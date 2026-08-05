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העברות תקציביות

בג"ץ עוצר את ההעברות התקציביות שאושרו אתמול בוועדת הכספים

השופט אלכס שטיין נתן צו ארעי המעכב את ביצוע העברות הכספים בסך מאות מיליוני שקלים שאושרו באותו הדיון, למעט הכספים הנוגעים להוצאות חירום אזרחיות - זאת בהמשך לעתירה שהוגשה אתמול ע"י ח"כ נעמה לזימי ועמותת חדו"ש

אסף זגריזק 12:31
השופט אלכס שטיין / צילום: רפי קוץ
השופט אלכס שטיין / צילום: רפי קוץ

בג"ץ עוצר את ההעברות התקציביות שאושרו אתמול בוועדת הכספים. השופט אלכס שטיין נתן היום (ד') צו ארעי המעכב את ביצוע העברות הכספים בסך מאות מיליוני שקלים שאושרו באותו הדיון, למעט הכספים הנוגעים להוצאות חירום אזרחיות - זאת בהמשך לעתירה שהוגשה אתמול (ג') בבוקר על-ידי ח"כ נעמה לזימי ועמותת חדו"ש.

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הוועדה אישרה אתמול שורת העברות כספיות מהרזרבה בקופת המדינה למשרד החינוך, לתקצוב סעיפים מהכספים הקואליציוניים בסך של כ-267 מיליון שקל. ביניהם: תוכנית למניעת נשירה בישיבות בסך 26 מיליון שקל, העלאת סבסוד בצהרונים במוסדות הפטור בסך 16 מיליון, תמיכה בתרבות יהודית חרדית בעלות של 12 מיליון שקל, תמיכה במוסדות תורניים הפועלים בחבל תקומה (15 מיליון שקל), תקצוב החמ"ד (30 מיליון שקל) ועוד. בקשה נוספת בסך 16 מיליון שקל נועדה לתקצוב בית הספר של החופש הגדול במוסדות הפטור.

גם אל משרד המורשת אושר להעביר כספים קואליציוניים - כ-78 מיליון שקל במזומן, כ-40 מיליון שקל בהרשאה להתחייב בעבור תרבות יהודית וסיוע לרשויות מקומיות בשטחי C ו-5 מיליון שקל לגרעינים משימתיים והחטיבה להתישבות.

בנוסף אישרה הוועדה העברות תקציביות בסך מאות מיליוני שקל לתוכניות שונות. אל משרד החינוך יועברו על-פי ההצעות 800 מיליון שקל, מענקים לרשויות המקומיות מעודפי התקציב בשנה שעברה, תקציבים למשרד ההתיישבות, 164 מיליון שקל לתקצוב חל"ת בגין מבצע "שאגת הארי" ומאות מליונים למיגון יישובי הצפון.