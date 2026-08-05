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שוק ההון והשקעות נייס עקפה את התחזיות ומסמנת שה-AI מתחיל להניב פירות
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נייס

נייס עקפה את התחזיות ומסמנת שה-AI מתחיל להניב פירות

הכנסות החברה צמחו ל-782 מיליון דולר, מעל ציפיות האנליסטים, הודות להמשך הצמיחה בענן ובפתרונות הבינה המלאכותית • הרווח הנקי נשחק

בועז בן נון 12:43
סקוט ראסל, מנכ''ל נייס / צילום: באדיבות נייס
סקוט ראסל, מנכ''ל נייס / צילום: באדיבות נייס

נייס דיווחה לפני שעה קלה על תוצאות הרבעון הראשון.

החברה עקפה את תחזיות ההכנסות של וול סטריט ברבעון השני והציגה צמיחה של 7.6% ל-782.3 מיליון דולר, מעל צפי האנליסטים להכנסות של כ-767 מיליון דולר. הצמיחה הונעה בעיקר מזינוק של 12.6% בהכנסות הענן, שהסתכמו ב-609 מיליון דולר, ומעלייה של 22% בפעילות בשווקים הבינלאומיים. במקביל, החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית למניה (Non-GAAP), אך הותירה ללא שינוי את תחזית ההכנסות ל-2026 וצופה להמשך צמיחה של 13%-15% בהכנסות הענן.

מבחינת המשקיעים, אחד הנתונים הבולטים בדוח הוא המשך ההתרחבות של פעילות הבינה המלאכותית. נייס דיווחה כי ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) מפעילות ה-AI הגיעו ל-362 מיליון דולר, והן כבר מהוות כ-15% מהכנסות הענן של החברה.

לצד הצמיחה בהכנסות, הרווחיות נשחקה.

הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות (GAAP) ירד ל-83.2 מיליון דולר, לעומת 187.4 מיליון דולר ברבעון המקביל, והרווח למניה הסתכם ב-1.40 דולר לעומת 2.96 דולר אשתקד.

על בסיס Non-GAAP הרווח למניה עמד על 2.70 דולר, לעומת 3.01 דולר בשנה שעברה. החברה סיימה את הרבעון עם 354.7 מיליון דולר במזומנים וללא חוב, ובמהלכו ביצעה רכישה עצמית של מניות בהיקף של 58 מיליון דולר.

מנכ"ל החברה, סקוט ראסל, אמר כי ארגונים עוברים משלב הניסויים בבינה מלאכותית להטמעה רחבה בסביבות ייצור, מגמה שמגבירה את הביקוש לפלטפורמת CXone ולפתרונות ה-AI של נייס.