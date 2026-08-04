​המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה היום (ג') להפקיד את תוכנית "מסילות מנשה" - פרויקט תשתית לאומי שיחבר לראשונה את העיר חריש, מרחב באקה-ג'ת, יישובי מנשה ואלון עמק חפר לרשת הרכבות הארצית.

​התוכנית כוללת הקמת מסילת ברזל כפולה, באורך של כ-50 ק"מ, לצד שדרוג והרחבת כבישים 574 ו-581, והשלמת מסדרון של דרך האורך האזורית מספר 444 בין בת חפר לחריש ולכביש 65. המסילה, שתעבור לאורך כביש 6, תתחבר בחלקה הדרומי למסילה המזרחית ובחלקה הצפוני למסילת העמק, לחיפה, ולמסילת הגליל המתוכננת להגיע עד לטבריה. למעשה, המסילה תקצר את זמני הנסיעה ותאפשר לתושבי האזור להגיע למרכז הארץ ללא מעבר בחיפה.

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​במסגרת התוכנית יוקמו שלוש תחנות רכבת חדשות - בבת חפר, בבאקה אל ג'רבייה ובחריש. כמו כן, שליש מתוואי המסילה מתוכנן במנהור, במטרה לשמור על השטחים הפתוחים בערוצי הנחלים.

​בעבר נבחנו מספר חלופות להקמת המסילה, כאשר אחת מהן הייתה בתוואי מערבי מרוחק מהיישוב חריש, והשנייה בתוואי מזרחי שחוצה את חריש במנהור. לפני כשנתיים אישרה המועצה הארצית את הצעת משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל לחלופה חדשה, הממשיכה את היצמדות המסילה המזרחית לכביש 6 גם בקטע זה. כעת, כאמור, המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה להפקיד את התוכנית.

המהלך יחזיר את תנופת הצמיחה בחריש?

​חריש היא העיר עם הצמיחה המשמעותית ביותר במספר הדירות בעשור האחרון. בין 2015 ל-2025 העיר הקטנה גדלה מ-308 דירות ל-11,789 דירות. בסוף שנת 2024 מנתה חריש כ-41 אלף תושבים, עם שיעור גידול שנתי של 4.68%. למרות שמדובר בנתון גידול גבוה יחסית לממוצע בישראל, הוא מהווה ירידה משמעותית מהגידול בשנים האחרונות (ב-2022 עמד קצב הגידול על 23.3%). לירידה בקצב הגידול יש כמובן סיבות רבות, אך ייתכן שכעת, עם חיבורה של חריש לרשת הרכבות הארצית, ושיפור הקישוריות למרכז הארץ, העיר הקטנה תוכל לחזור ולצמוח בממדים גדולים.

הדמיה: נתיבי ישראל

​"הפקדת תוכנית מסילות מנשה היא צעד מכריע במימוש החזון הלאומי לחיזוק הפריפריה וחיבורה למרכז", אמר רפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון. "אנו מוציאים לדרך עורק תחבורתי חיוני שיוריד את העומס בכבישים, יעביר שינוע מטענים מהמשאיות למסילה, ויעניק לתושבי האזור נגישות מהירה, יעילה ובטוחה לכל חלקי הארץ. זהו פרויקט שישנה את המציאות התחבורתית והכלכלית של האזור כולו".