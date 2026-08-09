הקרב על הורמוז מגיע לשיא: "המצר זירת לחימה"

עדכונים שוטפים

11:00 - מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן: "כל עוד ארה"ב לא תתקן את התנהגותה, המצר לא ייפתח"

באיראן ממשיכים היום (ראשון) לאותת כי לא יוותרו על השליטה במצר הורמוז. מצד אחד, מדברים על התקדמות במגעים עם עומאן בנוגע לנתיב השיט ומצד שני, מבהירים כי הסכמה כזו אינה מבטיחה את פתיחת המצר. מטהרן נשמעות ביממה האחרונה הצהרות - שלפיהן איראן דורשת לשמר בידיה את השליטה במצר, כולל היכולת לקבוע אילו ספינות יעברו בו, ומציבה לוושינגטון שורת תנאים כתנאי לפתיחתו.

דובר משמרות המהפכה אמר הבוקר: "המלחמה הזו היא למעשה המלחמה היחידה שבה ארה"ב מקבלת את תבוסתה מבלי שהשיגה שום הישג. אילצנו את האויב לסגת במהירות מכל היעדים שהוא דמיין והציב לעצמו, עד שהגיע למצב שבו היעד שלו הוא פתיחת מצר הורמוז. הוא מרכז את כל מאמציו בפתיחת מצר שבעבר היה פתוח". לכתבה המלאה

09:04 - טראמפ ניסה להרגיע, ענקית הנשק מזהירה: יידרשו שנים למלא את המחסנים

המלחמה עם איראן חשפה עד כמה נשחקו מאגרי הטילים המדויקים ארוכי-הטווח של ארצות הברית, וכעת גם בתעשייה הביטחונית מבהירים: הדרך לחידוש המלאים תהיה ארוכה. מנכ"ל ענקית הנשק הגרמנית ריינמטאל, ארמין פפרגר, אמר בסוף השבוע כי גם לאחר תחילת הייצור המשותף של טילי הקרקע-קרקע ATACMS עם לוקהיד מרטין, יחלפו שנים עד שניתן יהיה להשלים את החוסרים.

דבריו של פפרגר מגיעים על רקע הדיווח ברויטרס שלפיו צבא ארה"ב כילה חלק גדול ממלאי טילי הדיוק ארוכי-הטווח שלו במהלך חמשת חודשי המלחמה עם איראן. לפי שניים מהגורמים ששוחחו עם סוכנות הידיעות, מדובר בעיקר בטילי הקרקע-קרקע ATACMS ובטילי התקיפה המדויקים PrSM. לפי הדיווח, השחיקה במלאים מעוררת דאגה בפנטגון באשר למוכנות הצבא למשברים ולעימותים עתידיים.

עד כמה הטילים האלה קריטיים, אילו חלופות נותרו לפנטגון - ומה יקרה אם הלחימה תתחדש? מפקד חיל הים לשעבר: "ארה"ב תיאלץ לבצע יותר תקיפות מהאוויר. זה מגדיל את הסיכון לנפילת מטוסים". לכתבה המלאה

07:20 - להצניע סממנים ישראליים: אזהרת מסע ליוון בעקבות מחאות

משרד החוץ פרסם "המלצת זהירות מוגברת" לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים מחר בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים, על רקע המלחמה בעזה.

במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. ההמלצה נמסרה על רקע היקפן הצפוי של המחאות והאפשרות להתקהלויות נרחבות ולהפרות סדר. לכתבה המלאה

04:03 - דיווח במקורות פרו-איראניים על פיצוצים ושרפה במתקן הגז באל-ג'ביל בסעודיה

01:45 - דיווח: בעקבות המלחמה עם איראן - הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק

המלחמה עם איראן ממשיכה לשחוק את מאגרי התחמושת האמריקאיים, ובפנטגון מנסים כעת להאיץ משמעותית את קצב הייצור. סגן שר ההגנה האמריקאי, סטיב פיינברג, פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני האספקה של מערכות נשק קריטיות - כך דווח הלילה (בין שבת לראשון) ב"וושינגטון פוסט". "אנחנו חייבים להאיץ באופן דרמטי את לוחות הזמנים, מחזורי פיתוח שנמשכים שנים אינם מקובלים", כתב.

גם חברות מעמק הסיליקון מגויסות למשימה: בשבועות האחרונים זומנו נציגי חברות ביטחוניות ותיקות וסטארטאפים לפגישה עם בכירים בממשל. הבעיה: קידום העסקאות תלוי באישור הצעת חוק בהיקף של 1.15 טריליון דולר, שנמצאת במבוי סתום בקונגרס בגלל התנגדות הדמוקרטים. לכתבה המלאה

01:26 - בזמן המצור הימי: צבא ארה"ב הודיע כי איפשר ל-30 ספינות לשוט לאיראן "מטעמים הומניטריים"

22:57 - ישראלים הכו פלסטיני ליד חברון, צה"ל פתח בבדיקת התנהלות לוחם שהיה בשטח

ישראלים תועדו היום (שבת) מכים פלסטיני באידנ'א, סמוך לחברון. בתקרית נכח חייל. בצה"ל סיפרו כי האירוע והתנהלות הכוחות בתחקור.

בתיעוד שהופץ נראים הישראלים מרתקים לרצפה את הפלסטיני. בין היתר הם בעטו בו ונתנו לו אגרופים. לוחם צה"ל שהיה במקום השתלט על הפלסטיני אחרי שנפל על הרצפה. לכתבה המלאה

21:10 - המדינה החדשה שאולי תצטרף לברית ההגנה, והמסר של טורקיה לאיראן

שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן הודיע היום (שבת) כי מצרים עשויה להצטרף לברית ההגנה החדשה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן וסעודיה. בריאיון לסוכנות הידיעות הממשלתית "אנטוליה", הסביר פידאן כי הצטרפותה של קהיר תתאפשר לאחר שייפתרו עניינים טכניים מסוימים. הצהרה זו מגיעה יממה לאחר ששלוש המדינות האחרות חתמו על ההסכם באופן רשמי.

לפי פידאן, ברית ההגנה המשולשת זהה מבחינה טכנית לסעיף חמש של נאט"ו, העוסק בהגנה הדדית בין המדינות החברות. כחלק מהברית החדשה, תוקם ועדת שרים במתכונת דומה לזו הקיימת בנאט"ו, וכן תוקם מזכירות כללית של הארגון שתפעל מסעודיה.

למרות הדמיון לסעיף ההגנה של נאט"ו, שר החוץ של טורקיה הדגיש כי הברית אינה מכוונת נגד איראן. הדברים נאמרו לאחר שסעודיה, פקיסטן וטורקיה חתמו על ההסכם אתמול, מהלך שמהווה צעד משמעותי בשיתוף הפעולה הביטחוני בין שלוש המדינות באזור. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12