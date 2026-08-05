קבוצת בזק , בראשות היו"ר תומר ראב"ד והמנכ"ל ניר דוד, פרסמה היום (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2026, המצביעות על המשך צמיחה בפעילויות הליבה.

הכנסות הליבה של הקבוצה - סך ההכנסות בנטרול טלפוניה בבזק קווי, קש"ג בפלאפון, לקוחות פרטיים בבזק בינלאומי והכנסות בזק און ליין - הסתכמו בכ־2.03 מיליארד שקל, עלייה של כ־4%. סך ההכנסות עלה ב־1.4% בלבד, לכ־2.17 מיליארד שקל.

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בזק תחלק דיבידנד של 515 מיליון שקל, מתוכו 415 מיליון שקל במזומן והיתרה ברכישה עצמית של מניות. הביי־בק החדש מגיע לאחר השלמת תוכנית קודמת של 150 מיליון שקל, מתוך מסגרת רב־שנתית של 800 מיליון שקל.

מנכ''ל בזק, ניר דוד / צילום: אלעד גוטמן

בבזק קווי הסתכמו הכנסות הליבה בכ־998 מיליון שקל, עלייה של 1.9%, עם רווח נקי השוואתי של כ־259 מיליון שקל (עלייה של 20%). פריסת רשת הסיבים הגיעה ל־3.03 מיליון משקי בית, ומספר המנויים המחוברים אליה (קמעונאות וסיטונאות) עלה ל־1.06 מיליון. ההכנסה הממוצעת ללקוח או ה־ARPU הקמעונאי באינטרנט עלה ל־142 שקל, לעומת 136 שקל ברבעון המקביל אשתקד.

פלאפון רשמה הכנסות של 511 מיליון שקל (עלייה של 3%) ורווח נקי השוואתי של 34 מיליון שקל. מצבת המנויים הגיעה ל־2.71 מיליון, מהם 1.47 מיליון בחבילות דור 5. התזרים החופשי של החברה היה שלילי, כ־49 מיליון שקל, בעיקר בשל תשלומים לעובדים בעקבות הסכם קיבוצי חדש ועיתוי ההצטיידות בציוד קצה.

חברת הטלוויזיה yes המשיכה במגמת ההתאוששות עם הכנסות של 348 מיליון שקל - הגבוהות ביותר מזה כשמונה שנים - ורווח נקי השוואתי של 12 מיליון שקל, לעומת הפסד של 22 מיליון שקל אשתקד. מספר מנויי הטלוויזיה עמד על 563 אלף, ירידה של כ־2,000 מנויים לעומת הרבעון הקודם.

בזק בינלאומי סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 276 מיליון שקל ורווח נקי השוואתי של 11 מיליון שקל.