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המשרוקית מארחת: בודקים את המיתוס

מלחמה גרעינית תשאיר רק ג'וקים בעולם? האמת שונה לגמרי

אחת לשבוע המדור "בודקים את המיתוס" יעסוק בעיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו • והשבוע: החרק המושמץ זכה לשם של מי שישרוד את הלחיצה על הכפתור האדום, אך שוב מדובר במיתוס

שחר לוטן 11:06
מקק / צילום: Shutterstock
מקק / צילום: Shutterstock

ברוח המתיחות העולמית של השנים האחרונות, דמיינו לרגע את הסצנה האפוקליפטית הבאה: ענני פטרייה רדיואקטיביים שוקעים לאיטם, ערים שלמות הופכות לאפר ואבק, והעולם שאנו מכירים חדל להתקיים. בדיסטופיה שכזו, איזה יצור לדעתכם עוד ימשיך לבצבץ מתוך ההריסות הבוערות, יניע את מחושיו ויתרוצץ לכל עבר? כנראה שעניתם ג'וק, או תיקן בעברית תקינה.

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הקביעה ש"רק ג'וקים ישרדו מלחמה גרעינית" הפכה לקלישאה מוכרת בתרבות הפופולרית. הרי אם אנחנו בקושי מצליחים להתמודד איתם עם חומרי הדברה וכפכפים, למה שלא ישרדו גם את סוף העולם? אבל גם הפעם מתברר שמדובר במיתוס, שהשתרש בזכות שילוב של עובדות חלקיות, פחד ותעמולה היסטוריים וקצת אירוניה.

נתחיל בשורש העניין: פיצוץ גרעיני מייצר בנקודת הפגיעה גל הדף עצום וחום המגיע לאלפי מעלות צלזיוס, כך שברדיוס הפיצוץ הקרוב גם הג'וק הקשוח ביותר לא יישאר, וכך כל צורת חיים אורגנית אחרת. אבל מה לגבי הקרינה הרדיואקטיבית בטווחים הרחוקים יותר? כאן יש גרעין של אמת במיתוס. מינים מסוימים של חרקים, ובהם תיקנים, אכן עמידים יותר לקרינה מבני אדם או יונקים בכלל, בין היתר בגלל הבדלים במחזורי חלוקת התאים ובמנגנוני תיקון ה-DNA שלהם. מחקרים הראו שתיקנים אכן יכולים לשרוד מנות קרינה גבוהות פי כמה מהמנה הקטלנית לאדם, למרות שחשוב לדייק שיש חרקים שעמידים מהם בהרבה.

אך המיתוס לרוב לא עוסק בפצצה אחת, אלא במלחמה עולמית רחבת היקף. בתרחיש כזה כדור הארץ ישקע ל"חורף גרעיני" בו חלקיקי פיח ונשורת יחסמו חלק מקרינת השמש, והטמפרטורות יצנחו באופן משמעותי. ג'וקים הם בעלי דם קר, התלויים בטמפרטורת הסביבה, ורבים מהמינים שלהם נשענים עלינו ועל השאריות שלנו כמקור מזון. לפיכך בעולם קר יותר, דל במשאבים ומופרע אקולוגית, התיקנים לא ישגשגו בשממה הרדיואקטיבית, ורבים מהם לא ישרדו כלל.

ומה מקור המיתוס? נראה ששורשיו מגיעים עד יפן של 1945. לאחר הטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי (שהשבוע צוינו 81 שנה להטלתן), הופיעו דיווחים על חרקים, ובהם תיקנים, שנראו מתרוצצים בין ההריסות (לצד דיווחים הגיוניים אך מפורסמים פחות על בני אדם ששרדו באזורים מסוימים).

בשנות ה-60, בשיא המלחמה הקרה והחרדה הגלובלית מנשק יום הדין, הרעיון קיבל חיים משלו כשפעילי שלום ואנשי תרבות המחישו את האבסורד שבמרוץ החימוש הגרעיני בעזרת הדימוי בו האנושות תשמיד את עצמה, והחרק המושמץ ביותר ישרוד. זה היה דימוי חד, אירוני ומוצלח מדי בכדי לא להתפשט כמטבע לשון ואייקון תרבותי.

לסיכום, לג'וקים אין חליפת מגן סודית, והם לא עתידים לרשת את כדור הארץ. יש להם עמידות מסוימת לתנאי קיצון, אבל הם רחוקים מלהיות חסינים למלחמה גרעינית עולמית, בה גם הם צפויים להיפגע קשות. נקווה שלעולם לא נצטרך לדעת בוודאות, ועד אז הם ימשיכו לשמש כמטאפורה צינית לכל מה שאנחנו מנסים להכחיד בלי הצלחה.