעד נרדוף אחר אותן אבנים יקרות ומתכות מנצנצות, פשוט כי הן חקוקות בקוד הגנטי שמגדיר אותנו.