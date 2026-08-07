מתרחקת מישראל: ההסכם הביטחוני החדש של סעודיה

עדכונים שוטפים

14:30 - טורקיה, סעודיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משותף.

סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו היום (שישי) במכה על הסכם הגנה משולש, על רקע ההסלמה האזורית והמתקפות על מדינות המפרץ. גולת הכותרת של ההסכם: מתקפה חמושה נגד אחת משלוש המדינות תיחשב למתקפה נגד שלושתן.

בהודעה משותפת נמסר כי "הסכם ההגנה המשותף של מכה" נועד לחזק את ההרתעה המשותפת מול תוקפנות ולהעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. עם זאת, בשלב זה לא פורסמו פרטים על ההתחייבויות הצבאיות שכל אחת מהן קיבלה על עצמה.

גורם טורקי הדגיש כי ההסכם הוא הגנתי במהותו ואינו מכוון נגד שחקן מסוים באזור. לדבריו, ההסכם פתוח גם להצטרפות של מדינות נוספות ואינו מבטל או מחליף הסכמים ביטחוניים קיימים של שלוש המדינות. לקריאת הכתבה המלאה.

11:40 - מחבל נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר נעצר כנהג משאית ברפיח

מחבל נוח'בה של ארגון הטרור חמאס, שפשט על יישובי עוטף עזה במהלך טבח 7 באוקטובר, נעצר אתמול (ה') ברצועת עזה בזמן שעבד כנהג משאית. המחבל נתפס באזור רפיח כשהיה בדרכו למעבר כרם שלום, והועבר להמשך חקירה של כוחות הביטחון. לקריאת הכתבה המלאה.

3:07 - גורם סעודי ל-CNN: נערכים למתקפות "בעתיד הקרוב מאוד" על נמלים ימיים, מתקני אנרגיה ונמלי תעופה מצד מילציות עיראקיות והחות'ים הנתמכים על ידי איראן

סעודיה נערכת לאפשרות של מתקפות מתואמות מצד פלגים של מיליציות עיראקיות והמורדים החות'ים מתימן, הנתמכים על ידי איראן, כך לטענת גורם סעודי רשמי שאמר את הדברים הלילה (בין חמישי לשישי) ל-CNN. הגורם מסר כי דוחות מודיעין מהממלכה, מארה"ב וממדינות נוספות באזור מצביעים על כך שחברי המיליציות מתכננים לתקוף במדינה בזמן הקרוב מאוד. לפי הדיווח, התקיפות מתוכננות להתבצע בתיאום בין הגופים ובהנחיית משמרות המהפכה של איראן.



לפי הגורם הסעודי, התקיפות מתוכננות לצאת מצפון ומדרום במקביל. היעדים הפוטנציאליים שזוהו הם מתקנים אזרחיים וכלכליים, בדגש על מתקני אנרגיה, נמלים ימיים ונמלי תעופה. למרות הדיווחים המודיעיניים, הגורם הבהיר כי סעודיה תמשיך במאמציה להרגעת המתיחות ובמגעים עם הרשויות בעיראק. לקריאת הידיעה המלאה.

0:40 - "דיפלומטיה של תיאטרון": העקיצה של יו"ר הפרלמנט האיראני נגד טראמפ

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שלח אתמול (ה') עקיצה חריפה וסרקסטית לעבר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כשהוא מלגלג על מה שהוא מגדיר כזיגזג מתמשך בין איומים צבאיים לבין ניסיונות להידברות.

"Massive attack coming… wait, never mind, they want to negotiate."

That’s theater diplomacy on loop. Using bullying + broken promises + fake news as leverage is a failed strategy. Acknowledge the facts and fulfill your commitments. We don’t need more theater. - محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) August 6, 2026

בציוץ בטוויטר, שם קאליבאף לצחוק את המסרים הכפולים היוצאים מוושינגטון: "'מתקפה מסיבית בדרך… רגע, לא משנה, הם רוצים לנהל משא ומתן'", עקץ קאליבאף. "זו דיפלומטיה של תיאטרון שחוזרת על עצמה שוב ושוב".

יו"ר הפרלמנט הוסיף ותקף את הכלים שבהם משתמש המערב כדי להפעיל לחץ על טהראן, והבהיר כי מבחינת איראן מדובר במדיניות ריקה מתוכן. "שימוש בבריונות, בהבטחות שהופרו ובפייק ניוז כמנופי לחץ הוא אסטרטגיה שנכשלה", אמר.

קאליבאף קרא לארה"ב ולבעלות בריתה לשנות גישה מן היסוד: "הכירו בעובדות וקיימו את ההתחייבויות שלכם", דרש, וחתם את דבריו במסר חד: "אנחנו לא צריכים עוד תיאטרון".

גם בסוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז עקצו אמש את טראמפ. "החיפזון החריג של טראמפ להכריז על "הצלחה בסוגיית מצר הורמוז חושף יותר מכול את נקודת התורפה המרכזית שלו. השאלה היא: האם הוא ממהר כדי ליישם הסכם אמיתי, או שהוא רק מבקש למכור לציבור האמריקאי את הבשורה על הסכם טוב עוד לפני הבחירות לקונגרס". לקריאת הידיעה המלאה.

0:33 - הקואליציה הצבאית בהובלת סעודיה מסרה כי 11 אזרחים נפצעו בתקיפה של החות'ים בדרום המדינה. על פי הדיווח, בין הפצועים - ילד בן 4