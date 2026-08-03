לאחר האקזיט של קרן פימי: עובדי רפא רוצים תגמול על ההנפקה

פחות מחודש אחרי שהשלימה הנפקה ראשונית בבורסה בת"א, בחברת התרופות רפא פרץ סכסוך. עובדי החברה הכריזו על סכסוך עבודה עקב טענות כי לא קיבלו תגמול בגין הנפקת החברה (שהושלמה כאמור בחודש יולי), לפי שווי של 1.55 מיליארד שקל.

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בדיווח של רפא לבורסה נכתב כי עובדיה החלו "לנקוט צעדים ארגוניים", הכוללים את שיבוש עבודת המפעל בירושלים, וזאת על רקע טענתם כי החברה נדרשת לתגמל אותם בגין ההנפקה. ברפא ציינו כי הם בוחנים את חוקיות הצעדים, היקפם ומשמעותם, ובהתאם את אופן הטיפול בהם.

חברת התרופות הוותיקה השלימה כאמור בחודש שעבר הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) למסחר בבורסה המקומית. במסגרתה, מכרה בעלת השליטה בחברה, קרן פימי בניהולו של ישי דוידי, מניות בכ-518 מיליון שקל. לפימי הצטרפו גם יורשיו של מייסד החברה, ד"ר ברוך (בוריס) לוין, שמכרו מניות בתמורה מצרפית של 68.3 מיליון שקל. כמו גם, יו"ר החברה, אורי יהודאי, בן דודו של דוידי ובעבר מנכ"ל פרוטרום, שמכר חלק ממניותיו תמורת 22.7 מיליון שקל. מאז ההנפקה, שכללה גם מתן אופציות, עלתה מניית החברה בכ-6%.

מימון ממשרד הבריאות האמריקאי

חברת מעבדות רפא, שנוסדה בשנת 1937 מעסיקה כ־260 עובדים ממפעל החברה בהר חוצבים בירושלים. כיום, עוסקת החברה בפיתוח, ייצור ושיווק של מעל 100 תרופות, מקור וגנריות כמו גם מוצרים טיפוליים, בישראל. ביניהן, גם הדרין (טיפול בכינים), בונדורמין (לטיפול בבעיות שינה), סטופיט (להקלה על תסמינים של שלשול), ואבן (להרגעה במצבי מתח וחרדה) ודייביו (לטיפול בתסמונת רט).

בנוסף, פועלת רפא בתחום הביודפנס, המהווה אחד ממנועי הצמיחה שלה, במסגרתו היא מייצרת מזרקים אוטומטיים לשימוש בשעת חירום, המסייעים בין היתר להתגוננות מחומרי לחימה כימיים ולטיפול מיידי בנפגעים צבאיים ואזרחיים. בנוסף, היא פועלת לפיתוח מוצרים חדשים לטיפול בטראומה, כאב ואיומי אב״כ (אטומי, ביולוגי, כימי) נוספים. במסגרת זו, קיבלה החברה מימון בהיקף של עד 186 מיליון דולר ממשרד הבריאות האמריקאי, לפיתוח מזרק לטיפול בדימום חמור לאחר פציעה (TXA).

את שנת 2025 סיימה רפא עם הכנסות של 418 מיליון שקל, בדומה לנתון אותו רשמה שנה קודם לכן (2024). מתוכם, כ־63% הגיעו מתחום ייצור ושיווק התרופות, בעוד היתר (37%) נבעו מתחום הביודפנס. בשורה התחתונה, הציגה רפא רווח נקי של כ־100 מיליון שקל, בדומה לזה שנרשם במהלך 2024.