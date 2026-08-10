מניית מאנדיי נופלת בעקבות תחזית מאכזבת; וכמה יעלו פיטורי הענק?

חברת התוכנה הישראלית מאנדיי סיימה את הרבעון השני של 2026 עם תוצאות טובות מהצפוי, אך התחזית שסיפקה להמשך השנה הייתה חלשה יותר. החברה דיווחה על הכנסות של 364.6 מיליון דולר, עלייה של 22% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. האנליסטים ציפו להכנסות של כ-355.6 מיליון דולר בלבד.

גם הרווח היה גבוה מהתחזיות. בנטרול הוצאות כמו תגמול לעובדים במניות ועלויות הקשורות לשינוי הארגוני, מאנדיי הרוויחה 1.48 דולר למניה, לעומת צפי של כ-1.11 דולר. הרווח של החברה מפעילותה השוטפת, באותו חישוב מתואם, הגיע לשיא של 61.1 מיליון דולר, לעומת 45.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. עוד לפי הדוחות, מאנדיי כמעט הגיעה לאיזון בפעילות השוטפת. היא רשמה הפסד תפעולי קטן של 1.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 11.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה, החברה סיימה את הרבעון ברווח של 8 סנט למניה.

אבל למרות השיפור ברווח, כמות המזומנים שנותרה בידי מאנדיי לאחר ההוצאות השוטפות וההשקעות ירדה. נתון זה הסתכם ב-52.3 מיליון דולר, לעומת 64.1 מיליון דולר ברבעון המקביל.

התחזית לרבעון הבא נמוכה מהצפי

כאמור, החלק החלש בדוחות היה התחזית לרבעון השלישי. מאנדיי מעריכה כי הכנסותיה יסתכמו ב-368 עד 370 מיליון דולר, סכום נמוך מציפיות האנליסטים. התחזית משקפת צמיחה של 16% עד 17% לעומת השנה שעברה. אם התחזית תתממש, זו תהיה האטה נוספת בקצב הצמיחה של מאנדיי. הכנסות החברה צמחו ב-24% ברבעון הראשון וב-22% ברבעון השני, וכעת ברבעון השלישי הן צפויות כאמור לצמוח בשיעור נמוך יותר.

לשנת 2026 כולה, החברה ממשיכה לצפות הכנסות של 1.466 עד 1.474 מיליארד דולר, עלייה של 19% עד 20% לעומת השנה שעברה. עם זאת, היא העלתה באופן ניכר את תחזית הרווח שלה. מאנדיי צופה כעת רווח תפעולי מתואם של 230 עד 234 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 185 עד 191 מיליון דולר.

לאחר פיטורי 20% מהעובדים

הדוחות מתפרסמים פרק זמן קצר לאחר שמאנדיי הודיעה כי תפטר כ-20% מעובדיה בעולם, אשר מהווים כ-620 עובדים. החברה הסבירה כי המהלך הוא חלק משינוי רחב יותר, במסגרתו היא מצמצמת שכבות ניהול ומתמקדת במוצרים המבוססים על AI.

החברה מעריכה כי המהלך יעלה לה בסך הכול 45 עד 55 מיליון דולר. מתוך הסכום: כ-30 עד 35 מיליון דולר מיועדים לפיצויי פיטורים, הטבות לעובדים ועלויות נלוות. כ־30 עד 35 מיליון דולר נוספים קשורים בעיקר לצמצום שטחי משרדים. מנגד, החברה צופה קיזוז של כ־15 מיליון דולר, בשל ביטול תגמולים מבוססי מניות לעובדים שיעזבו. לכן, כאמור, העלות הכוללת נטו צפויה להסתכם ב־45 עד 55 מיליון דולר. רוב העלויות צפויות להירשם במחצית השנייה של 2026, והתהליך אמור להסתיים ברובו בתקופה זו.

המייסדים והמנכ"לים המשותפים של מאנדיי, רועי מן וערן זינמן, אמרו כי החברה פועלת להפוך למהירה יותר, עם פחות שכבות ניהול וסדרי עדיפויות ברורים יותר. לדבריהם, היא מרכזת כעת את מאמציה בפיתוח פלטפורמת עבודה המשלבת כלי בינה מלאכותית. החברה מסרה כי היקף ההכנסות השנתי הצפוי ממוצרי הבינה המלאכותית שלה הוכפל לעומת הרבעון הראשון. לפי החברה, מוצרי הבינה המלאכותית היו אחראים ל־17% מהגידול בהיקף המנויים השנתי של מאנדיי במהלך הרבעון.

יותר לקוחות גדולים, אך הקיימים מתרחבים לאט יותר

אחת מנקודות החוזק בדוחות הייתה המשך הצמיחה במספר הלקוחות הגדולים. בסוף הרבעון, היו למאנדיי 2,019 לקוחות שמשלמים לה יותר מ-100 אלף דולר בשנה, עלייה של 37% לעומת השנה שעברה. מספר הלקוחות שמשלמים לחברה יותר מחצי מיליון דולר בשנה זינק ב-68% והגיע ל-114.

הלקוחות שמשלמים יותר מ-100 אלף דולר בשנה אחראים כיום ל-30% מההכנסות החוזרות של מאנדיי, לעומת 26% לפני שנה. הנתונים מלמדים כי החברה מצליחה להגדיל את פעילותה בקרב ארגונים גדולים, שנחשבים בדרך כלל ללקוחות יציבים ומשמעותיים יותר.

עם זאת, קצב הגידול בהכנסות מלקוחות קיימים התמתן. בממוצע, לקוחות שהיו במערכת לפני שנה משלמים למאנדיי כיום 9% יותר. ברבעון המקביל, הנתון עמד על 11%. נתון זה כולל לקוחות שהרחיבו את השימוש במוצרי החברה, לצד לקוחות שצמצמו פעילות או עזבו.

בסוף הרבעון, היו למאנדיי חוזים והתחייבויות מלקוחות בהיקף כולל של 937 מיליון דולר, שעדיין לא נרשמו במלואם כהכנסה. מדובר בעלייה של 34% לעומת השנה שעברה. עוד לפי הדוחות - מתוך הסכום הזה, כ-750 מיליון דולר צפויים להירשם כהכנסות במהלך 12 החודשים הקרובים.