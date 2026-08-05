חברת הפיתוח והייצור של הפאנלים הסולאריים, סולאראדג' הישראלית, הנסחרת בנאסד"ק, מתרסקת במעל 20% בעקבות פרסום הדוח לרבעון השני של 2026. זאת בעיקר בשל תחזית נמוכה לרבעון השלישי, ולמרות ביצועים טובים יחסית ברבעון הנוכחי.

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קונצנזוס החזאים לרבעון השלישי עמד על הכנסות של 371 מיליון דולר, אך החברה עצמה נתנה טווח של 310-340 מיליון דולר בלבד, מה שאכזב את המשקיעים והביא את המניה לאבד חמישית משוויה ברגע אחד. ככלל, מניית סולאראדג' נחשבת תנודתית במיוחד, וידעה עליות וירידות דרמטיות בעבר.

אך למרות אכזבה זו, התוצאות בפועל של הרבעון השני היו טובות: ההכנסה עמדה על 346 מיליון דולר, לעומת 289 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה, בשורה התחתונה, עדיין הפסדית, ואיבדה 16 מיליון דולר ברבעון האחרון. אך זה הפסד נמוך בהרבה מאשר זה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד, אז החברה הפסידה לא פחות מ-115 מיליון דולר. על פי מדדי הרווח של החברה עצמה, יש לציין, הם הרוויחו 10 מיליון דולר, אך מדידה זו לא מתבצעת על פי כללי החשבונאות המקובלים.

שוקי ניר, מנכ"ל סולאראדג', אמר למשקיעים עם פרסום הדוחות ש"תוצאות הרבעון השני שלנו מסמנות אבן דרך חשובה בהתאוששות של סולאראדג'. ההכנסות גדלו ב-20% ביחס לשנה שעברה, ההפסד התפעולי במדדי החשבונאות המקובלים הצטמצם משמעותית, וחזרנו לרווח תפעולי שלא על פי כללי החשבונאות המקובלים לראשונה מאז הרבעון השני של 2023, בזמן שאנחנו ממשיכים לייצר תזרים מזומנים חיובי. ביקוש חזק באירופה, וחוזק בלקוחות המסחריים והתעשייתיים בארה"ב, יותר מפיצו על חולשה בכלל השוק בשוק המגורים בארה"ב, מה שהביא לצמיחה שנתית כוללת". לדבריו "אנחנו ממוקדם בבניית המומנטום בעזרת סקיילינג לפלטפורמה הנקסיס בשווקי הליבה שלנו, וממשיכים לקדם את הטכנולוגיה של סולאראדג' כדי לענות להזדמנות המשמעותית במפעלי AI ".